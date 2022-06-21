Ukrayna 'Terminatör'ü devreye soktu... Tespit edilmesi neredeyse imkansız!

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan savaş ülkenin doğusunda yoğunlaşmış durumda.

Savaşın ilk günlerinde hedefini Kiev olarak belirleyen ancak tüm çabalara rağmen başkenti düşüremeyen Rusya, Donbas'ta ise hedeflerine emin adımlar ile ilerliyor.

Savaşta rüzgarın Rusya'dan yana döndüğü yorumları yapılıyor. Zira Rus birlikleri Ukrayna güçlerini geri itmeyi sürdürüyor.

Ukrayna bir yandan direnişe devam ederken bir yandan da Batı'dan silah desteği talebini sürdürüyor.

Rus saldırılarına karşı pek çok ülkeden yardım alan Ukrayna ordusu son teknoloji bir silahı da savaşta kullanmaya başlamış durumda.

İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, Kiev, 'terminatör' olarak da anılan silahlı robotu savaş alanında kullanmaya başladı.

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Ukrayna ordusunun bir topçu birliğinin komutanı merkez, doğu Ukrayna, Donetsk bölgesindeki cephe hattına yakın bir köyde bombardıman nedeniyle yıkılan bir evin içinde... (Fotoğraf:AP)

7.62 taarruz makineli tüfeğine ev sahipliği yapan GNOM'un uzaktan kumanda ile yüzlerce metre uzağa gizlenebilen birlikler tarafından kontrol edildiği belirtiliyor.

Mirror'a konuşan kaynaklar, Ukrayna yapımı silahlı robotun çok iyi kamufle olduğunu ve Rus birliklerini tuzağa düşürmek için kullanıldığının altını çiziyor.

Aynı kaynaklar, GNOM'un çatışmada kilit bir rol oynayabileceğini öne sürüyor.

Söz konusu silahın Rus birliklerini aldatmak için kullanıldığı da belirtiliyor. Zira GNOM ile Rus birlikleri üzerine ateş açan Ukrayna güçleri onları buraya doğru yönlendirip asıl bulundukları noktayı gizleyebiliyor.

UKRAYNA'DAN BATI'YA ÇAĞRI

Öte yandan Ukraynalı yetkililer, Batı'nın ülkeye verdiği desteğin yeterli olmadığını ve doğudaki savaşta Rus birliklerine direnebilmek adına söz verilen silahların hızlıca gönderilmesi gerektiğini duyurdu.

Rusya savaş kayıpları konusunda sessiz kalırken, Ukraynalı yetkililer her gün 200 kadar askerinin öldüğünü söylüyor.

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Rus kuvvetleri doğuda yavaş yavaş zemin kazanıyor, ancak uzmanlar ağır kayıplar verdiklerini söylüyor.

ABD'li aktör Ben Stiller, sonra 20 Haziran Pazartesi günü Kiev’de Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile bir araya geldi. (Fotoğraf: AFP)

ZELENSKİ'DEN NET UYARI: BU HAFTAYA DİKKAT

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, dün yaptığı açıklamada Rusya’nın ilerleyen günlerde Ukrayna’ya yönelik ‘düşmanca faaliyetlerini’ yoğunlaştırabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Zelenski, 'Avrupa Birliği'nin Ukrayna'nın aday statüsüne ilişkin yanıtını duyacağımız bir hafta. Avrupa Komisyonu'ndan zaten olumlu bir karar aldık ve yeni haftanın sonunda Avrupa Konseyi'nden bir yanıt gelecek' dedi.

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Rusya’nın Zaporizhzhia bölgesinde ve Harkiv yönünde güçlerini biriktirdiğini ifade eden Zelenski, 'Yakıt altyapımıza tekrar saldırdılar, yakıt durumunu daha da kötüleştirmek istiyorlar. Elbette buna da cevap vereceğiz. Donbas'ta şiddetli çatışmalar sürüyor. Rus ordusu, orada en fazla sayıda topçu, en fazla sayıda saldırı gücü kullanıyor. Ancak Severodonetsk, Lysychansk, Avdiivka, Krasnohorivka ve diğer sıcak noktalar direnmeye devam ediyor' dedi.