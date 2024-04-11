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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
Rusya dışişleri bakanlığı vatandaşlarına Ortadoğu'ya, özellikle İsrail, Lübnan ve Filistin topraklarına seyahat etmekten kaçınmaları gerektiğini söyledi.
Bloomberg'in Çarşamba günü ABD ve İsrail güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ABD ve müttefikleri, İran veya onun vekillerinin İsrail'deki askeri ve hükümet hedeflerine yönelik büyük füze veya insansız hava aracı saldırılarının yakın olduğuna inanıyor.
ABD Başkanı Joe Biden, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen saldırıya misillemede bulunabileceği endişesi karşısında İsrail'e "sarsılmaz" destek sözü verdi.
Biden, İsrail'in Nisan ayı başında Suriye'deki İran konsolosluğunu vurmasının ardından İran'ın "önemli bir saldırı" tehdidinde bulunduğu uyarısı yaptı. Biden, "İsrail'in güvenliğini korumak için elimizden geleni yapacağız" dedi.
İsrail'in Ynet haber sitesine göre, en az 126 yeni kadın İsrail askeri (bu hafta askere alınanların yüzde 40'ı) Gazze sınırı yakınında gözetleme görevlisi olarak görev almayı reddediyor.
Ynet'e göre, askerlerin çoğu, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısı sırasında sınır yakınında bir düzineden fazla gözetleme askerinin kaçırılmasının ardından yaşanan güvenlik endişelerini dile getirdi.
ABD basınına göre, Washington İran'ın İsrail'e yönelik büyük bir saldırısının yakın olduğuna ve önümüzdeki günlerde gerçekleşebileceğine inanıyor.
İstihbarat değerlendirmelerine atıfta bulunan Bloomberg, saldırının yüksek hassasiyetli füzeler ve insansız hava araçlarını kapsayabileceğini söylüyor; Ortadoğu'daki üst düzey ABD'li generalin İran tehdidini görüşmek üzere İsrail'i ziyaret edeceği bildirildi.
Haberde saldırının gerçekleşeceğine kesin gözüyle bakıldığının altı çizildi. Bloomberg'e konuşan kaynak asıl sorunun saldırının ne zaman olacağı olduğunu belirtti.
Bloomberg 'İran ve vekil güçler İsrail ordusuna ve hükümet tesislerine saldırabilir. Saldırı, Ortadoğu'daki çatışmaların büyük ölçüde genişlemesine işaret edebilir' dedi.
Axios haber sitesi ise, ABD Merkez Komutanlığı başkanı Orgeneral Michael Kurilla'nın, İran saldırısı tehdidini görüşmek üzere Savunma Bakanı Yoav Gallant ve diğer yetkililerle istişarelerde bulunmak üzere Perşembe günü İsrail'i ziyaret etmesinin beklendiğini bildirdi.
İran'ın yarı resmi Mehr haber ajansı Çarşamba günü geç saatlerde, savunma bakanının aktardığına göre İran'ın "askeri tatbikatlar" nedeniyle yerel saatle gece yarısından itibaren başkent Tahran üzerindeki tüm hava trafiğini askıya aldığını bildirdi. Ancak haber ajansı, haberi X'teki resmi kanalından hızla kaldırdı ve yeni bir gönderiyle bu tür bir haber yayınladığını yalanladı.
İran Suriye'de Devrim Muhafızları Generalini hedef alan İsrail saldırısı sonrası intikam saldırısı düzenleyeceğini ilan etmişti. İsrail ordusu bu saldırının ardından yüksek alarma geçmiş durumda.
İsrail Ordu Radyosu GLZ istasyonuna göre, İsrail hava kuvvetleri Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) hava kuvvetleriyle ortak tatbikatlar gerçekleştirdi. GLZ, tatbikatların uzun menzilli tatbikatlar ve uzak bir hedefe saldırı yapılmasını içerdiğini söyledi.
Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın, İran'ın başkenti Tahran'a gerçekleştirilmesi ve Tahran'dan yapılması planlanan uçuşları güvenlik sebebiyle durdurduğu bildirildi.
Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Savunma Bakanı Yoav Gallant'la yaptığı görüşmede ABD'nin İran'dan gelecek her türlü tehdite karşı İsrail'in yanında yer alacağını açıkça ifade ettiğini söyledi.