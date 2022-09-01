Tehlikeli TikTok trendi bir can daha aldı! Aileler isyan etti: Lütfen çocuklarınızı uyarın

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Ölüm döşeğindeki çocuğunun tedavisine devam edebilmek için adeta yalvaran ve çağrısı sadece İngiltere değil tüm dünyada yankılanan anne verdiği tüm mücadeleye rağmen 12 yaşındaki oğlu Archie'yi kaybetti.

BİR ÇOCUĞUN DAHA CANINA MAL OLDU

Archie Battersbee'nin ölümünün üzerinden sayılı günler geçmişken çocuğun ölümüne neden olduğu iddia edilen tehlikeli TikTok trendi bir çocuğun daha canına mal oldu.

Video paylaşma platformu TikTok'ta hızla yayılan ve ailelerin açtığı davaya rağmen önüne geçilemeyen 'bayılma' meydan okuması bu kez İskoçya'da bir ailenin yüreğini yaktı.



Hayatını kaybeden Archie Battersbee

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İskoçya'nın Cumbernauld bölgesinde yaşayan Lauryn Keatin, 25 Ağustos'ta 14 yaşındaki oğlu Leon Brown'u odasında tepkisiz yatarken buldu. Çocuğunun hayatını kaybetmesi sonrası şoke olan anne oğlunun arkadaşları ile konuşunca korkunç gerçekle yüzleşti.

"LÜTFEN ÇOCUKLARINIZI UYARIN"

Archie'nin ölümü nedeni ile daha önce bayılma meydan okumasını duyduğunu belirten anne, "Archie Battersbee'ye olanlar yüzünden bu meydan okumayı duymuştum. Ama kendi çocuğunuzun böyle bir şey yapmasını beklemiyorsunuz. Lütfen çocuklarınızı uyarın, bu meydan okumalar her ne için yapılırsa yapılsın çocuklarımızın hayatlarından daha önemli değil" dedi.



14 yaşındaki Leon Brown

"UYANMASINI BEKLEDİLER AMA UYANMADI"

Acılı anne yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı;

"Leon'un arkadaşlarından biri bana Leon'un TikTok'taki meydan okumayı gördükten sonra Facetime'da arkadaşlarına meydan okuduğunu söyledi. Leon muhtemelen bunu deneyen ilk kişi olacağını ve arkadaşları ile eğleneceğini düşündü ancak durum kontrolden çıktı. Facetime'daki görüşmede olan çocuklardan biri Leon'un bir süre sonra uyanmasını beklediklerini ama onun uyanmadığını anlattı."



12 yaşındaki Joshua Haileyesus da geçen yıl aynı meydan okuma yüzünden beyin ölümü gerçekleştikten 19 gün sonra yaşam mücadelesini kaybederek öldü

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AİLELER ŞİKÂYET ETTİ

Aileler, platformun 'tehlikeli’ algoritmasının kasıtlı olarak ve tekrar tekrar çocukların ekranlarına meydan okuma videolarını ittiğini ve sonuçta canlarına mal olan bu yarışa katılmaya teşvik ettiğini iddia ediyor.

Sosyal medya bağımlılığı ve istismarından zarar gören çocukların ebeveynleri için yasal bir kuruluş olan Sosyal Medya Mağdurları Hukuk Merkezi'nin (SMVLC) kurucu avukatı Matthew P Bergman, "TikTok'un çocuklara ölümcül içerik göndermekten sorumlu tutulması gerekiyor" dedi.

'BAYILMA MEYDAN OKUMASI' NEDİR?

'Blackout Challenge' yani 'Bayılma meydan okuması' çocukları bilinçsiz hale gelene kadar nefeslerini tutmaya teşvik ediyor. Bu da beyinde belin ölümü gibi ciddi yaralanmalara yol açacak oksijen yetersizliğine neden oluyor.



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TikTok'tan yapılan açıklamada 'Blackout Challenge' teriminin aranmasının önlemek için bir takım önlemlerin alındığı belirtildi.

Şirket meydan okumayı içeren grafik ve videoların bildirilmesi halinde anından platformdan silineceğini belirtse de ailelerin öfkesi giderek artıyor.

BU KAÇINCI ÖLÜM!

Ölümcül trend nedeni ile en son 8 ve 9 yaşındaki iki kız çocuğu, 12 yaşındaki Archie Battersbee ve 12 yaşındaki Joshua Haileyesus hayatını kaybetmişti. Son gelen ölüm haberi sosyal medyada geniş yankı uyandırırken aileler 'bu kaçıncı ölüm' diyerek durumaisyan etti.

Bir TikTok sözcüsü Leon Brown'un ailesine taziyelerini sunduğu mesajında, "Topluluğumuzun güvenliği önceliğimizdir ve tehlikeli meydan okumayla ilgili her türlü iddiayı çok ciddiye alıyoruz. Platformumuzda bu tür içerikler yasaktır " ifadelerini kullandı.