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Pentagon Sözcüsü Ryder CNN Türk'e açıkladı: İran'a karşı İsrail'i destekleriz

Güncelleme Tarihi:

#Pentagon#İran#İsrail
Pentagon Sözcüsü Ryder CNN Türke açıkladı: İrana karşı İsraili destekleriz
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2024 22:53

CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy'un sorularını cevaplayan Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Patrick Ryder, İran'a karşı İsrail'i desteleyeceklerini ve bölgedeki ABD'lileri koruyacaklarını söyledi.

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Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Patrick Ryder, İsrail-İran arasından yaşanan gerilime ilişkin CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy'un sorularını yanıtladı.

"ABD İLE İSRAİL ORTAK OLARAK İRAN'I VURABİLİR Mİ?"

ABD'nin İsrail'e olan sarsılmaz desteğini yineleyen Sözcü Ryder, Paksoy'un "ABD ile İsrail ortak olarak İran'ı vurabilir mi?" sorusuna "Bunu speküle edemem" diye cevap verdi.

Pentagon Sözcüsü Ryder CNN Türke açıkladı: İrana karşı İsraili destekleriz

Patrick Ryder

"GÜÇLERİMİZİN TEHDİT ALTINDA OLMASI HALİNDE GEREKLİ TEDBİRLER ALACAĞIZ"

Ryder "Bunu ihtimal dışı tutabilir miyiz?" sorusunu ise şöyle cevapladı:

"Savunma Bakanlığı'nın dört temel hedefi vardır. Bunların arasında iki tane temel hedef belirlenmiştir. Bunlardan birincisi güçlerimizi ve vatandaşlarımızı korumaktır. İkincisi de İsrail'in kendini savunma hakkını desteklemektir. Bu ikisi de değişmedi. Potansiyel tehdidi takip edeceğiz ve uygun adımlar atacağız. Güçlerimizin tehdit altında olması halinde gerekli her türlü koruma tedbirlerini kuvvetlerimizle alacağız. Ancak sıra İran'ın İsrail'e ne zaman saldırabileceğine dair spekülasyonlara gelince bunlar hakkında konuşmayacağım."

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SORUYA CEVAP VERMEDİ

Ryder, "İran İsrail'i vurursa bu İran'ı gerilimi tırmandırması mıdır yoksa misilleme midir?" sorusunu ise yanıtsız bıraktı. 

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#Pentagon#İran#İsrail

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