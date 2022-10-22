Paintball maskesi ve çocuk eldiveni… Video görüntüleri ortaya çıktı… Rus ordusu zorda!

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Rusya'da 21 Eylül'de, Vladimir Putin tarafından emredilen seferberlik sürecinin bu yana ordu içinde ne kadar kaotik bir durum yaşandığıyla ilgili haberler gündemden düşmüyor.

Seferberlik hali Moskova’da sona erdi, Putin’in geçen hafta yaptığı açıklamalara göre ülke genelinde de bir süre sonra sona erecek ve yeni bir seferberlik ilanı ufukta gözükmüyor. Tam teçhizatlı Rus askerleri

CEPHEDEKİ SIKINTILAR BASINA YANSIDI

Son haftalarda, yeni askere alınan Rus askerlerinin sadece birkaç günlük eğitimle cepheye gönderildiği konuşuluyor. Hatta yeni seferberlik emriyle cepheye gönderilen askerilerin bir kısmı çoktan hayatlarını kaybetti ve ayrıldıkları ailelerine ne yazık ki ölüm haberleri verildi.

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Ukrayna’nın 4 bölgesini ilhak etmiş olsa da Rusya, ordusu konusunda sıkıntılar yaşamaya devam ediyor.

Kommersant gazetesine göre, askeri teçhizat talebi o kadar arttı ki, Rusya'da vücut zırhı şu anda 1.115 sterline mal oluyor. Bu iddialar İngiliz basınına da yansımış; ailelerin çocuklarına zırh ve diğer koruyucu teçhizatları alabilmek için büyük çabalar gösterdiği iddia edilmişti.

Rusya'nın güneyindeki Stavropol bölgesinden yayınlanan bir videoda, bir asker, yerel yönetimin kendisine verdiği kitle ilgili hislerini güçlükle gizleyebiliyor. Askerin kameraya gösterdiği paintball maskesi

PAINTBALL MASKESİ VE ÇOCUK ELDİVENİ

The Telegraph’ta yer alan haberde “Rusya'da, Ukrayna'da savaşmak için seferber edilen erkekler plastik paintball maskeleri, çocuk eldivenleri ve lastik çizmelerle donatıldı.” diyor.

Videoyu çeken ve yayılmasını sağlayan, kimliği gizli Rus askeri eline plastik bir paintball maskesini alırken “Seferber olmuş savaşçılar için verilmiş bu ‘sıcak’ hediyeler için teşekkür ederim” diyor.

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“Bu şeyleri giyerek Star Wars gibi ortalıkta dolaşacağımızı düşünüyorlar, amaçsız ve hedefsiz.”

Asker aynı zamanda 'son modaya uygun' bir şapka ve 1 litrelik bir termos da kullanıyor, ancak en güçlü eleştirisini kameraya gösterdiği çocuk eldivenleri için saklıyor: “Elime sığmıyorlar, buradaki tek bir savaşçının eline bile sığmadılar” diyor. Asker, gösterdiği çocuk boyundaki eldivenlerin kimsenin eline olmadığını söyledi

"LASTİK ÇİZMELERİ ATACAĞIM"

Daha sonra, çok kalitesiz oldukları için atacağını söylediği lastik çizmeleri inceliyor.

“Bizi içtenlikle kışa hazırladılar” diye alaycı bir şekilde ekliyor.

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Seferberlik emriyle orduya katılan askerlerden birçoğu kendi yiyecek ve ekipmanlarını satın almak zorunda kaldıklarından şikâyet etti.

Kommersant gazetesine göre, askeri ve dış mekân malzemelerine olan talep o kadar arttı ki, Rusya'da vücut zırhı şu anda 1,115 sterline, bir sırt çantasının maliyeti 560 sterline ve uygun termal iç çamaşırının maliyeti 300 sterline yükseldi.

Bu, Rusya'da 1941'den bu yana ilan edilen ilk seferberlik ve Putin'i ve Rus ordusunu fazladan 300 bin askerle güçlendirmesi bekleniyordu. Vladimir Putin, Ryazan şehrinde seferberlikle orduya alınan askerleri ziyaret etti

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PUTİN KARŞITI SESLER YÜKSELDİ

Öte yandan Rusya’da ve ordu içinde Putin rejimine karşı öfke büyüyor. Normalde asla konuşmaya cesaret edemeyecek olan Ruslar, şimdi yetkilileri açıkça eleştiriyor.

Kuzey Rusya'nın Kursk bölgesinden bir videoda orta yaşlı bir kadın şöyle sesleniyor:

“Adamlar cephanesiz, yiyecek ve su olmadan ormana terk edilmiş ve ateş ediliyor, yaralanıyor ve öldürülüyor. Kime başvuracağız? Başkan? Hükümet? Bize yardım edin. Çocuklarımızı bize geri verin.”

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