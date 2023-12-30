Son dakika haberi: İsrail-Hamas savaşında son durum...ABD medyası yazdı: Hamas İsrail'i böyle felç etmiş!

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BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Gazze’ye gönderilen yardımların bölgeye ulaşımında yaşanan zorluklara dikkat çektiği bir açıklama yaptı.
Martin Griffiths dün yaptığı açıklamasında, “Gazze’ye yardım ulaştırmak kolay mı sanıyorsunuz? Tekrar düşünün” dedi. Griffiths, yardım kamyonlarının bölgeye girişinde en az üç aşamalı kontrolden geçtiğini ve birçok ürünün reddedildiğinin altını çizdi. Kamyonların zorlukla ilerleyebildiği bölge hakkında, yayaların bile zor geçebileceği bir geçiş noktasından yardımların ulaştırılmaya çalışıldığını aktardı.
İsrail basını Hamas'ın rehine anlaşması konusunda İsrail ile görüşmelere yeniden başlamayı 'ilkesel olarak kabul ettiğini' yazdı.
Walla haber sitesinin İsrailli üç yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Katarlı arabulucular Hamas'ın Gazze Şeridi'nde bir aya kadar sürecek bir ateşkes karşılığında İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasını öngören müzakerelere yeniden başlamayı "prensipte kabul ettiğini" söyledi.
Ancak Hamas'tan üst düzey bir yetkili İsrail'in iç baskıyı savuşturmak için yanlış bilgi sızdırdığını söyledi.
ABD'li New York Times gazetesinin hazırladığı analizde, uzun saatler boyunca saldırının boyutunu anlayamayan, yavaş ve verimsiz tepki veren, kitlesel bir saldırıyla baş edemeyecek kadar küçük ekipler gönderen bir ordu resmi çizildi.
New York Times'a göre İsrail saldırıya tamamen hazırlıksız yakalandı. Açık direktifler alamayan İsrail askerleri WhatsApp ve Telegram gibi uygulamaları kullanarak organize olmak zorunda kaldı.İsrail yedek birlikleri hızlı bir şekilde harekete geçip konuşlanmaya hazır değildi. Bazıları kendi inisiyatifleriyle güneye doğru ilerledi.
Ve en kötüsü de İsrail'in saldırıya karşılık vermek için hiçbir planı yoktu. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun eski ulusal güvenlik danışmanı Yaakov Amidror'un sözlerine göre İsrail Hamas'tan bu seviyede bir saldırı beklemiyordu, dolayısıyla da buna yönelik bir hazırlık yapılmamıştı.Hamas ise bu hatalardan doğru bir şekilde faydalandı. Hamas'ın İsrail'in güneyindeki askeri üsse yönelik kuşatması, bölgesel komuta merkezini ve askeri tepkiyi felç etti. Re'im askeri üsse yapılan saldırı, oradaki askerlerin birlikleri koordine etmesi yerine hayatları için savaşmalarına neden oldu.
NYT'nin haberi İsrail basınında büyük dikkat çekti , Times of Israel gazetesi İsrail'in bu başarısızlıkla ilgili büyük bir soruşturma başlatmasının beklendiğini yazdı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze'de yerinden edilen büyük kalabalıkların barınaklarda ve sağlık tesislerinde kaldığına dikkat çekti ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasından büyük endişe duyulduğunu belirtti.
DSÖ direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'deki barınaklarda şu hastalıkların görüldüğünü belirtti.
-Yaklaşık 180.000 üst solunum yolu enfeksiyonu vakası
-136.400 ishal vakası
-55.400 uyuz vakası
-5.330 su çiçeği vakası
-42.700 deri döküntüsü vakası
-4.683 sarılık vakası
-126 menenjit vakası
İsrail Ordusu, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinwar'a ait bir tünel ağını ve saklandığı yeri yok ettiğini iddia etti. İsrail Ordusu'ndan yapılan açıklamada, "Tünel, içinde uzun süre kalmak ve oradan çatışmaları yürütmek için inşa edilmişti." ifadesine yer verildi.
Biden yönetimi Kongre'yi baypas ederek bu ay ikinci kez İsrail'e yaklaşık 150 milyon dolarlık askeri teçhizat satışını onayladı.Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Dışişleri Bakanı, M107 155 mm mermiler ve ilgili ekipmanların İsrail hükümetine tahmini 147,5 milyon dolar tutarında olası bir yabancı askeri satışını onayladı. Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansı, Kongre'ye bu olası satışı bildiren gerekli sertifikayı bugün verdi." ifadeleri yer aldı.