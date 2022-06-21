Putin'den flaş Satan 2 açıklaması

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde.

24 Şubat'ta başlayan savaş Donbas'ta yoğunlaşmış durumda. Bölgenin kontrolü için kanlı çatışmalar sürerken Batı'nın Ukrayna'ya silah yardımı da aralıksız devam ediyor.

Batı ile Rusya, kuşkusuz Ukrayna'daki savaş nedeniyle tarihinin en gergin dönemini yaşıyor.

Moskova'dan gelen son hamle ise bu gerginliğin daha da artacağına işaret ediyor. Zira Rusya Devlet Başkanı Putin Batı'ya gözdağı gibi bir açıklamaya imza attı.

İngiliz Express gazetesinde yer alan habere göre, Putin, Satan 2 (Şeytan 2) olarak da adlandırılan SARMAT hipersonik füzesinin kullanıma gireceği tarihi açıkladı.

Rus lider SARMAT kıtalararası balistik füzelerinin yıl sonuna kadar göreve hazır hale getirileceğini duyurdu.

Putin, 'Muhtemel askeri tehditleri ve riskleri göz önünde bulundurarak silahlı kuvvetlerimizi geliştirmeye ve güçlendirmeye devam edeceğiz' dedi.

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Gazete söz konusu sistemin Rusya'nın envanterindeki en güçlü silahı olduğuna vurgu yaptı.

TÜM BAŞKENTLER MENZİLİ İÇİNDE

Satan 2 füzeleri Rusya'nın başkenti Moskova'dan fırlatıldığında İngiltere'nin başkenti Londra'ya ulaşabilecek menzile de sahip.

Başka bir deyişle Rusya, caydırıcı güç çerçevesinde söz konusu füzeyle Avrupa'nın tüm başkentlerini vurma kapasitesine ulaşıyor.

ABD basınına göre, füzenin menzili içerisinde ABD'de de yer alıyor. Sistem nükleer başlıklara da ev sahipliği yapabiliyor

Satan 2'nin ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine attığı atom bombalarından 2000 kat daha güçlü olduğu belirtiliyor.

Zira Füzenin en az 10 nükleer başlığa ev sahipliği yapabileceği de gelen bilgiler arasında.

Kremlin'in propaganda sözcüleri Rus televizyonunda en çok izlenen programlardan birinde infografikle 200 saniyede Avrupa’nın yerle bir edilebileceğine dair Nükleer tehditte bulunmuştu.

ABD SATAN 2 İÇİN HAREKETE GEÇTİ

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İngiliz basında yer alan haberlere göre, ABD'nin Soğuk Savaş döneminde start verdiği ve yaklaşık 200 milyar dolara mal olan savunma sistemi Rus füzelerini durdurabilir.

Sistem üç ana unsurdan oluşuyor. Kara bazlı önleme füzeleri sistemin en hayati öğelerinden biri. ABD genelinde konuşlandırılmış en az 44 adet kara bazlı önleme füzeleri sistemi olduğu düşünülüyor.

ABD füze savunma ajansı, bu sistemin 19 testin 11'inden başarı ile geçtiğini belirtiyor.

Savaş gemilerine yerleştirilen bir füze savunma sistemi olan Aegis RIM-161 Standard Missile-3 (SM-3), RIM-174 Standard Missile-6 (SM-6) ve Aegis muharebe sisteminden oluşmaktadır.

Dünyanın en gelişmiş savaş sistemi olarak kabul edilen Aegis'e Donanma kruvazörleri ve muhripleri ev sahipliği yapıyor. Sistem son teknoloji radarları kullanıyor.

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ABD'nin füzelere karşı korunmasında kilit öneme sahip olan THAAD, atmosferin üst kısmında ve atmosfer dışında gelen füzelere karşı koyan yer tabanlı önleme füzeleri kullanıyor.

Sistem bugüne kadar 15 defa test edildi ve testlerden başarı ile geçti. ABD'nin yedi THAAD bataryası olduğu ve bunların üçünün Pasifik Okyanusu'nda konuşlandırıldığı belirtiliyor.

Rusya, geçtiğimiz günlerde konvansiyonel veya nükleer bir savaş başlığı taşıyabilen Zirkon hipersonik füzesinden yeni görüntüler paylaşmıştı.

Rusya'nın bu füzeyi kullandığı ABD'li çevrelerce de teyit edilirken İngiliz basını bu gelişmeyi 'Rusya, Londra'yı 5 dakika içinde vurabilecek hipersonik nükleer füzenin görüntülerini yayınladı' başlığı ile okurlarına sunmuştu.

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PUTİN 'DURDURULAMAZ' DİYE TANITMIŞTI

Söz konusu füze, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından övülen yeni nesil Rus silah teknolojisinin bir parçası.

Putin, 2018'de yaptığı konuşmasında hipersonik füzelerin bin kilometre menzilde denizde ve karadaki hedefleri vurabildiğini açıklamıştı.

Füzeyi 'Durdurulamaz' ve 'yenilmez' olarak tanımlayan Putin yeni silahları ile dünyanın neredeyse her noktasını vurabilecekleri ve ABD yapımı bir füze kalkanından kurtulabilecekleri konusunda ısrarlı.