Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni yıl tebriği: İşbirliği vurgusu...

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her sene 30 Aralık'ta yaptığı gibi bu sene de dünya liderlerinin yeni yılını kutladı.

BATILI LİDERLERE YENİ YIL MESAJI YOK

Kremlin Putin'in mesaj gönderdiği isimlerin listesini açıklarken Rus haber ajansı Tass, tebrik listesinde İngiltere, Almanya, ABD, Fransa ve Japonya gibi 'dost olmayan ülkelerin' bulunmadığını duyurdu. Putin Ukrayna savaşı sonrası ülkelerine ağır yaptırımlar uygulayan Batılı liderlerin yeni yılını bu sene ikinci kez kutlamamış oldu.



Rus lider Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği yeni yıl mesajında Moskova ve Ankara'nın önümüzdeki yıl da siyasi ve ekonomik alanda işbirliğini geliştirmeye devam edeceğinden emin olduğunu vurguladı.

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"BÖLGESEL ÇATIŞMALARIN ÇÖZÜMÜNE KATKI SAĞLADIK"

Kremlin basın servisinden yapılan açıklamaya göre Putin, son zamanlarda Rusya ile Türkiye arasında çok yönlü işbirliğinin geliştirilmesi için çok şey yapıldığını hatırlattı ve ortak çabalar yoluyla gerçekleştirilen büyük enerji ve altyapı projelerinin bölgesel çatışmaların çözümüne katkıda bulunduğunu belirtti.

Putin mesajında “Önümüzdeki yıl Moskova ve Ankara, dost halkların yararına, Avrasya kıtasında güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi adına, çeşitli alanlarda verimli işbirliğini, ikili siyasi diyaloğu geliştirmeye devam edecek.” ifadelerini kullandı.