Prigojin yeniden sahnede! İsyan sonrası ilk kez görüntülü konuşma kaydı yayınladı

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Paralı asker grubu ile Rusya Devlet Başkanı Putin ve ülkenin üst düzey askeri yetkililerine karşı isyan başlatan ancak başarısız olan Yevgeni Prigojjin uzun süre sonra ilk kez görüntülü bir mesaj yayınladı

'AFRİKA'YI ÖZGÜRLEŞTİRECEĞİZ" MESAJI

Wagner grubuna bağlı Telegram kanallarında yayınlanan videoda Prigojjin, kamuflaj kıyafetlerle görülüyor ve Prigojjin grubun Afrika'yı "daha özgür" hale getirdiğini söylüyor. Mesajda Prigojin'in "Çalışıyoruz. Sıcaklık +50 - her şey istediğimiz gibi. Wagner PMC keşif ve arama faaliyetleri yürütüyor, Rusya'yı tüm kıtalarda daha büyük, Afrika'yı daha özgür kılıyor" dediği duyuluyor.

"Adalet ve mutluluk; Afrika halkı için, DAEŞ, El Kaide ve diğer haydutların hayatlarını bir kabusa dönüştürüyoruz."

Prigojin kayıtta Wagner'in işe alım yaptığını ve grubun "belirlenen görevleri yerine getirmeye devam edeceğini" söyledi.

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Wagner'in kazançlı ticari çıkarlara sahip olduğu kıtada binlerce savaşçısının olduğuna inanılıyor.

Prigojin, Haziran ayında sadece 24 saat süren isyana liderlik ettiğinden beri kamu önüne pek çıkmıyor.

Yaklaşık 5.000 Wagner askeri, Rusya'nın güneyindeki Rostov-na-Donu kentinin kontrolünü ele geçirmiş ve ordu liderliğini ortadan kaldırma amacıyla Moskova'ya doğru hareket etmişti.

Ancak Prigojin, Belarus lideri Alexander Lukaşenko'nun arabuluculuğunda Kremlin ile yapılan müzakerelerin ardından ilerleyişini durdurdu.

İsyanı sona erdirmeye yönelik bir anlaşma kapsamında Prigojin'e yönelik suçlamalar düşürüldü ve kendisine Belarus'a gitmesi teklif edildi.

Wagner ile Rusya Savunma Bakanlığı arasında Ukrayna’daki savaşın gidişatı konusunda halkın gözü önünde bir çekişme yaşanmıştı. Prigojin, defalarca bakanlığı grubuna mühimmat sağlamamakla suçladı.



Prigojjin, geçen ay St Petersburg'da düzenlenen Afrika-Rusya zirvesi sırasında Orta Afrika Cumhuriyeti’nin devlet başkanı danışmanlarından Büyükelçi Freddy Mapouka ile el sıkışırken fotoğraflandı.

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UKRAYNA RUS BOMBARDIMAN UÇAĞINI İMHA ETTİ

Prigojin'in mesajı bugün Batı medyasında öne çıkarken Rusya'dan dikkat çeken bir haber daha geldi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülere göre Ukrayna'nın insansız hava aracı saldırısıyla, uzun menzilli Rus bombardıman uçağını imha ettiği iddia edildi.

Görüntüler St Petersburg'un güneyindeki Soltsy-2 Hava Üssü’nde bir Tupolev Tu-22’yi yanarken gösteriyor. Moskova, bir insansız hava aracının hafif silahlarla vurulduğunu ancak aracın uçağa "hasar vermeyi" başardığını söyledi. Ukrayna açıklama yapmadı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumartesi günü Moskova saatiyle 10.00 civarında "helikopter tipi İHA" tarafından saldırı düzenlendiği belirtildi.



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Tu-22, Soğuk Savaş döneminden kalma, döner kanatlı süpersonik bir bombardıman uçağı, ses hızının iki katı hızda hareket edebiliyor ve Rusya tarafından Ukrayna’ya saldırı düzenlemek için yaygın olarak kullanılıyor.

Tek bir uçağın imha edilmesinin Moskova'nın 60 uçaklık filosunun gücü üzerinde çok az etkisi olacak olsa da saldırı, Kiev'in Rusya topraklarındaki hedefleri vurma konusunda artan kabiliyetini ortaya koyuyor.

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