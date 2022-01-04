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DÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±nda T hÃ¼crelerinin Kovid-19'a tepkisini Ã¶lÃ§en araÅŸtÄ±rmalara bir yenisi daha eklendi. Bu yeni Ã§alÄ±ÅŸmada, baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sisteminin beyaz kan hÃ¼crelerinin, Kovid-19'un Omicron varyantÄ±na karÅŸÄ± bir baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k tepkisi oluÅŸturabildiÄŸini ortaya kondu.

Omicron'un, diÄŸer Kovid varyantlarÄ±ndan daha fazla sayÄ±da mutasyona sahip olmasÄ± nedeniyle bazen aÅŸÄ± veya enfeksiyon tarafÄ±ndan oluÅŸturulan antikorlar tarafÄ±ndan bile tanÄ±nmayarak vÃ¼cuda girebildiÄŸi biliniyor. Ancak, virÃ¼sÃ¼n vÃ¼cuda girmesi durumunda T hÃ¼creleri olarak bilinen beyaz kan hÃ¼crelerinin saldÄ±rÄ±ya geÃ§tiÄŸi gÃ¶sterildi.

OMÄ°CRON VARYANTI AÅžILARIN HEDEF ALDIÄžI KISIMDA MUTASYONA UÄžRUYOR

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AraÅŸtÄ±rmacÄ±lara gÃ¶re, Omicron'un en endiÅŸe verici yÃ¶nÃ¼, Kovid-19 aÅŸÄ±larÄ±nÄ±n birincil hedefi olan baÅŸak proteinindeki mutasyonlarÄ±n bolluÄŸu. BaÅŸak kÄ±smÄ±, virÃ¼sÃ¼n insanlarda hÃ¼crelere tutunup iÃ§eri girmesini saÄŸlÄ±yor. Mevcut aÅŸÄ±lar, bu sÃ¼reci bloke etmeyi amaÃ§layan nÃ¶tralize edici antikorlarÄ± Ã¼retirler, ancak bu antikorlarÄ±n Ã¶nceki varyantlara kÄ±yasla Omicron'a karÅŸÄ± daha az etkili olduÄŸu sÃ¶yleniyor.

Ã‡alÄ±ÅŸma, aÅŸÄ±lanmÄ±ÅŸ veya Ã¶nceden enfekte olmuÅŸ bireylerde T hÃ¼creleri tarafÄ±ndan hedeflenen baÅŸak proteininden virÃ¼s epitoplarÄ±nÄ±n analizinde, sadece %20'sinin Omicron ile iliÅŸkili mutasyonlar gÃ¶sterdiÄŸini buldu. Buna raÄŸmen, araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, bu mutasyonlarÄ±n virÃ¼sÃ¼n vÃ¼cudun T hÃ¼crelerinden kaÃ§abileceÄŸi anlamÄ±na gelmediÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor.

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VÄ°RÃœSÃœN T HÃœCRELERÄ°NDEN KAÃ‡MASI MÃœMKÃœN DEÄžÄ°L

Melbourne Ãœniversitesi ve Hong Kong Bilim ve Teknoloji Ãœniversitesi'nden yapÄ±lan yeni araÅŸtÄ±rmada, araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, aÅŸÄ±lanan veya hastalÄ±ÄŸÄ± geÃ§irip iyileÅŸen hastalarda T hÃ¼creleri tarafÄ±ndan tanÄ±ndÄ±ÄŸÄ± tespit edilen epitop adÄ± verilen 1.500'den fazla SARS-CoV-2 viral protein parÃ§asÄ±nÄ± analiz etti. AraÅŸtÄ±rmacÄ±lar, Omicron'un T hÃ¼crelerinden kaÃ§masÄ±nÄ±n pek mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde bulgulara ulaÅŸtÄ±lar.

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Melbourne Ãœniversitesi profesÃ¶rÃ¼ ve araÅŸtÄ±rmanÄ±n eÅŸ lideri Matthew McKay ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: â€œBir Ã¶n Ã§alÄ±ÅŸma olmasÄ±na raÄŸmen, bunun olumlu bir haber olduÄŸuna inanÄ±yoruz. Omicron veya baÅŸka bir varyant potansiyel olarak antikorlardan kaÃ§abilse bile, gÃ¼Ã§lÃ¼ bir T hÃ¼cresi yanÄ±tÄ±nÄ±n koruma sunmasÄ± ve ciddi hastalÄ±klarÄ± Ã¶nlemeye yardÄ±mcÄ± olmasÄ± beklenebilir.

Verilerimize dayanarak, Ã¶rneÄŸin aÅŸÄ±lar ve takviye dozlarÄ± tarafÄ±ndan ortaya Ã§Ä±karÄ±lan T hÃ¼cresi tepkilerinin, diÄŸer varyantlarda gÃ¶zlemlendiÄŸi gibi, Omicron'a karÅŸÄ± korunmaya devam edeceÄŸini tahmin ediyoruz. Bunun, Omicron'a karÅŸÄ± kÃ¼resel mÃ¼cadelede biraz iyi haber sunduÄŸuna inanÄ±yoruz."