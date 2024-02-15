Tarihi zirve dünyada manşet... Komşuda 'Doğu Akdeniz' paniği! Yunan gazete Erdoğan'ın planını yazdı: İklim çok olumlu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Kahire’deki görüşmelerinin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyimizi, cumhurbaşkanları seviyesine taşıdık. Değerli kardeşimi, konsey toplantımızı gerçekleştirmek üzere ilk fırsatta Ankara’ya beklediğimi söyledim’ dedi.

Erdoğan, ziyaretinin iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa açacağını da ekledi.

Kahire'deki tarihi zirveyi canlı takip eden dünya basını görüşmenin ardından dikkat çeken analizler yayınladı.

İSRAİL BASINI GAZZE MESAJINI MANŞETE TAŞIDI

Times of Israel 'Kahire'yi ziyaret eden Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'nin yeniden inşası konusunda Mısır'la iş birliği yapacağını söyledi' dedi.

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France 24 tarihi ziyareti 'Erdoğan'ın Kahire ziyaretiyle Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açılıyor' manşeti ile gördü.

Haberde 'İki lider de ilişkilerde yeni bir aşama, ticaretin birkaç yıl içinde yılda 15 milyar dolara çıkarılması ve Ortadoğu'da diplomatik iş birliği çağrısında bulundu' denildi.

FRANCE 24: ERDOĞAN NETANYAHU'NUN KATLİAMLARINI KINADI

Fransız yayın kuruluşu 'Türk lider, yıllar sonra Mısır'a yaptığı ilk ziyarette, Netanyahu'nun katliamlarını kınadı' değerlendirmesinde bulundu.

Bloomberg 'Erdoğan, Tarihi Kahire Ziyaretiyle Mısır'la İlişkilerini Yeniden Kuruyor' başlıklı haberinde 'Zirvede Gazze, enerji ve bölgesel çatışmalar ele alındı' dedi.

YUNAN BASINI ERDOĞAN'IN AKDENİZ HAMLESİNİ YAZDI

'İklim çok olumlu' yorumunda bulunan Yunan Ethnos 'Erdoğan-Sisi görüşmesi sonrasında Türkiye ne başardı?' sorusuna yanıt aradı ve 'İlk bakışta açıklamalar, resepsiyonlar ve kırmızı halılardan, Erdoğan'ın özellikle Doğu Akdeniz'de ivme kazanmasını umduğu çok olumlu bir havanın oluştuğu görülüyor' değerlendirmesinde bulundu. Analizin devamında şu ifadelere yer verildi;

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'Erdoğan'ın istediği, Akdeniz gazından en büyük payı alabilmeleri için MEB anlaşmasının tohumlarını atmaktı. Sisi'ye mutlaka "Doğu Akdeniz'in en büyük iki ülkesiyiz" dedi. Burada ikimiz birlikte yatırım yapabilir ve var olan enerji zenginliğinden faydalanabiliriz. Kesinlikle Yunanistan'la anlaştığından daha fazlasını Mısır'a gönderdi.'

ABC NEWS: LİDERLER REFAH SALDIRISINI DURDURMAK İÇİN BİRLEŞİYOR

ABD merkezli ABC News tarihi zirveyi 'Türkiye ve Mısır liderleri, İsrail'in Gazze'nin Refah'ında yaklaşmakta olan saldırısını durdurmak için birleşiyor' manşeti ile gördü.

Kathimerini zirve için 'kilometre taşı' değerlendirmesinde bulundu.

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'Erdoğan'ın Mısır'la ilişkileri güçlendirmeye yönelik kilometre taşı ziyareti' manşeti ile çıkan Yunan gazete şu değerlendirmede bulundu;

'Erdoğan ve Mısırlı mevkidaşı Abdülfettah El Sisi, ikili görüşmelerin ardından çarşamba günü Kahire'de ortak basın toplantısı düzenleyerek bölgesel güçler arasındaki ilişkilerin yeniden inşası yolunda büyük bir adım attı.'

AL JAZEERA: YENİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Katar merkezli Al Jazeera Kahire'deki zirve için 'Yeni bir dönüm noktası' dedi.

Haberde 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi'yi Türkiye'ye davet ettiğini doğrulayarak, ziyaretin ikili ilişkilerde yeni bir dönüm noktası olacağını söyledi' ifadesine yer verildi.

CNN Yunanistan 'Erdoğan'dan Sisi'ye: Kardeşim' başlıklı haberinde ikili ilişkilerin 12 yıllık aradan sonra pozitif bir yönde ilerlediğine vurgu yaptı.

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Çin merkezli Xinhua 'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye savaşının ortasında Mısır'a ziyarette bulundu' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Londra merkezli Middle East Eye (MEE) zirve için 'Yeni bir dönem' dedi. MEE 'Türk ve Mısırlı cumhurbaşkanları arasındaki görüşmelerde İsrail'in Gazze'deki savaşı ve ikili ilişkiler ele alındı' dedi.

Yunan Proto Thema 'Erdoğan: 12 yıl sonra ilk kez Mısır'ı ziyaret etti - Sisi'den sıcak karşılama' manşetini attı.

In.gr ikili ilişkilerin pozitif bir ivme yakaladığına dikkat çekti ve 'Erdoğan 'kardeşi' Sisi'yi Türkiye'yi ziyaret etmeye davet etti' başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi;

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Erdoğan ve Sisi, gazetecilere yaptıkları ortak açıklamalarda, Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasıyla ilgili konulara değinmedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Sisi'yi "-kardeşi olarak nitelendirdi ve onu Ankara'yı ziyaret etmeye davet etti.'

Al Monitor 'Türk lider Erdoğan Mısır'da kırmızı halıyla karşılandı, Sisi'ye 'kardeşim' dedi' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Washington DC merkezli haber platformu 'Libya, Gazze savaşı ve ikili ilişkiler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi'nin 2012'den bu yana ilk kez gerçekleştireceği görüşmenin gündeminde yer alıyor' dedi.

Al Arabiya 'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze konusunda Mısır'la iş birliğine hazır olduğunu söyledi' manşeti ile çıktı.