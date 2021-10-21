Putin, COP26 İklim Zirvesi'ne katılmayacak

Haberin Devamı

Yapılan açıklamada zirveye katılmama kararına ilişkin herhangi bir neden belirtilmezken, Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, iklim değişikliğinin Rusya'nın önemli öncelikleri arasında olduğunu ifade etti.

Söz konusu karar, ülke liderlerinin küresel ısınmaya ilişkin yapacağı müzakerelere vurulmuş bir darbe olarak görülüyor.

İngiltere Başbakanlık Sözcüsü ise Putin'in kararıyla ilgili sorulan bir soruya, Başbakan Boris Johnson'ın iklim değişikliğiyle mücadelede kritik bir öneme sahip olması nedeniyle liderleri zirveye katılmaya teşvik ettiğini söyledi.

Sözcü, 120'den fazla ülke liderinin zirveye katılacağını da sözlerine ekledi.

Daha önce zirveye katılabileceğini söyleyen Putin aldığı yeni karar hakkında herhangi bir yorum yapmadı. Putin'in zirveye sanal olarak katılması bekleniyor.

13 Ekim'de Moskova'da düzenlenen uluslararası bir enerji forumunda konuşan Putin, pandeminin seyahat planındaki unsurlardan birisi olacağını söylemişti.