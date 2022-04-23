Putin neyi gizliyor? Batan ‘Moskova’ gemisiyle ilgili çarpıcı iddia!

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"13 Nisan'da mühimmat patlaması sonucunda çıkan yangınla Moskova kruvazöründe büyük bir hasar meydana geldi. Mürettebatın yangın söndürme çabaları sonuç vermedi. Geminin hasar görmemesi için verilen mücadelede 1 asker öldü, 1 asker yaralandı, 27 kişi kayboldu. Kalan 396 mürettebat, kruvazörden bölgedeki Karadeniz Filosu gemilerine tahliye edilerek Sivastopol'a sevk edildi"

Rusya Savunma Bakanlığı’nın bu resmi açıklaması 22 Nisan tarihli haberlerde yer almıştı. Putin 2014 yılında Mısır Devlet Başkanı Sisi'yi Moskova gemisinde ağırlamıştı

AÇIKLAMALAR VE YAŞANANLAR BİRBİRİNİ TUTMUYOR

Ukrayna'nın Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun amiral gemisi Moskova'yı vurmasının yankıları sürüyor. Rusya tarafı, hayatını kaybeden, yaralanan ve kayıp askerlerin ailelerine destek verileceğini aktarırken, kurtarılan denizcilerin Karadeniz Filosu'ndaki diğer askeri gemilerinde görevlerine devam edeceğini belirtmişti.

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Batan gemiyle ilgili iddialar ise peşi sıra gelmeye devam ediyor. Forbes’da yer alan haberler ve İngiliz medyasına yansıyan başlıklara göre ise Rusya Moskova’dan vazgeçmiş değil. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gemideki askeri ekipmanın ve devlet sırrı olabilecek her şeyin acil olarak bulunması ve battığı yerden çıkarılıp korunmaya alınması için emir verdi.

Putin’in Karadeniz’e 8 tane gemi gönderip Moskova gemisinin battığı alanı çember içine aldırdığı ve yapılan kurtarma çalışmalarının bu şekilde devam ettiği bildirildi. Moskova'nın batmadan önceki son anları sosyal medyadan paylaşıldı

PUTİN GEMİDE NE ARIYOR?

Peki Putin batan gemisinde ne arıyor? Donanma uzmanları Rusların gemide bulunan şifreleme cihazlarının ve bazı füzelerin peşinde olduğuna inanıyor. Patlamamış durumdaki füzeleri batıktan kurtarmak isteyen Putin’in bir yandan da hayatını kaybeden gemi mürettebatının cesetlerini sudan çıkarmak istediği konuşuluyor.

Gemi, içindeki sırlarla birlikte sulara gömüldü...

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Zira gemideki donanma askerlerinin aileleri Kremlin’i suçlayan açıklamalar yapmış; olay dünya çapında ses getirmişti. Birkaç gün önce Rusya’daki muhalif medya kuruluşuna konuşan bir Rus askerinin annesi, Rus donanmasının amiral gemilerinden olan Moskova kruvazöründe 40 askerin öldüğünü çok sayıda askerin yaralandığını iddia etmişti.

AİLELERDEN BÜYÜK TEPKİ GELDİ

Rusya’nın Karadeniz Filosunun amiral gemisi Moskova Kruvazörü'nün 14 Nisan’da batmasının ardından Rusya’nın Nobel ödüllü gazetecisi Dmitry Muratov’un sahibi olduğu Novaya Gazeta bu olayla ilgili yaptığı araştırmaları okuyucularına aktardı.

Geminin kullanımdayken çekilmiş bir uydu fotoğrafı

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Moskova kruvazöründe görevli Rus askerlerinin aileler ile yapılan görüşmelere yer verilen haberde, kruvazörde görevli bir Rus askerinin annesinin, oğluyla olaydan sonra görüştüğü aktarılarak, “Moskova Kruvazörüne gitmeden önce gizlilik sözleşmesi imzalattılar. Oğlumun görevlilik bilgilerini size anlatamam. Korkuyorum. İnanın çok korkuyorum. Oğlumun güvenliğini düşünmek zorundayım. Oğlum 15 Nisan’da beni aradı. ‘Anne böyle bir zamanda böyle bir karmaşa yaşanacağını düşünmemiştim. Gördüklerimi ayrıntılı olarak anlatamam. Bu çok korkunçtu. 40 kişi öldü birkaç kişi kayboldu. Birçok yaralı var. Yaralıların birçoğunun uzuvları koptu. Büyük patlamalar vardı” ifadelerine yer verildi.

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KOMMUNA GEMİSİ ARAŞTIRMADA BAŞI ÇEKİYOR

İki Dünya Savaşı’nda da görev yapmış olan Kommuna gemisinin öncülük ettiği 8 gemilik bu araştırma ekibinin bir de denizaltı üyesi var. Odessa’dan Sivastopol’a uzanan, karadan 150 kilometre uzaktaki, Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’da yer alan donanma üssünün açıklarında yürütülen çalışmaları Rusya tüm dünyadan saklamak istiyor.

Batan Moskova’da telsiz kayıtları, şifre çözücü ekipmanlar ve şifreli gizli yazışmaların bulunduğunu düşünen uzmanlar Putin’in bunların yabancıların eline geçmesinden korktuğunu belirtiyor.

ABD’li bir güvenlik uzmanı Forbes’a verdiği demeçte Rusya’nın geminin tüm enkazını çıkarmayı düşünmediğini; çok derine batmış olması muhtemel Moskova’nın tamamen yüzeye çıkarılmasının çok masraflı olacağını söylüyor.

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Rusya gemide sadece ilgilendiği şeyleri bulmanın peşinde…

II. DÜNYA SAVAŞI’NDAN BERİ EN BÜYÜK DONANMA KAYBI

Moskova gemisinin kaybedilmesi II. Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanmış en büyük kayıp olan ‘Belgrano’ olayını anımsattı.

İngilizler tarafından batırılan Belgrano gemisi, o günlerde en büyük donanma kaybı olarak tarihe geçmişti. 185 metre uzunluğundaki dev gemi ABD donanması tarafında inşa edilip kullanılmış ve sonrasında Arjantin’e satılmıştı.

185 metre uzunluğundaki dev gemi Falkland Savaşı sırasında İngilizlere yenilmişti. İngiliz HMS Conqueror adlı nükleer denizaltı tarafından fırlatılan torpidolar gemiyi vurmuş ve batmasına sebep olmuştu.

1982'de batırılan Belgrano gemisinin son görüntülerinden biri

Füzelerin gemiyi vurmasından 20 dakika sonra Kaptan Hector Bonzo gemiyi terk etme emri vermiş ve toplamda 772 mürettebat birkaç gün içinde kurtarma botlarıyla karaya çıkarılmıştı.

Kurtulanlar kadar şanslı olmayan 321 Belgrano mürettebatı ise füzelerin yol açtığı patlamayla birlikte hayatını kaybetmişti.

1982 yılında yaşanan bu saldırının emri ise o dönemde İngiltere Başbakanı olan Margaret Thatcher tarafından verilmişti.