Ukrayna savaşında son durum… Rusya’nın planı açığa çıktı: Herson barajı saldırısı felakete yol açar!

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Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı işgal operasyonunda Kiev’i ele geçirme hamlesi başarısızlıkla sonuçlanmış, aylar süren savaşta Rus ordusu tarafından ele geçirilen en büyük şehir ise kritik önemdeki Herson olmuştu.

Rusya’nın son günlerde hedefini Ukrayna’nın enerji altyapısına çevirdiği bilinen bir gerçek. Ukrayna’nın elektrik santrallerini ve kritik önemdeki tesislerini vurmaya başlayan Rusya, ülkede savaşın başından beri ilk kez enerji kesintisi yapılmasına sebep oldu. Rusya'nın ikmal araçları Herson'da büyük sıkıntı yaşıyor

Sahte bayrak, gizli örgütlerin ya da istihbarat örgütlerinin halkı kışkırtmak ya da yönlendirmek amaçlı kendi yaptıkları bazı olayları hedefteki kişiler yürütüyor gibi göstererek kamuyu aldatmak için tasarladıkları gizli operasyonlardır.

HERSON: PATLAMAYI BEKLEYEN SAATLİ BOMBA…

İstihbarat kaynaklarından gelen son bilgilere göre Kremlin, bu planın bir parçası olarak şimdi de gözünü Herson’a dikmiş durumda.

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ABD merkezli bir düşünce kuruluşu, Rusya'nın bir barajı havaya uçurup Kherson şehrini sular altında bırakabileceği ve bu ‘sahte bayrak’ operasyonuyla Ukrayna'yı toplu ölüm ve yıkımla suçlayabileceği konusunda uyardı.

Savaş Araştırmaları Enstitüsü de Rusya'nın Herson'dan çekilmek istediğini çünkü askerlerin ikmalinin çok zorlaştığını söyledi.

Yapılan uyarıya göre Kremlin, tesisi havaya uçurmak ve köy ve kasabaları yok etmek için zemin hazırlıyor. Kararın mimarı olduğu düşünülen Rus ordusunun Ukrayna operasyonunun başındaki Sergei Surovikin

‘SUDAN OLUŞAN BİR ATOM BOMBASI’ GİBİ

Herson barajına yapılan Rus sahte bayrak saldırısı adeta suyun 'atom bombasını' serbest bırakacak.

Baraj, Herson şehrinin yaklaşık 35 mil yukarısında yer alan Sovyet yapımı Kakhovka hidroelektrik santralinin bir parçası.

Bölge yüzbinlerce insana elektrik sağlıyor. Çevreciler, barajın yıkılmasının köylere ve kasabalara bir 'atom bombası' gücünde su göndereceğini söylediler.

Açıklamada “Rus ordusu, barajı delmenin Dnipro Nehri'nin sağ kıyısından geri çekilmelerini engelleyebileceğine ve Ukrayna'nın ilerlemesini engelleyebileceğine veya geciktirebileceğine inanıyor olabilir” ifadesi yer aldı.

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Harkov'da nöbet tutan Rus askerleri

"ŞAŞIRMAYACAĞIM BİLE... TEK YAPTIKLARI SOYKIRIM"

Askerler ve Herson sakinleri The Telegraph'a verdikleri demeçlerde endişeli olduklarını söyledi. Ukrayna ordusu için Herson bölgesinde savaşan Vladislav adlı bir asker, yakalanan askerlerin barajı yıkmaktan söz ettiğini söyledi.

“Bundan bahsetmişlerdi” dedi. “Yaparlarsa şaşırmayacağım bile... tek yaptıkları soykırım.”

Habercilerle sosyal medya aracılığıyla konuşan bir Herson sakin ise “Bunu duydum ama yapacaklarından emin değilim, çünkü şu anda bulundukları sol kıyıyı sular altında bırakacak.” RUSYA HERSON'U TERK ETMEK ZORUNDA KALABİLİR

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Savaş Araştırmaları Enstitüsü, sahte bayrak operasyonunun altında Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonun başına getirdiği üst düzey komutanı General Sergei Surovikin'in imzası olduğunu iddia ediyor.

Bu haftanın başlarında General Surovikin, Ukrayna kuvvetleri ilerlemeye devam ederken Herson çevresinde ‘zor kararların’ verilmesi gerektiğini söyledi ve ordunun Herson’da zorlandığını itiraf ederek Rusya’nın askeri kanadında teknik ve idari sorunlarla boğuştuğunu bir anlamda kabul etmiş oldu.

Genel kanıya göre Kremlin, Herson'u kendi yönetimi altında örnek bir Ukrayna şehri olarak tanıtmak istemişti, ancak şimdiki tabloya bakınca Rus kuvvetlerinin ikmal sorunları nedeniyle burayı terk edebileceği konuşuluyor.

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