Prens Harry için karar verildi! Kral Charles'tan özel izin çıktı...

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İngiltere monarşisindeki 70 yıllık saltanatıyla tahtta en uzun süre kalan hükümdar ünvanına sahip olan Kraliçe II. Elizabeth geçtiğimiz hafta Perşembe günü hayatını kaybetti.

Ülkede kraliçe için 10 günlük ulusal yas ilan edilirken dünyada tüm gözler Winston Churchill'in ölümünden sonra düzenlenecek ilk tam devlet cenazesine çevrildi.

Dünyanın dört bir yanından gelen liderlerin buluşacağı cenazede herkesin merak ettiği detaylar da bir bir netleşmeye başladı.



Kraliçenin cenazesi 2 gün önce Buckingham Sarayı'ndan Westminster Hall'a taşındı ve burada halk ziyaretine açıldı. Kral Charles, Prens William ve Prens Harry de dahil olmak üzere kraliyet ailesi üyeleri Kraliçenin naaşının taşındığı aracın arkasından yürüdü.

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Kraliyetteki tüm resmi görevlerini bırakan ve karısı Megan ile ABD'ye taşınan Prens Harry uzun bir aradan sonra burada kardeşi Prens William ile yan yana görüldü.



Cenazenin arkasından yürüyen kraliyet ailesi üyeleri

KARDEŞLER ARASINDA BUZLAR ERİDİ

Prens Harry'nin 2020 yılının Şubat ayında keskin bir kararla kraliyetten ayrılması sonrası iki kardeşin arasının açıldığı konuşuluyordu. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre kraliçenin cenazesi iki kardeş arasındaki buzları eritti.

Prens William’ın kardeşinin törende yer almasını özellikle istediği ve “Zor zamanlarda ailenin birlikte görünmesinin önemini” vurgulamaya çalıştığı öğrenildi.

DÜŞMANLIĞI KENARA KOYUP YİNE BERABER YÜRÜYECEKLER

Bugün İngiliz Dailymail gazetesinin duyurduğu yeni detaylara göre kardeşler 19 Eylül Pazartesi günü düzenlenecek cenaze töreninde yine beraber yürüyecekler.

Gazete kardeşlerin uzun süredir savaş halinde olduğunu dikkat çektiği haberinde, "Savaşan kardeşler kraliçeye olan saygılarından olayı aralarındaki düşmanlığı bir kanara koymaya devam edecekler " ifadelerini kullandı.



Askeri üniformalı Prens William ve takım elbise içindeki Prens Harry

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PRENS HARRY VE PRENS ANDREW'A YASAK İDDİASI

Kraliçenin cenazesinin Westminster'a taşınması için düzenlenen törende kardeşler yan yana yürürken Prens William resmi üniforması, Prens Harry ise siyah bir takım elbise içinde görüntülendi.

Kraliyet ailesi üyelerinin resmi törenlerde askeri üniformalarını giymeleri uzun süredir devam eden bir gelenek ancak İngiliz medyası, karısı ile yeni bir hayata başlamak için ABD'ye taşınırken Kraliyet Deniz Piyadeleri Kaptanlığı dahil tüm resmi görevlerini bırakan Prens Harry ve skandallarıyla bilinen amcası York Dükü Prens Andrew'a resmi üniforma yasağı getirildiğini iddia etti.



Prens Harry ve Prens Andrew

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PRENS HARRY İÇİN KARAR VERİLDİ

Bazı gazeteler askeri üniforma konusunda Prens Andrew'a ayrıcalık tanınacağını iddia ederken

The Sun gazetesi bugün Prens Harry için beklenen kararın verildiğini duyurdu.

Gazete Prens Harry'nin yarın kraliçenin cenazesinin başında tutacağı nöbet sırasında askeri üniformasını giymesine izin verileceğini iddia etti.

Afgan savaş gazisi, 38 yaşındaki prense babası Kral Charles'ın özel izin verdiği öğrenildi. Kral Charles'ın oğluna verdiği özel izin İngiliz basınında bir 'U' dönüşü değil kraliçeye duyulan saygı olarak yorumlandı.



Prens Harry askeri üniforması içinde

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TEK SEFERLİK KARAR

Prens Harry, yarın tutacağı 15 dakikalık nöbetinde askeri üniformasını giyecek. Kral Charles'ın özel izninin tek seferlik bir karar olduğu belirtiliyor.

Prens Harry’nin sözcüleri üniforma tartışmalarına ilişkin yaptıkları açıklamada “Prensin on yıllık askerlik hizmetini, giydiği üniforma belirlemiyor.” ifadelerini kullanmışlardır.

Orduda geçirdiği on yılla gurur duyduğunu her fırsatta dile getiren Prens Harry 2008 yılında Afganistan'da görev yapmıştı.

KARISI İÇİN 'CASUS' SUÇLAMASI

Kraliçenin cenaze töreni için hazırlıklar büyük bir titizlikle devam ederken Prens Harry'nin karısı Meghan Markle ile ilgili ortaya atılan bir iddia sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Sosyal medyada dolaşan görüntülerde Meghan'ın kıyafetlerindeki kare şeklindeki bir potluk dikkatlerden kaçmadı. Bazı kullanıcılar bu potluğun nedeninin kıyafet altındaki bir kayıt cihazı olduğunu öne sürdü ve Meghan Markle'ı casuslukla suçladı.



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Sosyal medyayı ikiye bölen görüntü için onlarca teori ortaya atılsa da bazı kullanıcılar iddianın saçma olduğunu ve söz konusu potluğun nedeninin iç çamaşırı askısı olduğunu öne sürdüler.

Konuya ilişkin kraliyet ailesinden bir açıklama gelmese de, iddia sosyal medyada tartışılmaya devam ediyor.

KRAL CHARLES İSTEMEMİŞTİ

Annesinin ölümü sonrası 73 yaşında tahta çıkan Kral Charles'ın, Kraliyet Ailesi’ne yönelik suçlamalarıyla tartışmalı bir figür haline gelen Prens Harry'nin karısı Megan Markle'ı törenlerde istemediği iddia edilmişti.



11 SAATLİK VEDA KUYRUĞU



Öte yandan halk, başkent Londra'da Westminster Hall'e getirilerek katafalka konulan II. Elizabeth'in naaşını ziyaret etmeye devam ediyor. II. Elizabeth'in naaşını görmek isteyenler, Thames Nehri civarında 11 saatlik bekleme süresiyle kilometrelerce kuyruk oluşturdu.



İngiliz hükümeti de Kraliçe’ye veda için kuyrukta bekleme süresini ve sıranın kaç kilometre uzunlukta olduğunu gösteren bir takip sistemi paylaştı.



II. Elizabeth'in naaşı, 3 gün daha halkın ziyaretine açık olacak. Pazartesi günü ise II. Elizabeth için dünya liderlerinin katılımıyla cenaze töreni gerçekleştirilecek.