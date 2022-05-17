Putin'den AB'ye yaptırım göndermesi: Ekonomik bir intihar!

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin petrol sektörünün durumuna ilişkin video konferans yoluyla toplantı gerçekleştirdi. Ukrayna konusuna değinen Putin yine dikkat çeken ifadeler kullandı.

Rusya'nın Ukrayna’ya başlattığı "askeri operasyonları" batılı ülkelerin kendilerine karşı yürüttükleri politikaların sonucu olduğunu savunan Putin, “Ukrayna’da bugün yaşananlar Rusya'nın endişelerini görmezden gelen kolektif Batı'nın kötü tasarlanmış politikasıyla bağlantılıdır. Güvenliğimiz konusundaki meşru endişelere rağmen mümkün olan her fırsatta Kiev liderliğindeki Neo Naziler cesaretlendirildi. Ukrayna’nın doğusunda 8 yıldır devam eden sorunlar küçümsenerek hafife alındı. Kiev rejimi 8 yıl önce başlattığı düşmanlıkların sürmesine katkı sağladı” diye konuştu.

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AVRUPA AMBARGOLARINDAN ABD'Yİ SORUMLU TUTTU



Ukrayna’ya başlatılan operasyonla bağlantılı olarak Avrupa ülkelerinin ülkesine uyguladığı petrol ve gaz ambargolarından ABD'yi sorumlu tutan Putin, “Bugün Avrupa ülkelerinin tamamen siyasi nedenlerle, kendi hırsları ve ABD derebeyliğinin baskısı altında petrol ve doğal gaz alanlarında daha fazla yaptırımlar uyguladığını görüyoruz” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin