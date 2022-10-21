Sosyal medyanın konuştuğu olay: 'Kocam kızımla ilişkisi olduğunu söyleyip beni terk etti, şimdi iki çocukları var'

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44 yaşındaki Amerikalı bir kadının Reddit'te paylaştığı bir hikaye bugün sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birisi oldu.



Sosyal medyanın yanı sıra ABD basınında da kendine geniş yer bulan hikayeye göre, o zamanlar 3 yaşında bir kızı olan genç ve bekar anne Tiffany, Mark ile tanıştığında hayallerinin gerçek olduğunu düşündü.



"PİYANGO KAZANMIŞ GİBİYDİM, HER ŞEY MÜKEMMELDİ"



Evlenip aile kurmak isteyen ve kızını birlikte büyütebileceği bir adamla tanışmanın piyango kazanmak gibi olduğunu anlatan anne yaptığı paylaşımda "Hayatım tek kelime ile mükemmeldi. 2010 yılında kocamdan bir oğlum oldu. Hayatım o zaman tamamlanmıştı. İki çocuğum vardı. Harika bir koca, ev, araba, iyi bir iş... Hayatımdaki her şey harikaydı" ifadelerini kullandı.



KIZI 18 YAŞINA GİRDİĞİ GÜN ALDIĞI HABERLE DÜNYA BAŞINA YIKILDI



Ancak Tiffany'nin mükemmel hayatı çok uzun sürmedi. 7 yıl sonra, kızı 18 yaşına girdiği gün aldığı haber iledünya adeta başına yıkıldı.



Kocası Mark, talihsiz kadına boşanmak istediğini açıkladı. Boşanmanın arkasındaki sebep ise ayrılık kararından çok daha sarsıcıydı.





"KOCAM KIZIMLA İLİŞKİSİ OLDUĞUNU AÇIKLAYIP BENİ TERK ETTİ"

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Tiffany Reddit'te yaptığı paylaşımda hayatının şokunu yaşadığı konuşmayı şöyle anlattı;



"Mark kızımla bir ilişkisi olduğunu ve beni onun için terk ettiğini açıkladı. İlk başta söylediklerini algılayamadım. İnanamıyordum. Hissedebildiğim her duyguyu hissettim, kızgındım, iğrenmiştim adeta delirmiş gibiydim. Eski kocamdan hiç bir zaman böyle bir sinyal görmedim ama kızım 18 yaşındayken böyle bir şey açıkladığına göre daha küçükken de aralarında bir şeyler olmuş olabilir"



ANNESİNİN ESKİ KOCASINDAN ÇOCUK SAHİBİ OLDU



Kadının öfkesi ne eski kocası Mark ne de kızının kararını değiştirmedi. Birlikte yeni bir hayat kuran ikilinin bir yıl sonra bebekleri oldu.



Kızının durumun ne kadar yanlış ve iğrenç olduğunu göremediğini anlatan anne, "Mark bu durumda bir sorun görmüyor. Öz kızım bile beni umursamıyor. Bu olayın üzerinden 4 yıl geçti, Mark ve kızımın ikinci çocukları oldu ama ben olayı hala aşamadım" ifadelerini kullandı.



"ÇOCUKLARI BENİM TORUNLARIM VE AYNI ZAMANDA OĞLUMUN ÜVEY KARDEŞLERİ"



Oğluna babasının ve kızının durumunu açıklayamadığını söyleyen Tiffany, "Oğlum babasının bir süreliğine bizden uzaklaştığını kız kardeşininse üniversiteye gittiğini sanıyor. Eski kocam ise kendi kızı gibi yetiştirdiği kızımdan iki çocuk sahibi oldu. Onun çocukları benim torunum ve aynı zamanda oğlumun üvey kardeşleri. Bu tamamen hastalıklı bir durum" dedi.

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Tiffany'nin hikayesi sosyal medyada büyük ilgi çekti. Paylaşımı okuyan insanların bazıları hikayenin gerçek olamayacağını söylerken,bazıları ise kadının oğlu için ne kadar üzgün olduklarını belirtti.