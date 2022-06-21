Rusya'ya bir darbe daha... Rus komutan öldürüldü! Saldırı anı kamerada

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan savaş tüm hızıyla devam ediyor.

Aylardır süren savaş sayısız sivil ve askeri kayba neden oldu. Ancak en büyük kaybı ordusunun üst düzey komutanları savaşta ölen Rusya yaşadı.

Ukrayna topraklarında pek çok komutanını kaybeden Rusya'ya bir darbe de Volnovakha'dan geldi.

Çatışmaların yoğunlaştığı Donbas bölgesinde bir Rus komutan daha hayatını kaybetti.

51 yaşındaki Yarbay Sergey Gundorov'u taşıyan helikopter Ukrayna uçaksavar füzesi tarafından vuruldu.

SALDIRI ANI KAMERADA

O anlar saniye saniye görüntülendi. Ukrayna söz konusu videoyu Telegram üzerinden kamuoyu ile paylaştı.

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Söz konusu saldırının Donbas'ta yer alan Volnovakha yakınlarında meydana geldiği açıklandı.

Daha önce üç Cesaret Nişanı kazanan Gundorov'un içinde bulunduğu helikopterin vurulduktan sonra bir süre daha uçtuğu daha sonra ise yere çakıldığı görülüyor.

Güdümlü füze aldatıcısı olarak bilinen Chaff fişeği, uçak ve helikopterlerde kullanılıyor. Sistem ısıya güdümlü füzeleri aldatarak hava araçlarının vurulmasını engelliyor.

Aynı videoda bir başka Rus helikopterinin 'Chaff fişeği' ateşleyerek saldırıdan kurtulduğu ve bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

İngiliz Daily Mail gazetesi 51 yaşındaki Gundorov'un Putin'in Ukrayna savaşında kaybettiği 55'inci yüksek rütbeli asker olduğunu yazdı.

RUSYA KAYIPLARINI HALA AÇIKLAMIYOR

Ukrayna aylardır süren savaşta 20 binin üzerinde Rus askerinin hayatta kaldığını iddia ediyor.

Rusya ise aylardır askeri kayıpları açıklamaya yanaşmıyor. Moskova konu ile ilgili ilk ve son resmi açıklamasını 2 Mart'ta yapmıştı.

Söz konusu açıklamada Rusya'nın savaştaki asker kaybı 498 olarak açıklanmıştı. Bu veri o tarihten sonra hiç güncellenmedi.

300'DEN FAZLA SUBAY ÖLDÜRÜLDÜ

Rus hükümeti silahlı kuvvetlerinin uğradığı ölümlerin sayısı hakkında nadiren güncellemeler verirken, yerel yönetimler ve gazeteler tarafından yapılan duyurular 300'den fazla subayın çatışmalarda öldüğünü gösteriyor.

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Rusya benzer bir askeri kriz ile Afganistan'ı işgal ettiğinde karşılaşmıştı. Bölgeye Sovyet askerleri ilk olarak 24 Aralık 1979'da Sovyet lideri Leonid Brejnev'in emriyle gönderilmiş, 10 yıl süren savaşta 15 bine yakın Sovyet askeri hayatını kaybetmişti.

SOVYETLERİ YIKIMA GÖTÜRMÜŞTÜ

1979 yılındaki Afganistan istilası Sovyetleri yıkıma götüren unsurlardan birisi olarak nitelendiriliyor. Sovyet ordusu 1989'da ülkeden çekilmiş, savaşın Moskova'ya maliyeti ise yıkıcı olmuştu.

Çekilmeden kısa bir süre sonra ise Sovyetler Birliği dağılmış, bu aralarında Ukrayna'nın da bulunduğu 15 ülkenin doğmasına neden olmuştu.