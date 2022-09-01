Putin'den Mihail Gorbaçov kararı! SSCB'nin son liderine böyle veda etti

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Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) son lideri Mihail Gorbaçov 30 Ağustos tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

GARBAÇOV'A HASTANEDE VEDA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 91 yaşında hayatını kaybeden Gorbaçov'a bugün hastanede veda etti.



Moskova Merkez Klinik Hastanesi'ne giderek Gorbaçov'a son görevini gerçekleştiren Rus lider, bir buket kırmızı gülü Gorbaçov'un tabutuna koyarken görüntülendi.



Tabutun başında bir kaç dakika sessizce duran Putin, başını eğdi, tabuta dokundu ve haç çıkardıktan sonra odadan uzaklaştı.

PUTİN TÖRENE KATILMAYACAK

SSCB'nin son lideri Mihail Gorbaçov'un ölümünün ardından 3 Eylül tarihinde düzenlenecek törene Rus liderin katılmayacağı açıklandı.

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Kremlin sözcüsü Peskov konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Putin, Kaliningrad ziyareti öncesi Moskova Merkez Klinik Hastanesi'ne giderek Gorbaçov'a veda etti ve naaşına çiçek koydu." ifadelerini kullandı.

Peskov Putin'in programının yoğunluğuna dikkat çekerek "Maalesef başkanın çalışma programı Cumartesi günü bunu yapmasına izin vermiyordu, bu yüzden bugün yapmaya karar verdi" dedi.



Putin'in halka açık veda töreninden uzak dururken hastaneye özel bir ziyarette bulunması Batı medyasında dikkat çekti. Gazeteler ziyaretin Kremlin'in Gorbaçov'un mirası konusundaki tedirginliğini yansıttığını iddia etti.



Putin, daha önce yaptığı açıklamalarda Gorbaçov'u, Sovyetler Birliği'nin dağılması sürecindeki rolü nedeniyle eleştirmişti.

Mihail Gorbaçov'un cenaze töreni Cumartesi günü Moskova'da üst düzey devlet görevlilerinin cenaze törenlerinin yapıldığı Sendikalar Evi'nde düzenlenecek.Gorbaçov'un cenazesi aynı gün başkentteki Novodeiçi Mezarlığı'nda, 1999'da ölen eşi Raisa'nın mezarı yanında defnedilecek.

MİHAİL GARBAÇOV KİMDİR?

2 Mart 1931 yılında Kuzey Kafkasya kentlerinden Stavropol'de doğan Mihail Gorbaçov, 1955 tarihinde Moskova Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Bu sırada Genç Komünistler Birliği'nde görev aldı. 1971 yılında Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komite üyeliğine seçildi. 1985'te Sovyetler Birliği Komünist Parti Genel Sekreteri oldu. Ekim 1988 tarihinde Sovyetler Birliği'nin liderliğine seçilen Gorbaçov, 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle de SSCB'nin son lideri olarak tarihe geçti. Gorbaçov 1990 yılında Nobel Barış Ödülü'nün sahibi olurken Sovyetler Birliği döneminde dünyanın en büyük nükleer faciası olarak kayıtlara geçen Çernobil Nükleer faciası döneminde de büyük sorumluluklar almıştı.



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Gözden Kaçmasın Gorbaçov için Meclis’te tören istediler Haberi görüntüle

Rusya Federasyonu'nun kuruluşundan sonra da aktif siyasete devam eden Gorbaçov, 1996 yılındaki devlet başkanlığı seçimlerine katıldı. 10 adayın yarıştığı seçimlerde ancak 7'nci olabilen Gorbaçov, 2001'de Rusya Birleşik Sosyal Demokrat Partisi'ni kurdu. 2004 yılına kadar parti başkanlık görevini sürdüren Gorbaçov daha sonra siyasi partinin örgütlenmesinde de görev aldı. Son yıllarında hastalıklarla boğuşan Gorbaçov 30 Ağustos 2022 tarihinde hastalığa bağlı sebeplerden ötürü yaşamını yitirdi.

