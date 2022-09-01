Yunan gazetelerinde tek gündem Türkiye!

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Akdeniz’de uluslararası hava sahasında görev uçuşlarını gerçekleştiren Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16’lar, 23 Ağustos’ta Girit Adası’nda konuşlu Yunanistan’a ait Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından taciz edilmişti. NATO Angajman Kuralları’nda 'düşmanca hareket' olarak nitelendirilen hareket için Türkiye dün düğmeye bastı.

RADAR KAYITLARI NATO ÜLKELERİNE GÖNDERİLECEK

Milli Savunma Bakanlığı, S-300 Hava Savunma Sistemi ile yaptığı tacizin radar kayıtlarını, NATO Genel Sekreterliği ve İttifak üyesi ülkelerin savunma bakanlıklarına gönderecek.



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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada Yunanistan'ın radar kilidi tacizlerine sert tepki göstererek, "Ege’de her fırsatta tacizleri ve terbiyesizlikle huzursuzluk çıkaranların sadece maşa olduğunu, asıl mücadeleyi arkasındakilerin verdiğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

YUNAN GAZETELERİNDE TEK GÜNDEM TÜRKİYE

Girit adasındaki S-300 füzelerinden radar kilidi atıldığını ısrarla inkâr eden Yunanistan gazetelerinin bugün bir numaralı gündemi Türkiye oldu.

PLAYSTATION BENZETMESİ

To Vima'da yayınlanan haberdeYunanistan'ın S-300 tacizi inkar edildi ve Ege'de yaşanan olaylar playstation oyununa benzetildi.



Yunanistan Hava Kuvvetleri'nden üst düzey bir ismin açıklamalarına yer veren gazete tıpkı playstation oynar gibi radar verilerinin oluşturulabileceğini iddia etti ve "Sahte, kurcalanmış radar verileri uzmanlar tarafından tespit edilebilir." diye yazdı.



Gazetenin 'Ankara ipleri elinde tutuyor' başlıklı ayrı bir haberinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemlerini giderek sertleştirdiği iddia edildi ve Türkiye'nin NATO hamlesi ile gerilim ortamının devam edeceği belirtildi.



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"TÜRKİYE YENİ CEPHE AÇIYOR"

Ta Nea gazetesi 'Türkiye Yunanistan aracılığıyla NATO ile yeni bir cephe açıyor' başlığı ile verdiği haberinde Türkiye'nin Yunanistan'a yönelik gerilimi tırmandırdığını iddia etti.

Gazete ayrıca Türkiye'nin radar kayıtlarını NATO'ya göndererek 'ipleri elinde tutmayı' amaçladığını belirtti.

'MAŞA' BENZETMESİ OLAY OLDU!

Yunan Kathimerini gazetesi Türkiye'nin radar kayıtları NATO'ya taşıma planını okurları ile paylaşırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'maşa' benzetmesine geniş yer ayırdı.



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CNN Yunanistan ise Türkiye'nin provokasyon söylemlerini tırmandırdığını iddia ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü açıklaması ile Yunanistan'a atıfta bulunduğunu yazdı. CNN Yunanistan, haberinde Türk medyasındaki manşetlere de yer verip bu haberleriolarak değerlendirdi.

"30 AĞUSTOS KUTLAMASI PROVOKASYON"

Eleftheros Typos gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a meydan okuduğunu belirttiği haberinde Türkiye'nin Yunanistan'ın yanı sıra NATO'yu da hedef aldığı iddia etti.

Gazete NATO'nun 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasını da 'provokasyon' olarak değerlendirmişti.