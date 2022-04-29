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Ukrayna isim isim açıkladı: 'İşte Buça katilleri'

#RUSYA#Buça#Ukrayna Savaşı
Ukrayna isim isim açıkladı: İşte Buça katilleri

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaşta en büyük hasarı gören ve adeta sivil bir katliama sahne olan Buça'da suç işlediği tespit edilen askerlerin isimleri ve fotoğrafları yayınlandı. Söz konusu askerlerin kaçırdıkları ve işkence ettikleri sivillerin görüntülerini sosyal medyadan paylaştığı iddia edildi.

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Ukrayna Savunma Bakanlığı Buça'da savaş suçu işlediği tespit edilen ve 'Çılgın Onlu' olarak isimlendirilen Rus askerlerinin fotoğraflarını tek tek yayınlarken Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova da söz konusu askerlerin isimlerini kamuoyu ile paylaştı.

Buça'daki sivil katliamından sorumlu olduğu düşünülen 64. Motorlu Tüfek Tugayındaki askerlerin isimleri şöyle:

Başçavuş Vyacheslav Lavrentyev, Er Hryhoriy Naryshkin, Er Vasili Knyazev, Onbaşı Semyon Maltsev, Er Serhiy Peskarev, Er Albert Radnaev, Onbaşı Mykhailo Kashin, Onbaşı Andriy Bizyaev, Onbaşı Dmytro Serhiienko ve Çavuş Nikita Akimov.

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BU ASKERLERİ GÖRÜRSENİZ İLETİŞİME GEÇİN

Başsavcı Venediktova yaptığı açıklamada  kimliği tespit edilen Rus askerlerin fotoğraflarını paylaşarak, “Eğer bu Rus askerlerini görürseniz Kiev Bölge Savcılığı ile iletişime geçin” dedi.

Ukrayna isim isim açıkladı: İşte Buça katilleri

29 yaşındaki Başçavuş Vyacheslav Lavrentyev (solda) 26 yaşındaki Onbaşı Semyon Maltsev

İŞKENCE ETTİKLERİ SİVİLLERİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞMIŞLAR

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'Buça katillerinin' isimlerinin belli olması ile askerlere ilişkin kan donduran gerçekler de ortaya çıkmaya başladı. Yaptıkları katliamdan gurur duyan Rus askerlerinin kaçırdıkları ve işkence ettikleri sivillerin fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığı iddia edildi.

İddialara göre, sivilleri bizzat kaçırdığı ve işkence yaptığını söyleyen Çavuş Nikita Akimov Facebook hesabında küçük çocukların fotoğraflarını paylaştı.

24 yaşındaki Er Sergey Peskariov ise sosyal medya hesabından 'doğum gününü sivil ölümleriyle taçlandırdığını' söyledi.

Ukrayna isim isim açıkladı: İşte Buça katilleri

24 yaşındaki Er Vasily Knyazev (solda) 24 yaşındaki Er Albert Radnaev

ELLERİ VE GÖZLERİ BAĞLI BİR ŞEKİLDE DİZLERİNİN ÜZERİNDE TUTMUŞLAR

Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bucha’da insan hakları ihlallerine karıştığı iddia edilen Rus askerlerinin kimliği belirlendi. Bucha’daki saldırılarda 10 askerin sivillere işkence yaptığı tespit edildi” dedi.

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Başsavcı Venediktova yaptığı açıklamada, “Soruşturmada, Bucha işgali sırasında Rus askerlerin sivilleri rehin aldıklarını, onlara yemek ve su vermediklerini, elleri ve gözleri bağlı şekilde dizlerinin üzerinde tuttuklarını tespit etti. İnsanları dövdüler ve bazılarına sebepsiz yere işkence yapıldı" dedi.

Ukrayna isim isim açıkladı: İşte Buça katilleri

25 yaşındaki Çavuş Nikita Akimov (solda) 24 yaşındaki Onbaşı Mikhail Kashin

Rus askerlerinin Bucha’da iddia edilen suçlardaki rollerinin araştırıldığını belirten Başsavcı Venediktova, “Her birinin bu suçlara katılımı, savcıların ve polis memurlarının soruşturması ve koordineli çalışmasıyla belirlendi. Şu anda Bucha'daki cinayetlere katılımlarını araştırıyoruz” ifadelerini kullandı.

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PUTİN MEYDAN OKURCASINA ÖDÜLLENDİRDİ

Buça'da yaşanan katlima tepkiler çığ gibi yükselirken Rusya Devlet Başkanı Putin, dünyaya meydan okurcasına Buça katliamından sorumlu tutulan 64. Tugayı'nı  "kahramanlıkları ve cesaretleri" için ödüllendirdi. Tugayın komutanı Yarbay Azatbek Omurbekov geçtiğimiz hafta Albay rütbesine yükseldi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı katliam yaptığı iddia edilen askerlerin ödüllendirilmesine tepki göstererek "Bu birlik işledikleri vahşi cinayetlerden dolayı ödüllendirildi ve hepsi savaş alanına geri döndü." ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna isim isim açıkladı: İşte Buça katilleri

27 yaşındaki Onbaşı Dmitry Sergienko (solda) 30 yaşındaki Er Grigory Naryshkin

CANSIZ BEDENLER KENTİN HER KÖŞESİNDEN ÇIKIYOR

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Moskova'nın operasyonlarını Ukrayna'nın kuzeyine yönlendirme kararı alması ile Rus birlikleri Kiev çevresinden çekilmiş ve dünyayı şoke eden gerçek gün yüzüne çıkmıştı.

Ukraynalı yetkililer Kiev çevresindeki ölümlerin 3'de birinin yaşandığı Buça'da 410 sivilin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu ve soruşturma başlattı.

Ukraynalı savcıların bölgede incelemeleri sürerken kentin her köşesinden işkenceye uğramış ve vahşice öldürülmüş insanların cansız bedenleri çıkıyor.

Ukrayna isim isim açıkladı: İşte Buça katilleri

33 yaşındaki Onbaşı Andrei Bizyaev (solda) 24 yaşındaki Er Sergei Peskarev

Ukrayna'nın verdiği bilgilere göre, Rus birliklerinin suçlarını kapatmak için açtığı toplu mezarların uydu görüntüleri, yerel halktan alınan ifadeler ve toplanan deliller Rusya'nın 'savaş suçu' işlediğini açıkça ortaya koyuyor.

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Kentte hayatını kaybedenlerin kimliklerinin tamamı hala belirlenemedi. Acılı aileler defin işlemleri için sevdiklerinin bulunmasını bekliyor. 

Ukrayna isim isim açıkladı: İşte Buça katilleri

Rus saldırıları sonrası tanınmayacak hale gelen Buça'dan bir görüntü/AP

ÖZEL BİR MAHKEME KURULABİLİR

Rusya'nın savaş suçu işlediğine dair soruşturma devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy dün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. Zelenski düzenlediği basın toplantısında, “BM İnsan Hakları İzleme Misyonu, Rusya ve Rus ordusu tarafından işlenen tüm suçları belgelemeye devam etmelidir. Gerçek şu ki Rusya, Ukrayna insanlarına ve kentlerine, Avrupa kıtasındaki 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ilk kez kötülük ve suç getirdi. Sayın Guterres ile görüşmemizde Rusya için işlediği suçlar nedeniyle özel bir uluslararası mahkeme kurulması konusunu ele aldık” dedi.

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#RUSYA#Buça#Ukrayna Savaşı

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