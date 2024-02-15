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Putin dünyaya ilan etti... Rus liderden flaş 'kanser aşısı' açıklaması

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#Putin#Kanser Aşısı#Dünya
Putin dünyaya ilan etti... Rus liderden flaş kanser aşısı açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2024 11:18

Gelecekteki teknolojiler üzerine Moskova'daki bir forumda konuşan Putin, tıp alanında devrim yaratma potansiyeli taşıyabilecek oldukça dikkat çekici bir iddiada bulundu.

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Dünya genelinde milyonlarca ölüme neden olan kanser hastalığına karşı pek çok bilimsel çalışma yürütülüyor.

Bu çalışmalar ile ilgili konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dikkat çeken bir açıklamaya imza attı.

Başkent Moskova'da düzenlenen Gelecek Teknolojileri Forumu'nda konuşan Rus lider, kanser hastalığına yönelik yapılan aşı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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Putin, Rus bilim insanlarının hastaların kullanımına sunulabilecek kanser aşısı üretmeye yakın olduklarını söyledi.

Rus lider açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Kanser aşışı olarak bilinen, kansere yönelik aşılar ve bağışıklık sistemini düzenleyici yeni nesil ilaçlar üretmeye yaklaştık. Umarım çok yakında bireysel tedavi yöntemleri olarak etkili bir şekilde kullanılırlar.'

Rusya'daki kanser vakalarının kontrol altına alınması için de çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Putin, 500'den fazla kanser kliniğin bu konuda aktif olarak çalıştığını ekledi.

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Putin, aşının hangi tür kansere karşı etkili olduğuna dair bir detay ise paylaşmadı

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BIONTECH DE DEVREDE: HEDEF 2030

Bu alanda araştırmalar sadece Rusya'da yapılmıyor.

İngiltere, Türeci çiftinin kurduğu BioNTech ile 2030 yılına kadar 10 bin hastaya ulaşmayı hedefleyen "kişiselleştirilmiş kanser tedavileri" sağlayan klinik denemeler başlatmak üzere bir anlaşma imzalamıştı.

ABD'li ilaç devleri Moderna ve Merck & Co, kanser aşısının orta aşamadaki çalışması sırasında, üç yıllık tedaviden sonra en ölümcül cilt kanseri olan melanomun tekrarlama veya ölüm olasılığını yarı yarıya azalttığını duyurmuştu.

 

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#Putin#Kanser Aşısı#Dünya

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