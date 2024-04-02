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Dışişleri'nden İsrail'in Şam'daki saldırısına kınama

Güncelleme Tarihi:

#Dışişleri Bakanlığı#İsrail#İran
Dışişlerinden İsrailin Şamdaki saldırısına kınama
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2024 18:18

İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam’daki İran Büyükelçiliği’ni hedef alan saldırısına ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı "Söz konusu eylemin, tüm bölgeyi etkileyecek bir çatışmaya dönüşmesinden endişe duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam’daki İran Büyükelçiliği’ni hedef alan saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

"İSRAİL ULUSLARARASI HUKUK İHLALLERİNE BİR YENİSİNİ EKLEMİŞTİR"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “İsrail’in Şam’daki İran Büyükelçiliğini hedef alan saldırıyı kınıyoruz. İsrail, son dönemde işlediği uluslararası hukuk ihlallerine bir yenisini eklemiştir. Söz konusu eylemin, tüm bölgeyi etkileyecek bir çatışmaya dönüşmesinden endişe duyuyoruz. İlgili tüm tarafları, sağduyulu ve itidalli hareket etmeye ve uluslararası hukuka riayet etmeye davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

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#Dışişleri Bakanlığı#İsrail#İran

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