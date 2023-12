Son dakika haberi: İsrail-Hamas savaşında son durum...ABD medyası yazdı: Hamas İsrail'i böyle felç etmiş!

ABD medyası araştırdı: İsrail neden 7 Ekim'de başarısız oldu?

ABD'li New York Times gazetesinin hazırladığı analizde, uzun saatler boyunca saldırının boyutunu anlayamayan, yavaş ve verimsiz tepki veren, kitlesel bir saldırıyla baş edemeyecek kadar küçük ekipler gönderen bir ordu resmi çizildi.



New York Times'a göre İsrail saldırıya tamamen hazırlıksız yakalandı. Açık direktifler alamayan İsrail askerleri WhatsApp ve Telegram gibi uygulamaları kullanarak organize olmak zorunda kaldı.İsrail yedek birlikleri hızlı bir şekilde harekete geçip konuşlanmaya hazır değildi. Bazıları kendi inisiyatifleriyle güneye doğru ilerledi.



Ve en kötüsü de İsrail'in saldırıya karşılık vermek için hiçbir planı yoktu. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun eski ulusal güvenlik danışmanı Yaakov Amidror'un sözlerine göre İsrail Hamas'tan bu seviyede bir saldırı beklemiyordu, dolayısıyla da buna yönelik bir hazırlık yapılmamıştı.Hamas ise bu hatalardan doğru bir şekilde faydalandı. Hamas'ın İsrail'in güneyindeki askeri üsse yönelik kuşatması, bölgesel komuta merkezini ve askeri tepkiyi felç etti. Re'im askeri üsse yapılan saldırı, oradaki askerlerin birlikleri koordine etmesi yerine hayatları için savaşmalarına neden oldu.



NYT'nin haberi İsrail basınında büyük dikkat çekti , Times of Israel gazetesi İsrail'in bu başarısızlıkla ilgili büyük bir soruşturma başlatmasının beklendiğini yazdı.