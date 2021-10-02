Putin, Avrupa’nın gaz vanasını kıstı

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RUSYA, 2014 yılında Kırım’ı ilhak ettiğinden beri ilişkilerin gergin olduğu Ukrayna’ya doğalgaz akışını büyük ölçüde kesti, fiyatların halihazırda rekor seviyelerde olduğu bir ortamda Avrupa tedarik krizi ile karşı karşıya. Rusya’dan gelen gaz miktarında ciddi düşüş olduğunu kaydeden Almanya merkezli dağıtım şirketi Gascade, “Önceki gün saatte 2.2 milyar metre küp gazın pompalandığı Yamal-Avrupa boru hattında bugün (dün) sevkiyat 0.8 milyar metre küpe düştü. Gönderilen doğalgaz müşterilere yetmeyecek” açıklamasını yaptı.

başka bir müşteri için Düşüşü teyit eden Gazprom ise “Batı Avrupa istikametinde gazın azaltılması bir başka müşterimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek zorunda kalmamızdan kaynaklanıyor. Kış sezonunda dış alıcılarla yaptığımız tüm anlaşmaları yerine getirme sözü veriyoruz” savunmasını yaptı.

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TÜRKAKIM İLE İLGİSİ NE

Gazprom’un açıklamasında geçen söz konusu “başka müşteri” Macaristan, dolayısıyla kriz bir anlamda “TürkAkım” ile de ilgili. Budapeşte ile varılan ve dün yürürlüğe giren 15 yıllık anlaşma uyarınca Gazprom, gazını artık Macaristan’a Ukrayna üzerinden değil; Türkiye, Bulgaristan ve Sırbistan üzerinden sevketmeye başladı. Yeni rotadan Macaristan’a doğalgaz akışının sağlanması için “TürkAkım” hattına ek gaz pompalanması gerektiği belirtildi. Ukrayna, Moskova yönetimini doğalgazı silah olarak kullanmakla suçlarken söz konusu hamle, Rusya’nın Almanya’ya giden “Kuzey Akım 2” boru hattının bir an önce devreye alınması için Avrupa’ya baskı yaptığı hassas bir döneme denk geldi.

KUZEY AKIM-2 BASKISI

Kuzey Akım-2 hattının inşasını tamamlayan Gazprom işletme için AB tarafının onayını beklerken bazı Avrupalı siyasetçiler, bu yönde baskı oluşturmak için Rusya’yı gaz fiyatlarını manipüle etmekle suçluyor. Kıtada doğalgazın metreküp fiyatı 1200 dolar ile rekor seviyeyi gördü. Şimdi AB, bir yandan hatta başından beri muhalefet eden Washington, diğer yanda gazın vanasını elinde tutan Moskova arasına sıkışmış bir görüntü veriyor. Uzmanlar, “Kuzey Akım 2” üzerinden Almanya’ya gaz pompalanabilmesi için AB’nin onayı gerekirken uzmanlar, Washington’un devam eden baskısı altında bunun yeni yıldan önce gerçekleşmesinin beklenmediğini belirtiyor.