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Putin'in medya diyeti! Batı'dan herhangi bir habere tıklamıyor...

#Putin#Medya#RUSYA
Putinin medya diyeti Batıdan herhangi bir habere tıklamıyor...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'daki durumla ilgili Batı'dan gelen hiçbir haberi okumadığı iddia edildi. Uzmanlar Putin'in 'medya diyetinin' çevresindeki danışmanlarından kaynaklandığını belirtirken Rus liderin Ukrayna konusunda büyük bir yanılgı içinde olduğunu belirtiyor.

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Rusya Devlet Başkanı Putin 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı işgal sonrası sosyal paylaşım ağları Facebook ve Twitter'a erişimi yasaklamıştı. Putin'in bu hamlesi Rus halkının Ukrayna'daki çatışmayla ilgili sosyal medya yayınlarına erişme kabiliyetini çökertti.

Görünen o ki savaşta yaşanan olayların gerçekliği karşısında karanlıkta kalan sadece Rus halkı değil. Uzmanlar strateji başarısızlıkları, artan askeri kayıplar ve Kremlin içindeki kargaşa gibi haberlerin Putin'in masasına dahi ulaşmadığını iddia ediyor.

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HİÇBİR HABERE TIKLAMIYOR

Duke Üniversitesi'nden Sovyetler Birliği ve ABD-Sovyet ilişkileri tarihçisi Simon Miles, Putin'in Amerikalıların ne dediğini görmemek için hiçbir bir habere tıklamadığını söyledi.

Putin'in medya diyetinin sosyal çevresinin daralmasından kaynaklandığını iddia eden Miles, Rus liderin Kovid-19 salgını başladığından beri daha fazla izole olduğuna dikkat çekti.

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DANIŞMANLARI KÖTÜ HABERLERİ VERMEYE KORKUYOR

Rus siyaseti ve ekonomisi üzerine çalışmalar yürüten Los Angeles California Üniversitesi'nden profesör Daniel Treisman, Putin'in göreve başladığında farklı görüşlere sahip geniş bir danışman yelpazesi olduğunu belirterek, "Putin'in çevresi artık katı Rus milliyetçisi danışmanlarla çevirili" dedi.

Simon Miles da Putin'in danışmanlarının cezalandırma korkusu ile ona kötü haberleri duyurmadığı bu nedenle de Putin'in 'filtrelenmiş bilgi akışına' sahip olduğunu belirtti.

Putinin medya diyeti Batıdan herhangi bir habere tıklamıyor...

YANLIŞ HESABIN SORUMLUSU MEDYA DİYETİ Mİ?

Ukrayna'ya başlattığı işgalin bir kaç hafta içinde sonuçlanmasını bekleyen Putin karşılaştığı direniş karşısında büyük bir şaşkınlık yaşarken askeri analistler Putin'in yanlış hesaplamalarının medya diyetinin bir sonucu olabileceğini düşünüyor.

PUTİN İÇİN MAZERET YOK

Kremlin içinden pek çok kaynak savaş başlamadan önce Putin'in hızlı bir zafer beklediğini belirtirken Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden profesör Robert English, Rus liderin 'Ukraynalıların Rusya'nın kendilerini kurtarmasını beklediği' yanılsaması içinde olduğunu iddia etti ve ekledi "Bu onun en temel hatasıydı"

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"Herkes, Ukrayna'nın, Rusya tarafından özgürleştirilmeyi arzulayan insanlar değil, bağımsız bir ülke olduğunu anladı" diyen English, "Putin'in artık mazereti yok. Oturup bir saatliğine araştırma yapabilir ve Ukrayna ile ilgili fantezilerinin yanlış olduğunu anlayabilir" dedi. 

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