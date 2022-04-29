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Vatandaşları Zaporizhzhia şehrinde kaçırıldı! İngiltere’ye Avrupa’ya asker yığacak!

#RUSYA#Ukrayna Savaşı#Kaçırılma
Vatandaşları Zaporizhzhia şehrinde kaçırıldı İngiltere’ye Avrupa’ya asker yığacak

Rusya ve Ukrayna savaşında dünya çapından birçok kişi gerek Ukrayna ordusuna katılıp cepheye gitmek gerekse gönüllü olup yardım kuruluşlarına destek vermek için savaşa koşuyor. İngiltere’den gelen bir haber ise bu konudaki endişeleri artırdı. Öte yandan Savunma Bakanlığı yaz aylarında adeta Avrupa’ya çıkarma yapacağını duyurdu…

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Bir İngiliz yardım kuruluşu, Ukrayna'da insani yardım sağlayan iki İngiliz gönüllünün Rus güçleri tarafından kaçırıldığını söyledi.

İngiltere merkezli kar amacı gütmeyen Prezidyum Yardım Ağı'na göre, gönüllüler pazartesi günü güney Ukrayna'daki Zaporizhzhia şehri yakınlarındaki bir kontrol noktasında gözaltına alındı.

Bu kişilerin yakalandıkları sırada şehrin güneyindeki bir köyden Ukraynalı bir aileyi kurtarmaya çalıştıkları söyleniyor.

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Kaçırılan gönüllülerin bağımsız olarak çalıştıklarına ancak Prezidyum ile temas halinde olduklarına inanılıyor. Örgütün kurucusu Dominic Byrne, BBC'ye, gönüllülerin Ukrayna'nın son kontrol noktasından geçip gözaltına alındıkları Rus topraklarına ulaşmalarının altı saat sürdüğünü söyledi.

Vatandaşları Zaporizhzhia şehrinde kaçırıldı İngiltere’ye Avrupa’ya asker yığacak
Zaporizhzhia şehrinde son durum böyle

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AJANLIK ŞÜPHESİ

Byrne “Pazartesi sabahı onlarla irtibatımızı kaybettiğimizde Rus kontrolündeki bölgeden güneye gitmek için Ukrayna'daki bir kontrol noktasından geçiyorlardı” dedi ve “Tahliye edilmeyi bekleyen sivillerin garip sorularla karşılaşmaya başladığını ve iki saat sonra Rus askerlerinin evlerini basarak, erkeklerin kimliklerini sorduklarını ve "İngiliz casusları" olduklarına inandıklarını” söyledi.

Rusya’nın kaçırdığı İngilizlerin ajanlık faaliyeti için bölgede bulunduğuna inandığı sanılıyor.

Yakalanan gönüllüler adına "İngiltere hükümeti ve uluslararası topluma yardım çağrısı yapıldı.

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İngiltere Dışişleri Bakanlığı da konunun takipçisi olduklarını ve Rusya’dan acilen bilgi talep edildiğini söyledi.

Vatandaşları Zaporizhzhia şehrinde kaçırıldı İngiltere’ye Avrupa’ya asker yığacak
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SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLADI

İngiltere Savunma Bakanlığı, bu sabah yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 8000 İngiliz Ordusu askeri, Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük konuşlandırmalardan birinde, bu yaz Avrupa çapında bir dizi planlı tatbikat yapacak” denildi.

NATO güçleriyle birlikte yürütülen ve bazısı bu hafta başlayan tatbikatların Finlandiya, Polonya ve Estonya’dan Kuzey Makedonya'ya kadar olan ülkeleri kapsayacağı belirtildi. İngiltere Savunma Bakanlığı, bahsi geçen tatbikatlara NATO ve Ortak Sefer Kuvvetleri (JEF) müttefikleri ve ortaklarından on binlerce askerinin de katılacağını vurguladı.

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İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace “Avrupa’nın güvenliği hiç bu kadar önemli olmamıştı. Bu tatbikatlar, birliklerimizin Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük ortak konuşlandırmalardan birinde bir dayanışma ve güç gösterisi içinde NATO ve Ortak Sefer Kuvvetleri genelindeki müttefikler ve ortaklarla güçlerini birleştirdiğini görecek” ifadelerini kullandı.

Vatandaşları Zaporizhzhia şehrinde kaçırıldı İngiltere’ye Avrupa’ya asker yığacak

İngiltere, Avrupa'ya asker yığacak

TATBİKAT OK FİNLADİYA’DA, TATBİKAT KİRPİ LETONYA-ESTONYA SINIRINDA

Tatbikat Ok için Kraliyet Süvari Birliği, ABD, Letonya ve Estonya da dahil olmak üzere diğer ortakların katılımıyla Finlandiya Zırhlı Tugayı’na dahil olacak. Mayıs ayında düzenlenecek Tatbikat Kirpi kapsamında Kraliyet Galler Savaş Grubu ve Kraliyet Tank Alayı, Estonya-Letonya sınırında, Fransız ve Danimarkalı askerler de dahil olmak üzere 18 bin NATO askerinin yanında tatbikat yapacak. Sahra Ordusu Komutanı Korgeneral Ralph Wooddisse konuşlandırmayla ilgili yaptığı açıklamada “İngiliz Ordusunun profesyonelliği, eğitimi ve çevikliği ile birleşen konuşlandırmanın ölçeği, bu yüzyılda Avrupa'da görülmeyen bir ölçekte saldırganlığı caydıracak” dedi.

TATBİKAT SAVUNUCU POLONYA’DA

Polonya’da devam eden Tatbikat Savunucu’ya 1000 İngiliz askeri Polonya, Danimarka ve ABD dahil olmak üzere 11 ülkenin birlikleriyle devam edildiği ifade edildi. Bu tatbikata, Almanya’daki NATO görevi yürüten Challenger 2 tankları ve zırhlı araçları da katılıyor.  

Vatandaşları Zaporizhzhia şehrinde kaçırıldı İngiltere’ye Avrupa’ya asker yığacak

Tatbikatlara katılacak bir İngiliz tankı / Fotoğraf telif: Kraliyet damgalı

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TATBİKAT HIZLI YANIT KUZEY MAKEDONYA’DA

Tatbikat hızlı Yanıt, Kuzey Makedonya’da 2500’ü İngiliz olmak üzere toplamda 4500 NATO askerinin katılımıyla bu hafta başladı. Tatbikata İngiltere’nin yanı sıra Fransız, ABD’li, İtalyan ve Arnavutluk hava birlikleri katılıyor.

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