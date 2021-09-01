Papa'dan büyük gaf: Merkel ve Putin'i karıştırdı!

Afganistan’daki 20 yıllık savaş nedeniyle Batı'yı eleştiren Papa Franciscus, kendisine yöneltilen soruya, Almanya Başbakanı Angela Merkel’den alıntı yaptığını düşünerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sözleriyle yanıt verdi.

İspanyol Cadena COPE radyosunun mülakatına katılan Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus’a Afganistan’daki son gelişmelere dair düşünceleri soruldu.

Papa, sorulan soruya dünyanın en büyük liderlerinden biri olduğunu düşündüğü Almanya Başbakanı Angela Merkel’den alıntı yaparak cevap vermek istediğini belirtti.

Papa tercümanın İspanyolcaya çevirdiği cevabında, insanların geleneklerini görmezden gelerek ülkelere dışardan müdahalede bulunma sorumsuzluğuna ve başka ülkelerde demokrasi inşa etme girişimlerine son verilmesi gerektiğini ifade etti.

Ancak Papa'nın Merkel’den alıntı yaptığını düşündüğü sözler, geçen ay Merkel’in Moskova ziyareti sırasında Putin tarafından söylenmişti.





MERKEL: HAVALİMANI AFGANİSTAN İÇİN DE HAYATİ ÖNEMDE

Merkel, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile yapacağı görüşme öncesinde dün ortak bir basın toplantısı düzenlendi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın Afganistan için de hayati önem taşıdığını söyledi.

Görüşmede Afganistan’daki durumu da ele alacaklarını belirten Merkel, Almanya’nın Afganistan’daki yerel personeli çıkarmak istediğini belirtti.

Merkel, Kabil havalimanının ne zaman tekrar çalışır durumda olacağının önemli olduğunu, bu konuda Katar ve Türkiye ile görüşmeler yapıldığını vurguladı.

Alman hükümetinin bu konuda teknik yardım sağlamaya hazır olduğunu ifade eden Merkel, "Bu havalimanı Afganistan için de hayati önem taşıyor çünkü aksi takdirde oraya hiçbir tıbbi ve insani yardım ulaşamaz." dedi.

Merkel, Taliban ile sürekli temasta kalabilmek için Fransa, İngiltere, Hollanda, İtalya gibi bazı ülkelerle Kabil’de veya bölgede nasıl geçici veya daha güçlü bir (diplomatik) varlığa sahip olunabileceği ve Avrupalılar olarak nasıl birlikte çalışmalar yapılabileceği konusunda görüşmeler yaptıklarını anlattı.

Başbakan Merkel, "Şimdi bu, herhangi bir diplomatik tanınmadan ayırt edilmelidir. Bu sadece Taliban ile konuşmak için insanları veya diplomatları yakında bulundurmakla ilgi." ifadesini kullandı.

Afgan personel ve ailelerinin durumuna odaklandıklarını belirten Merkel, bunların sayısının 300 değil, 10 bin ila 40 bin olduğunu kaydetti.

PUTİN: AFGANİSTAN'DAKİ TRAJEDİDEN ABD SORUMLU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin 20 yıl boyunca Afganistan’da kendi kurallarını ve hayat tarzını benimsetmeye çalıştığı için bugün ortaya çıkan durumu “trajedi ve kayıp” olarak nitelendirdi.

Putin, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle ülkenin doğusundaki Vladivostok şehrinde öğrencilerle yaptığı sohbette Afganistan meselesine değindi.

ABD askeri birliklerinin 20 yıl Afganistan topraklarında bulunduğunu hatırlatan Putin, ABD’nin bu sürede Afganistan’da yaşayan insanları “medenileştirmeye” çalıştığını ifade etti.

Putin, “ABD, Afganistan’da aslında en geniş anlamda kendi kurallarını ve hayat tarzını, siyasi kurumlarını benimsetmek istedi. Bunu yapanlar için, ABD için ve Afganistan’da yaşayanlar için, sonuç trajedi ve kayıptan başka bir şey değil. Sonuç sıfır.” değerlendirmesinde bulundu.

Afganistan’da yaşayanların tarihi, kültürü, hayat felsefesinin dikkate alınmadığı ve geleneklerine saygı gösterilmediği için bu trajedinin yaşandığını söyleyen Putin, “Dışardan bir şey dayatmanın imkansız olduğunu anlamak lazım. Durum olgunlaşmalıdır. Eğer durumun daha hızlı, daha iyi olgunlaşmasını istiyorsan insanlara yardım etmek gerekir. Evet, bu yapılabilir ve yapılmalı. Fakat bu, medeni bir şekilde, dikkatli, olumlu eğilimleri sürdürerek, acele etmeden ve sabırla yapılmalıdır. Bu faktörler olmadan olumlu bir şey elde etmek neredeyse imkansız.” diye konuştu.

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