Patronuna kızdı depoyu havaya uçurdu

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Tayland'daki Prapakorn Yağ'ın deposunda çıkan yangının sorumlusunun 38 yaşındaki depo sorumlusu Ann Sriya olduğu ortaya çıktı.



KAMERA KAYITLARI ELE VERDİ



Kamera kayıtları sonrası kimliği belirlenen Sriya, söz konusu görüntülerde elinde bir parça kağıtla depoya giriyor. Depodan çıktığında ise farklı noktalardan yükselen alevler görünüyor.

Resmi kaynaklardan yapılan açıklamada kadının tutuşturduğu bir parça kağıdı petrol konteynerine attığı ve meydana gelen patlama sonucunda yağ deposunda büyük yangın bir çıktığı belirtildi.

DEVASA YANGIN, BİNA ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yangının devasa bir boyutta olduğu görülüyor. Tek katlı bina adeta bir alev topuna dönüşürken yükselen siyah dumanlar tüm bölgeyi sardı. 40'tan fazla itfaiye aracının müdahale ettiği yangın 4 saat sonunda söndürülebildi.

Sirasini adlı bir kişinin yangından dolayı kolunda yanıklar oluştuğu ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

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PATRONUNA KIZDIĞI İÇİN YAPMIŞ

Polisin kimliğini tespit etmesi sonrası evinde yakalanan kadın suçunu itiraf etti. İddiaya göre 38 yaşaındaki çalışan patronun kendini sürekli kızdırdığını ve bu durumdan dolayı yaşadığı stresten dolayı depoyu ateşe verdiğini söyledi.

Tümgeneral Chomchawin Purthananon kadının 9 yıldır aynı yerde çalıştığını ve bunun fabrikada son aylarda çıkan ikinci yangın olduğunu açıkladı.

Polis soruşturmalarını sürdürürken Sriya kundakçılık suçundan tutuklandı.