Polonya, AB’ye başkaldırdı! Brexit’ten sonra sıra Polexit’te mi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İmam hatiplinin gazetesiİmam hatiplinin gazetesi#Tuğrul Eryılmaz
Anlamak mümkün değil, çok acemice...'Anlamak mümkün değil, çok acemice...'#A Milli Takım
Dolandırıcıları dolandırdanlar İşte bu onların hikâyesi...Dolandırıcıları dolandırdanlar! İşte bu onların hikâyesi...#Dolandırıcılık
Bu kış buz kesecek Tüm dünyayı etkileyecek küresel krizin eli kulağında...Bu kış buz kesecek! Tüm dünyayı etkileyecek küresel krizin eli kulağında...#Enerji
Yine teröristleri savundu Bidendan skandal Türkiye mektubuYine teröristleri savundu! Biden'dan skandal 'Türkiye' mektubu#Biden
Ateşle oynuyor ABde yeni kriz yolda...Ateşle oynuyor! AB'de yeni kriz yolda...#AB
‘Happy Birthday’ telefonları: Putin’i hangi başkanlar aradı‘Happy Birthday’ telefonları: Putin’i hangi başkanlar aradı#Doğum Günü
Emre Belözoğlu ilk transfer bombasını patlattıEmre Belözoğlu ilk transfer bombasını patlattı#Emre Belözoğlu
Demirören Şirketler Grubundan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuDemirören Şirketler Grubu'ndan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
21 kişilik orkestrası Kıbrısta hapse girmişti... Şefin testi pozitif çıktı21 kişilik orkestrası Kıbrıs'ta hapse girmişti... Şefin testi pozitif çıktı! #Bülent Ersoy
Uluslararası şirketlerin yatırım adresi Türkiye Uluslararası şirketlerin yatırım adresi Türkiye#Türkiye
Çevreye sıfır zararda kadınlar lider olacak'Çevreye sıfır zararda kadınlar lider olacak'#Emine Erdoğan
Geceye damga vuran rakam Caner Erkin...Geceye damga vuran rakam! Caner Erkin...#A Milli Takım
Ölümden döndüm demişti... Alişandan 2 milyonluk estetik davası'Ölümden döndüm' demişti... Alişan'dan 2 milyonluk estetik davası#Alişan
İşadamı suç üstü yakalandı Adliyede makaron depremiİşadamı suç üstü yakalandı! Adliyede makaron depremi#Makaron
HABERLERDünya Haberleri

Polonya, AB’ye başkaldırdı! Brexit’ten sonra sıra Polexit’te mi

#AB#Polonya#Ayrılma
Polonya, AB’ye başkaldırdı Brexit’ten sonra sıra Polexit’te mi
Güven ÖZALP

Polonya Anayasa Mahkemesi’nin, Avrupa Birliği’nin temel kurallarından olan Birlik yasalarının üstünlüğüne meydan okuyan bir karar alarak ulusal yasaları üstün görmesi uzun süredir sorunlu olan ilişkilerin daha da gerilmesine neden oldu. İngiltere’nin AB’den ayrılması için kullanılan Brexit’ten sonra topluluk Polexit’i konuşmaya başladı.

Haberin Devamı

Karar, “Polonya, AB’den ayrılmak mı istiyor” sorusunu beraberinde getirirken, Brüksel “misilleme” hazırlığında. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB’nin yasal düzeninin kurucu ilkelerini koruyacaklarını belirterek, “AB yasaları, anayasal hükümler dahil ulusal yasalardan önce gelir. Bunun sağlanması için AB anlaşmalarından kaynaklanan tüm yetkilerimizi kullanacağız” dedi.

‘ATEŞLE OYNUYOR’

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, “Polonya’daki bu hükümet ateşle oynuyor” diye konuştu. Fransa Avrupa İşleri Bakanı Clement Beaune da kararın ekonomik yaptırıma neden olabileceğine işaret ederek, “Fiilen AB’den çıkma riski var” ifadelerini kullandı.

Mahkeme kararından memnuniyet duyduğunu ifade eden Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ise ülkesinin Polexit (Polonya’nın AB’den ayrılması) planı olmadığını söyledi.

İlgili Haberler:

İmam hatiplinin gazetesi'Anlamak mümkün değil, çok acemice...'Bu kış buz kesecek! Tüm dünyayı etkileyecek küresel krizin eli kulağında...
Haberle ilgili daha fazlası:
#AB#Polonya#Ayrılma