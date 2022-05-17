ABD'de bebek maması krizi! 'Bilseydim hamile kalmazdım...'

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ABD'de devam eden bebek maması kıtlığı nedeni ile bazı ebeveynler bebeklerini bulabildikleri marka mamalar ile beslemeye başladı ancak bu durum bebeklerde ciddi alerjik reaksiyonlara neden oldu.



Anne babalar duruma isyan ederken Amerikalı üreticiler tam kapasite üretim gerçekleştirdiklerini ancak yetişemediklerini belirtiyor.

"BİLSEYDİM HAMİLE KALMAZDIM"

Bebeğinde ciddi bir süt alerjisi olan ABD'li anne Megan Smith çocuğunun yaşamak için özel bir mamaya ihtiyacı olduğunu belirterek mama bulabilmek için çevre kasabalardaki eczaneleri kontrol ettiğini belirtti.

"Sorunun ne kadar ciddi olduğunu, ebeveyn olarak ne kadar korktuğumuzu ve hüsrana uğradığımızı kimsenin anladığını sanmıyorum" diyen çaresiz kadın şu anda ikinci bebeğine hamile.

Yeni doğacak bebeği için şimdiden endişelendiğini belirten Smith "Mama sıkıntısının devam ettiğini bilseydim, tekrar hamile kalmazdım" diyor ve bir daha böyle bir korku yaşamak istemediği için bunun son hamileliği olacağını belirtiyor.

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BEBEĞİNİN GÖRÜNTÜLERİNİ TİKTOK'TA PAYLAŞTI

ABD'nin İndiana eyaletinde yaşayan Kayzie Weedman da Megan Smith'e benzer bir sorun yaşıyor. Bebeğinin inek sütüne alerjisi olduğunu belirten anne kızına farklı bir mama verdiğinde bebekte ağrılı deri döküntüleri olduğunu belirtiyor.

Bebeğinin alerjiler nedeni ile ne hale geldiğini TikTok'taki bir videoda paylaşan anne "Nihayet alerjisini çözdük ve yüzü iyileşmeye başladı" ifadelerini kullandı. Küçük bebeğin görüntüleri sosyal medyada geniş yer aldı.



Kayzie Weedman alerjisi nedeni ile cilt döküntüleri yaşayan bebeğinin fotoğrafını paylaştı

TALEP 3'E KATLADI, YETİŞEMİYORUZ

Ünlü mama markası Neocate üretimini büyük ölçüde artırdığını belirten Danone talebin neredeyse 3 katına çıkması nedeni ile yetersiz kaldıklarını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, "Verdiğimiz tüm çabaya rağmen amino asit bazlı ürünlere yönelik talep arzı hala geride bırakıyor" ifadelerine yer verildi.

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Kapasiteyi artırmanın yollarını aradığını belirten şirket sorunun en azından Ağustos ayına kadar devam edeceğini duyurdu.

ABBOTT'UN KAPATILMASI KRİZİ BÜYÜTTÜ

Nisan ayı başlarında ABD'nin 7 eyaletinde bebek maması ürünlerinin yüzde 40-50'si stoklarda tükendi. Krizde en büyük nedenin tekelleşme olduğu belirtilirken tedarik zincirindeki aksaklıklar ve tarihi enflasyon nedeniyle kıtlıklar daha da arttı.



Bebek maması tedarik sıkıntıları, geçen şubat ayında Abbott Nutrition gıda fabrikasının bakteri riski nedeniyle kapatılmasıyla daha da büyüdü.



ABD'de bebek mamalarının satıldığı market rafları boş kaldı

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BEYAZ SARAY DEVRE GİRDİ

Beyaz Saray yaşanan kriz sonrası devreye girerek dört büyük üretici ile görüşerek lojistik engeller konusunda bu şirketlere yardımcı olabileceğini iletti.



Ayrıca bugün yapılan açıklama ile Abbott Nutrition'ın kapattığı fabrikalarından birinin yeniden açılması için hükümetle anlaşmaya vardığı duyuruldu.



FDA, Abbott'un üretime yaklaşık iki hafta içinde yeniden başlamasını beklediğini duyurdu.