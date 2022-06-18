Rusya ABD’li askerleri kaçırmıştı… Yayınlanan video umutlandırdı

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Ukrayna'yı Rus işgalcilere karşı savunmak için gönüllü olan ve yakın zamanda yakalandığı bildirilen bir Amerikan askeri gazisinin annesi, kendisine olan sevgisini ifade ettiği bir videonun kendisine "büyük umut" verdiğini söyledi.

Ukrayna'nın Harkiv kentindeki cephede savaşan ve birkaç gündür kayıp olan iki ABD'li askerin Rus askerleri tarafından pusuya düşürülüp esir alındığı öğrenildi.

39 yaşındaki Alexander Drueke ve 27 yaşındaki Andy Huynh bir çatışma sırasında atılan el bombasının çıkardığı siste kayboldular ve bir daha bulunamadılar.

Robert Drueke’in annesi Lois Drueke, dün Guardian'a yaptığı açıklamada, Rus devlet medyası tarafından dağıtılan oğlu Alexander Drueke'nin videosunun gerçek olduğuna inandığını; oğlunun derinden gelen sesinin videodaki sesle aynı olduğunu söyledi.

Sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde Alexander, annesine seslendi

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“BİZE BÜYÜK UMUT VERİYOR”

Kayıp ABD askerinin annesi videonun gerçek olduğunu söylüyor

Alexander Drueke, videoda annesine olan sevgisini ifade ediyor, annesi de görüntüler için “Bize büyük umut veriyor” diye konuşuyor.

Ancak videolar henüz ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından doğrulanmadı.

39 yaşındaki Alexander Drueke’in videoda şunları söylediği duyuluyor:

"Anne, sadece hayatta olduğumu bilmeni istiyorum ve eve geri dönmeyi umuyorum. En kısa zamanda. O yüzden Diesel'i benim için sev. Seni seviyorum."

Diesel, Drueke'nin köpeğinin adı…

Lois ve Alexander Drueke

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ABD DIŞİŞLERİ HENÜZ DOĞRULUĞUNU ONAYLAMADI

Lois Drueke, oğlunun ve en az bir Amerikalı gönüllünün Ukrayna'da yakalanmasını araştıran ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, videonun gerçekliğini hala resmi olarak doğrulamadığını da sözlerine ekledi. Ama o kabul etti, “Biz onun Alex olduğunu düşünüyoruz – ona benziyor [ve] sesi de onun sesi.

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“Sadece hareket ettiğini görmek, sesini duymak bize büyük umut veriyor. Çok fazla umutlanmak istemiyorum ama o gibi görünüyor.”

ABD Başkanı Joe Biden, kayıp askerler için gazetecilere “Nerede olduklarını bilmiyoruz. Ama yinelemek istiyorum: Amerikalılar şimdi Ukrayna'ya gitmemeli." demişti.

Biden'ın bu sözleri hem Drueke hem de Huynh'i elleri arkadan bağlı bir askeri kamyonun arkasında gösteren bir fotoğrafın ortaya çıkmasından bir gün sonra geldi; bu, onların artık kayıp olmadıklarının ve Rus güçleri tarafından yakalandıklarının en açık kanıtıydı.

Huynh'ın, kendisinin ve Drueke'nin yakalandığı günkü olayların sözde bir versiyonunu sakince anlattığı Rus devlet medyası markalı bir video da dahil olmak üzere, videoları da ortaya çıktı.

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27 yaşındaki esir ABD'li asker Andy Huynh

İNGİLİZCE VE RUSÇA OLARAK ‘SAVAŞA KARŞIYIZ’ DEDİLER

Drueke de annesine hitap ettiğini gösteren videoyla birlikte İngilizce olarak "Savaşa karşıyım" dediği başka bir klipte de yer alıyordu.

27 yaşındaki Huynh, kendisinin ve Drueke'nin çok sayıda Fransız uyruklu askerden oluşan bir birliğin parçası olduğunu ve Rus birlikleriyle silahlı bir çatışmada mahsur kaldığını söyledi.

Huynh klipte, "Ukraynalılar geri çekiliyordu ve bizden geri çekilmelerini korumamız istendi. Biz onları korurken Rus kuvvetleri pozisyonumuzu ele geçirdi."

Huynh, kendisi ve bir meslektaşının "sahilin temiz olduğundan emin olmak için bir kaya oyuğunda" üç saat beklediklerini söyledi. Huynh videoda, ortaya çıktıktan sonra, ikilinin ormanda beş saat daha yürüdüğünü ve Rus güçlerine "teslim oldukları" bir yola doğru yürüdüklerini söyledi.

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İkili kaçırıldığında yapılan Twitter paylaşımı

ANNESİNİ ÖNCEDEN UYARMIŞ

Başka bir klipte ayrıca Huynh'in Rusça "Savaşa karşıyım" dediğini görüyoruz.

Drueke ve Huynh'in kaybolduğunu ilk bildiren Telegraph gazetesi, ismi açıklanmayan bir savaşçının, ikilinin 9 Haziran'da Harkiv'in kuzey doğusunda Rus kuvvetleriyle yapılan bir savaştan sonra esir alındığını söyleyen bir ifadesine atıfta bulundu.

Lois Drueke, oğlunun, Ukrayna'ya gitmeden önce, kendisini tutsak alınabileceği konusunda uyardığını ve bu olursa, kendisini kaçıranlar tarafından videoda asılsız şeyler söyletilebileceğini anlattığını açıkladı. Rusya tarafından esir alınıp yargılanarak idama mahkum edilen İngiliz askerler

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ABD ZOR DURUMDA KALDI

Alexander Drueke, Irak'ta ABD ordusuyla iki muharebe turu yaptı ve Ukrayna birliklerine Amerikan yapımı silahların nasıl kullanılacağını öğretiyordu. Huynh ise daha önce ABD deniz piyadeleriyle zaman geçirmişti.

Ukrayna'da yakalanan Amerika doğumlu askerler, ABD için diplomatik açıdan zor bir durum yaratıyor. ABD, Ukrayna'nın savunmasını desteklemek için milyarlarca dolar pompalıyor, ancak Rusya ile doğrudan bir çatışmadan kaçınıyor.

Ukrayna'yı savunurken Rusya tarafından hapsedilenler ise vahim bir durumla karşı karşıya. Faslı iki İngiliz uyruklu ve bir yabancı savaşçı, Rusya yanlısı bir mahkeme tarafından tutuklanıp paralı asker olarak mahkûm edildikten sonra ölüme mahkûm edildi.

* Haber içinde, spotta ve haberin manşet kapağında kullanılan video görüntüleri sosyal medyadan alınmıştır