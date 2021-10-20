Son dakika... Rusya'dan flaş koronavirüs kararı: Emri Putin verdi!

Son dönemde üst üste vaka ve ölüm rekorları ile adından söz ettiren Rusya salgın ile mücadele için radikal bir karar aldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin virüs Kovid-19 enfeksiyonlarını durdurmak için 30 Ekim'den başlayarak ülke çapında bir haftalık ücretli tatil talimatı verdi.
Yetkililerle televizyonda yayınlanan bir toplantıda Putin, hükümetin "ülke genelinde 30 Ekim ile 7 Kasım arasında çalışmama günleri ilan etme" önerisini desteklediğini belirtti.
Putin konu ile ilgili açıklamasında bir kez daha 'mutlaka aşı olun' çağrısını yineledi.
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