Washington'a Türkiye çağrısı... ABD basını adını koydu: İhtiyacımız var!

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Türkiye'nin peş peşe attığı kritik adımlar dünyada ses getirmeye devam ediyor.

Ankara'nın artan jeopolitik önemi ve bölgesel çatışmalarda arabuluculuk yapma konusundaki benzersiz yeteneğine dikkat çeken ABD'li The Hill çarpıcı bir Türkiye analizine imza attı.

'Türkiye, Ortadoğu'daki Amerikan etkisinin gerçek anahtarıdır' başlığı ile okurlarının karşısına çıkan Washington merkezli gazete ABD'nin bölgede Türkiye ile ortaklık yapmak zorunda olduğu vurgulandı.

'ABD uzun süredir Suudi Arabistan ile olan ilişkisini Ortadoğu'daki en etkili ortaklığı olarak görüyor' denilen yazıda bunun yanlış olduğu ve Türkiye'nin konumu itibariyle bu role daha uygun olduğu belirtildi.

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'HIZLA BÖLGESEL BİR HEGEMON HALİNE GELİYOR'

'Türkiye, NATO üyeliği aracılığıyla Avrupa ve ABD ile yakın bağlarını korurken, hızla bölgesel bir hegemon haline geliyor' denilen yazının devamın şu ifadelere yer verildi;

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'Türkiye'nin son zamanlarda Batı'ya doğru kayması ve Ortadoğu'daki ortaklarıyla ilişkilerini yeniden kurma çabaları ile stratejik önemi artıyor. ABD, bölgedeki siyasi ve askeri gücünü sürdürmek istiyorsa bu yükselişten faydalanmalı ve Türkiye ile daha yakın ilişkiler geliştirmelidir.'

'ŞİMDİ SIRA ABD'DE'

Türkiye'nin son dönemde bozulan ilişkilerini tamir ettiğine dikkat çeken The Hill 'Şimdi Türkiye ile daha güçlü bir ilişki geliştirme sırası ABD'de' dedi.

Litvanya'nın Vilnius kentinde düzenlenen NATO Zirvesi'nde Erdoğan ve Biden'ın bu yolda iyi bir başlangıç yaptığına dikkat çeken ABD'li gazete ' İsveç'i NATO'ya katmak için yapılan başarılı hamle, ileriye doğru büyük bir adımdı ve Biden, kısa bir süre sonra 2021'den beri müzakere masasında olan F-16'ların satışını zorlama sözü verdi' dedi.

Erdoğan ile Biden NATO zirvesinde bir araya gelmiş, görüşmenin basına açık kısmında Biden '5 yıl birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum' demişti... (Fotoğraf: AP)

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'Bu ilişkiyi güçlendirmek için ABD'nin ortaklığa ne kadar bağlı olduğunu gösteren bazı tatsız adımlar atması gerekiyor' diyen ABD'li gazete F-16 konusunda devam eden muhalefete dikkat çekti.

Stewart Latwin imzalı analizde şu ifadelere yer verildi;

'Türkiye S-400 hava savunma programını durdurmak isterse, belki de Kongre F-35 programına yeniden katılmalarına izin vermek için ikna edilebilir. ABD ayrıca Kürt güçlerini kontrol etme ve Suriye'den sınırı geçmelerini engelleme sözü verebilir. Mali açıdan ABD, Türk mallarına, özellikle çelik ve alüminyuma uygulanmakta olan tarifeleri de kaldırabilir.'

Bu adımların önemine vurgu yapan yazar 'Bu talepler önemli, ancak Ortadoğu'da ABD politikalarını daha iyi yürürlüğe koyma yeteneği açısından getirileri buna değecek' dedi.

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ABD yasalarına göre; Kongre, Biden yönetiminin resmi bir satış bildiriminin ardından bir ret kararı alarak satışı engelleyebiliyor. Ancak Kongre’den onay çıkmadığı takdirde ABD Başkanı, ulusal güvenlik ve çıkar gerekçelerini öne sürerek bir kararname ile Kongre’yi baypas edip satışı onaylayabiliyor.

'Türkiye, bölgesel güvenlik için ABD ile ortaklık kurmak ve İsrail'de bir barış sürecini müzakere etmek için iyi bir konumda' denilen yazıda, Türkiye'nin Suudi Arabistan ve BAE ile ortaklığı hatırlatıldı ve bunun İran ile daha yakın ilişkiler kurulabileceği anlamına geldiği belirtildi.

Bunun ABD'nin bölgesel çıkarları için büyük önem taşıdığının vurgulandığı yazıda 'ABD eski anlaşmaya geri dönmek veya yeni bir nükleer anlaşma yapmak isterse, Türkiye iki taraf arasında makul bir arabulucu olabilir' denildi.

ABD'YE ÇAĞRI: TÜRKİYE İLE ORATAKLIK GEREKLİ

Washington yönetimine Türkiye çağrısında bulunan yazar 'ABD'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye ile ortak olmasını istemek kolay değil. Ancak Ortadoğu'da bir lider olarak büyümesi ve Avrupa ile yeniden odaklanan bir ilişki göz önüne alındığında, ABD'nin bölgedeki nüfuz seviyesini sürdürmesi için Türkiye ile bir ortaklık gereklidir' ifadelerine yer verildi.

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YUNAN BASINI: TÜRKİYE'NİN KİMLİK ARAYIŞI SONA ERDİ

Komşu Yunanistan ise Türkiye'nin bağımsız politikalarına dikkat çekti ve Erdoğan'ın liderliği ile Türkiye'nin kimlik arayışının sona erdiğini yazdı.

Yunan In.gr 'Onlarca yıldır süren Erdoğan'ın liderliği ile Türkiye'ye kimlik arayışı sona erdi ve artık Batı'nın onayını aramayan Batı sonrası bir güçle karşı karşıya olduğumuzun farkına varmalıyız' dedi.

'Hiç kimse Türkiye'nin cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi kampanya yürütemiyor' diyen In.gr, Türkiye Yüzyılı sloganına dikkat çekti.

Yazıda Türkiye'nin Ortadoğu ve Orta Asya'daki nüfuzunu ve ekonomik gücünü daha geniş bir alana genişlettiği belirtildi.