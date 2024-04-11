Bloomberg dünyaya duyurdu: İran, İsrail'i böyle vuracak

ABD basınına göre, Washington İran'ın İsrail'e yönelik büyük bir saldırısının yakın olduğuna ve önümüzdeki günlerde gerçekleşebileceğine inanıyor.





İstihbarat değerlendirmelerine atıfta bulunan Bloomberg, saldırının yüksek hassasiyetli füzeler ve insansız hava araçlarını kapsayabileceğini söylüyor; Ortadoğu'daki üst düzey ABD'li generalin İran tehdidini görüşmek üzere İsrail'i ziyaret edeceği bildirildi.





Haberde saldırının gerçekleşeceğine kesin gözüyle bakıldığının altı çizildi. Bloomberg'e konuşan kaynak asıl sorunun saldırının ne zaman olacağı olduğunu belirtti.





Bloomberg 'İran ve vekil güçler İsrail ordusuna ve hükümet tesislerine saldırabilir. Saldırı, Ortadoğu'daki çatışmaların büyük ölçüde genişlemesine işaret edebilir' dedi.





Axios haber sitesi ise, ABD Merkez Komutanlığı başkanı Orgeneral Michael Kurilla'nın, İran saldırısı tehdidini görüşmek üzere Savunma Bakanı Yoav Gallant ve diğer yetkililerle istişarelerde bulunmak üzere Perşembe günü İsrail'i ziyaret etmesinin beklendiğini bildirdi.





İran'ın yarı resmi Mehr haber ajansı Çarşamba günü geç saatlerde, savunma bakanının aktardığına göre İran'ın "askeri tatbikatlar" nedeniyle yerel saatle gece yarısından itibaren başkent Tahran üzerindeki tüm hava trafiğini askıya aldığını bildirdi. Ancak haber ajansı, haberi X'teki resmi kanalından hızla kaldırdı ve yeni bir gönderiyle bu tür bir haber yayınladığını yalanladı.





İran Suriye'de Devrim Muhafızları Generalini hedef alan İsrail saldırısı sonrası intikam saldırısı düzenleyeceğini ilan etmişti. İsrail ordusu bu saldırının ardından yüksek alarma geçmiş durumda.