Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Politico'dan dikkat çeken Türkiye analizi... NATO resmen mecbur kaldı!

Güncelleme Tarihi:

#Türkiye#NATO#Dünya
Politicodan dikkat çeken Türkiye analizi... NATO resmen mecbur kaldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2023 08:18

Ukrayna savaşı ile kuzeye doğru genişleme hamlesi yapan NATO'nun gözü Finlandiya'nın ittifaka girişi sonrası bir kez daha Ankara'da. İsveç NATO üyeliği için Ankara'dan gelecek haberi beklerken ABD merkezli Politico'dan dikkat çeken bir Türkiye analizi geldi.

Haberin Devamı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile NATO'ya başvuran iki İskandinav ülkesi ittifaka dahil olabilmek için Türkiye'nin onayını bekliyordu.

Ankara'nın onayı ile Finlandiya NATO'ya katılırken, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmasıyla tepki çeken Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın bu skandal eylemi Stockholm’ün NATO üyeliğine mal oldu.

Ankara - NATO ilişkilerini masaya yatıran Politico'dan dikkat çeken bir Türkiye analizi geldi.

Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya üyeliğinin önünde durduğunu belirten Politico 'NATO bununla yaşamak zorunda' dedi ve ittifakın neden Türkiye'ye tabiri caizse mecbur durumda olduğunu yazdı.

Gözden Kaçmasınİşte NATO üyeliği için Türkiyenin onayını bekleyen İsveçin B planıİşte NATO üyeliği için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç'in B planıHaberi görüntüle

'Anlaşmazlıklara rağmen, Ankara ve Batı karşılıklı bir çıkar evliliğine kilitlenmiş durumda' diyen ABD merkezli gazete Türkiye'nin askeri gücüne dikkat çekti.

Haberin Devamı

TSK'nın ittifakın en güçlü ikinci ordusu konumunda olduğunu belirten Politico, bu gücün İttifak misyonlarına ve operasyonlarına aktif olarak katkıda bulunduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin jeopolitik konumuna vurgu yapan gazete 'Türkiye Karadeniz'e kimlerin geçeceğini kontrol ediyor' dedi ve şu değerlendirmede bulundu;

'Türkiye'nin Rus bağlantıları, onu Ukrayna ile potansiyel barış görüşmelerinde yararlı bir muhatap bile yapabilir.'

Politicodan dikkat çeken Türkiye analizi... NATO resmen mecbur kaldı
Paludan'ın skandal eyleminin ardından resmi Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yayınlayan İsveç başbakanı Ulf Kristersson, 'İfade özgürlüğü demokrasinin temel bir parçasıdır. Ancak bir şeyin yasal olması mutlaka uygun olduğu anlamına gelmez' demişti...

'NATO'nun Türkiye'ye ihtiyacı var' diyen Politico, ittifakın Ankara'yı saflarında tutmak için 'uzlaşmalar yapmaya ve anlaşmazlıkları küçümsemeye' istekli olduğunu yazdı.

Politico haberinde Türkiye'nin bu önemine vurgu yapmak için Carnegie Europe'tan Sinan Ülgen'in 'Türkiye NATO'ya bir güvenlik yastığı sağlıyor' sözüne de yer verdi.

ERDOĞAN VURGUSU: TÜRKİYE İKİ ÜLKE İLE DE GÖRÜŞÜYOR

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rus mevkidaşı Putin ile hem telefon hem de yüz yüze temaslarda bulunduğunu hatırlatan Politico bunu 'Ankara'nın denge politikası' şeklinde yorumladı.

Gözden KaçmasınDünyanın gözü Türkiyede... Dikkat çeken seçim analizi: Yabancı yatırımcıların ilgisini tazelediDünyanın gözü Türkiye'de... Dikkat çeken seçim analizi: Yabancı yatırımcıların ilgisini tazelediHaberi görüntüle

Türkiye'nin iki ülke ile de görüşebilen ender ülkelerden birisi olduğuna vurgu yapan Politico haberinde eski üst düzey NATO yetkilisi Jamie Shea'nın görüşlerine yer verdi.

Shea, Ukrayna'daki barış görüşmelerinin 'şu anda ihtimal dahilinde olmadığını' söyledi ve şu değerlendirmede bulundu;

'Ama ihtimal doğduğunda arabulucuyu kim oynayacak? Çin mi yoksa Türkiye mi olacak? Ben paramı Türkiye'ye yatırdım.'

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türkiye#NATO#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Burun akıntısının rengi hangi hastalıkların habercisi Sarı, yeşil, kahverengi ve daha fazlası...

Burun akıntısının rengi hangi hastalıkların habercisi? Sarı, yeşil, kahverengi ve daha fazlası...

#Sağlık
Taç giyme törenine sayılı günler kaldı, başlarını kaşıyacak vakitleri yok Charlesın kral olmasına en çok onlar seviniyor

Taç giyme törenine sayılı günler kaldı, başlarını kaşıyacak vakitleri yok! Charles'ın kral olmasına en çok onlar seviniyor

#Kral Charles
Terk edilmiş üç kardeş, kayıp bir anne ve baba, 40 yıldır çözülemeyen bir gizem... Buraya kadarmış, onları asla bulamayacağız

Terk edilmiş üç kardeş, kayıp bir anne ve baba, 40 yıldır çözülemeyen bir gizem... 'Buraya kadarmış, onları asla bulamayacağız'

#İspanya