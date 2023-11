Ortalığı karıştıran kare! İsrail kızgın: 7 Ekim’de sınırdan Hamas’la birlikte girdiler

Haberin Devamı

İsrail hükümeti, 7 Ekim saldırılarında uluslararası medya organları Associated Press, CNN International, New York Times adına çalışan bağımsız Gazzeli foto muhabirlerinin de sahada olduğunu ileri sürdü.

İsrail'i etkileyen gazetecilik ve medyada ideolojik önyargılarla mücadele misyonu olduğunu beyan eden Dürüst Gazetecilik (Honest Reporting) adlı sivil toplum kuruluşu, dün yayınladığı açıklamasında Hamas’ın 7 Ekim saldırılarında Associated Press, CNN International ve The New York Times gibi medya kuruluşlarında serbest çalışan ve Gazzeli olan foto muhabirlerinin Hamas ile yerleşim yerlerine 'sızdığını' ve saldırıları belgelediğini ileri sürdü.



Sivil toplum kuruluşu Gazzeli foto muhabirlerinin isimlerini vererek açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Hamas'ın İsrail'e yönelik 7 Ekim saldırısını çok uzun zamandır planladığı artık aşikar: Saldırının boyutu, acımasız hedefleri ve devasa belgelemeyi yıllarca olmasa da aylarca hazırlandı. Her şey dikkate alındı - konuşlanmalar, zamanlama ve vahşeti paylaşmak için vücut kameralarının ve cep telefonu videolarının kullanılması."

Gazetecilerin orda olmasının "Önceden bir koordinasyon olmaksızın sabahın erken saatlerinde sınırda beliriverdiklerini varsaymak mümkün mü? Yoksa planın bir parçası mıydılar?" açıklamasıyla sorgulayan sivil toplum kuruluşu, o güne dair fotoğraflara yer verdi.



İsrail hükümetinin X platformundaki sosyal medya hesabı ise sivil toplum kuruluşunun açıklamasını bir görselle paylaşarak AP, CNN, NY Times’ın muhabirlerinin 7 Ekim saldırılarında Hamas ile olduğunu ileri sürdü.



İSRAİL KIZGIN: SAVAŞ SUÇU



Bugün İsrail medyasında yer alan haberlerde söz konusu fotoğrafın 'ciddi etik soruları' gündeme getirdiği belirtildi. İsrail haber kanalı Arutz 14'de konuşan uzmanlar, sınırı düşman savaşçılarla birlikte yasa dışı olarak geçmenin bir savaş suçu olduğunu öne sürdü.