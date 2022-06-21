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Kayıp ABD askerleri için ilk resmi açıklama! Rusya kapıyı kapattı...

#RUSYA#Ukrayna#ABD Askeri
Kayıp ABD askerleri için ilk resmi açıklama Rusya kapıyı kapattı...

Ukrayna'daki çatışmalar sırasında kaybolan 2 ABD askeri için resmi açıklama Rusya'dan geldi. Kremlin sözcüsü Peskov, ABD'li askerlerin Rus askerlerinin hayatlarını tehlikeye atan paralı askerler olduğunu ve eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmeleri gerektiğini söyledi. Peskov, iki askerin 'savaş esiri' statüsünde değerlendirilmeyeceğini belirterek hukuki yolların önünü tamamen kapattı.

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Ukrayna'nın Harkiv kentinde ortadan kaybolan ve günlerdir aranan ABD askerlerinin Rusya'nın elinde olduğu kesinleşti.

Ukrayna saflarında savaşan ABD vatandaşı 39 yaşındaki Robert Drueke ve 27 yaşındaki Andy Huynh Harkiv'deki bir çatışma sırasında atılan el bombasının çıkardığı siste kayboldular ve bir daha bulunamadılar.
ABD'li yetkililer konuya ilişkin açıklama yapmaktan kaçınırken 2 gün önce Rusya Devlet televizyonu kayıp askerlerin görüntülerini yayınladı.

Kayıp ABD askerleri için ilk resmi açıklama Rusya kapıyı kapattı...

Robert Drueke Rus televizyonundan annesine mesaj gönderdi

Ofise benzer bir odada görüntülenen ABD'li asker Robert Drueke buradan annesine mesaj göndererek "Anne, sadece hayatta olduğumu bilmeni istiyorum. En kısa sürede evde olmayı umuyorum. Benim için köpeğimiz Diesel'i sev. Seni seviyorum" dedi.

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RUSYA'DAN İLK RESMİ AÇIKLAMA: ASKERLER ELİMİZDE

ABD görüntülere rağmen videoların doğrulanmadığını belirterek askerlerin Rusya'nın elinde olduğuna dair kanıt olmadığını öne sürdü. Ancak beklenen resmi açıklama Rusya'dan geldi.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov kayıp ABD askerlerin tutuklandığını ve resmi soruşturma altında olduğunu açıkladı.

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PESKOV: SUÇ İŞLEDİKLERİ KESİN

Ellerindeki askerlerin gönüllü değil paralı asker olduğunu iddia eden sözcü, "Bu askerler Ukrayna topraklarında yasadışı faaliyetlerde bulundular. Askeri personelimize yapılan saldırılara karıştılar.” dedi.

Uluslararası yetkililerin 'Cenevre sözleşmesi' çağrısına da değinen Peskov, ABD'li askerler için "Kesin olan tek şey suç işledikleri" dedi ve ekledi;

"Bu askerler Ukrayna Ordusu'ndan değiller dolayısıyla Cenevre Sözleşmesi'ne dahil olamazlar. İşledikleri suçların soruşturulması lazım"

Peskov, ABD'li askerlerin şu an nerede tutulduğunu ya da nerede yargılanacağını açıklamadı.

Kayıp ABD askerleri için ilk resmi açıklama Rusya kapıyı kapattı...

Rusya'nın elindeki ABD askerleri: 39 yaşındaki Robert Drueke ve 27 yaşındaki Andy Huynh

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EKİPTEN AYRILIP TESLİM OLDULAR

Ukrayna'dan yapılan açıklamada askerlerin çatışma sırasında kaybolduğu belirtilirken, Rus televizyonu askerlerin çatışma sırasında bölgeden ayrılarak Rus devriyesine teslim olduklarını iddia etti.

ABD'DEN VATANDAŞLARINA PEŞ PEŞE UYARI: UKARAYNA'YA GİTMEYİN

Pentagon Sözcüsü John Kirby en son yaptığı açıklamada iki ABD vatandaşının Ukrayna'da kaybolduğunu doğrulayamadıklarını belirterek, "İddia doğruysa onları bulmak için her şeyi yapacağız. Bir savaş alanından söz ediyoruz. Eğer Ukrayna'ya destek vermek istiyorsanız bunun daha güvenli yolları var" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden da Ukrayna'ya giden vatandaşlarını uyararak, "Kayıp askerlerin şuan nerede olduklarını bilmiyoruz. Ama yinelemek istiyorum: Amerikalılar Ukrayna'ya gitmemeli." ifadelerini kullanmıştı.

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RUSYA KAPIYI KAPATTI!

Cenevre Sözleşmesi'nin uygulanmaması askerlerin 'Savaş Esiri' statüsünde değerlendirilemeyeceği anlamına geliyor.

Rusya, Ukrayna saflarında savaşırken esir aldığı iki İngiliz askerini geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir mahkeme ile ile ölüm cezasına çarptırmıştı. İngiltere vatandaşlarının iadesi için diplomatik çabalarını sürdürürken benzer bir kararın ABD askerleri için de gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

Rusya hem İngiliz hem de ABD'li askerler için 'Cenevre Sözleşmesi'nin uygulanamayacağını belirterek hukuki yolların önünü kapattı.

Batı medyasında yer alan analizlere göre Rusya bu hamlesi ile Ukrayna'ya ağır silah yardımı yapan iki ülkeyi kendi vatandaşları ile baskı altına almaya çalışıyor. 

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