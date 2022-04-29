Putin ve Zelenski G20 zirvesinde karşı karşıya gelebilir

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Dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan ülkelerin oluşturduğu G-20'nin zirvesi, bu sonbaharda Endonezya'da gerçekleştirilecek.

Endonezya, bu yıl küresel ekonomik forum başkanlığını üstlendikten sonra, Batılı liderlerin Rusya'nın gruptan çıkarılması için baskı yapmasıyla kendisini zor bir sınavın içerisinde buldu. Ancak görünen o ki Devlet Başkanı Joko Widodo ne Rusya ne de Ukrayna'dan vazgeçmek niyetinde değil.

ZELENSKİ'DEN G20 AÇIKLAMASI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Endonezyalı mevkidaşı Joko Widodo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve Widodo'nun kendisini G 20 zirvesine davet ettiğini duyurdu.

Zelenski, paylaşımında, "Widodo'nun Birleşmiş Milletler'deki açık tutumu ve Ukrayna'ya verdiği destek için teşekkür ederim. Beni G-20 Zirvesi'ne davet ettiğiniz için minnettarım" ifadelerini kullandı.

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PUTİN'E DE ZELENSKİ'YE DE DAVET GİTTİ

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo bugün yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Putin'in de Ukrayna Lideri Zelenksi'nin de zirveye davet edildiğini duyurdu.

AYNI MASAYA OTURACAKLAR MI?

Savaşın iki tarafının da G20 zirvesine davet edilmesi, iki liderin sonunda bir araya gelebileceği yönündeki beklentileri artırırken Endonezya Devlet Başkanı ateşkes görüşmelerine yardım etmeye hazır olduğunu belirtti.



Rusya'nın Cakarta Büyükelçisi Lyudmila Vorobyova Mart ayının ortalarında yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu yıl düzenlenecek G20 zirvesine katılmayı planladığını duyurmuştu.

PESKOV: HENÜZ NET DEĞİL

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in programları hakkında da bilgiler aktaran Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, ise “Endonezya’da yapılması planlanan G20 zirvesine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılıp katılmayacağı konusunda bir karar verilmiş değil. Uygun bir karar verildiğinde sizleri bilgilendireceğiz” şeklinde konuştu.

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RUSYA 'ÇIKARILSIN' TALEBİ

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş sonrası G20 ülkelerinden bazıları Rusya'nın gruptan çıkarılması çağrısında bulunmuştu.