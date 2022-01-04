HÃ¼rriyet Arama×
E-bÃ¼ltenlerGÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2021 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
GÜNDEMDÜNYABÄ°GPARASPOR ARENAKELEBEKYAÅžAMYAZARLAR
HÃ¼rriyet Arama
YÃ¼zde 12 deÄŸer kaybetti... GÃ¶zler iki devde GÃ¼mÃ¼ÅŸte 2022 tahminleriYüzde 12 deÄŸer kaybetti... Gözler iki devde! GümüÅŸte 2022 tahminleri#GümüÅŸ FiyatlarÄ±
DÃ¼nya bu anlarÄ± konuÅŸuyor... Biden uÃ§akta mahsur kaldÄ±Dünya bu anlarÄ± konuÅŸuyor... Biden uçakta mahsur kaldÄ±!#Joe Biden
Spor dÃ¼nyasÄ± ÅŸaÅŸkÄ±n TartÄ±ÅŸmalÄ± karar resmen aÃ§Ä±klandÄ±, aÅŸÄ± olmadan...Spor dünyasÄ± ÅŸaÅŸkÄ±n! TartÄ±ÅŸmalÄ± karar resmen açÄ±klandÄ±, aÅŸÄ± olmadan...#Koronavirüs
CHPli Ã–zelin Kuran Kursu aÃ§Ä±klamasÄ±... ErdoÄŸandan sert tepki: CHP Genel BaÅŸkanÄ± bu skandalÄ± geÃ§iÅŸtiremezCHP'li Özel'in Kur'an Kursu açÄ±klamasÄ±... ErdoÄŸan'dan sert tepki: CHP Genel BaÅŸkanÄ± bu skandalÄ± geçiÅŸtiremez#CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan
DÃ¼nyayÄ± ÅŸaÅŸÄ±rtan aÃ§Ä±klama: Pandemi sona erdiDünyayÄ± ÅŸaÅŸÄ±rtan açÄ±klama: Pandemi sona erdi!#Danimarka
Fransa kÃ¶tÃ¼ haberi duyurdu: Yeni bir varyant daha ortaya Ã§Ä±ktÄ± 46 mutasyona sahip...Fransa kötü haberi duyurdu: Yeni bir varyant daha ortaya çÄ±ktÄ±! 46 mutasyona sahip... #Koronavirüs
TOGGdan heyecanlandÄ±ran paylaÅŸÄ±mTOGG'dan heyecanlandÄ±ran paylaÅŸÄ±m#Togg
90lardan beri tansiyon hiÃ§ bu kadar yÃ¼kselmemiÅŸti SÄ±rp lider Dodik neyin peÅŸinde90'lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemiÅŸti! SÄ±rp lider Dodik neyin peÅŸinde?#Bosna Hersek
Omicronda beyaz umut... VaryantÄ± kaÃ§amadan kÃ¶ÅŸeye sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yorOmicron'da 'beyaz' umut... VaryantÄ± kaçamadan köÅŸeye sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor! #OMICRON
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™ndan Ä°BB aÃ§Ä±klamasÄ±Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™ndan Ä°BB açÄ±klamasÄ±#Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±
BakanlÄ±ktan Ä°BBâ€™ye teftiÅŸ BahÃ§eli: SuÃ§ sabit gÃ¶rÃ¼lÃ¼rse Ä°BB BaÅŸkanÄ± makamÄ± iÅŸgal edemezBakanlÄ±k'tan Ä°BBâ€™ye teftiÅŸ! Bahçeli: Suç sabit görülürse Ä°BB BaÅŸkanÄ± makamÄ± iÅŸgal edemez#MHP
Sahada kalbi durdu, Ã¶lÃ¼mden dÃ¶ndÃ¼, Ä°talya Oynatmam dedi: Eriksen iÃ§in ÅŸimdi sÄ±rada ne varSahada kalbi durdu, ölümden döndü, Ä°talya 'Oynatmam' dedi: Eriksen için ÅŸimdi sÄ±rada ne var?#Christian Eriksen
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Kabine sonrasÄ± aÃ§Ä±kladÄ± Memur ve emeklilerin zam oranÄ± deÄŸiÅŸtiCumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Kabine sonrasÄ± açÄ±kladÄ±! Memur ve emeklilerin zam oranÄ± deÄŸiÅŸti#Memur
ÃœnlÃ¼ filmden kazandÄ±ÄŸÄ± paranÄ±n yÃ¼zde 70ini kanser araÅŸtÄ±rmalarÄ±na baÄŸÄ±ÅŸlamÄ±ÅŸÜnlü filmden kazandÄ±ÄŸÄ± paranÄ±n yüzde 70'ini kanser araÅŸtÄ±rmalarÄ±na baÄŸÄ±ÅŸlamÄ±ÅŸ#Keanu Reeves
Ä°hanetin fotoÄŸrafÄ±nÄ± kim sildi GÃ¼lÅŸah SaraÃ§oÄŸlu ve Deha Bilimlier arasÄ±nda neler olduÄ°hanetin fotoÄŸrafÄ±nÄ± kim sildi? GülÅŸah SaraçoÄŸlu ve Deha Bilimlier arasÄ±nda neler oldu?#GülÅŸah SaraçoÄŸlu
HABERLERDünya Haberleri

Omicron'da umut veren haber: Çare beyaz kan hücrelerinde olabilir!

#OMICRON#T Hücreleri#Beyaz Kan Hücresi
Omicronda umut veren haber: Ã‡are beyaz kan hÃ¼crelerinde olabilir

YaygÄ±n aÅŸÄ±lama ve tüm dünyada alÄ±nan etkili tedbirlerle hÄ±zÄ±nÄ± kestiÄŸimizi düÅŸündüÄŸümüz koronavirüs salgÄ±nÄ± Omicron varyantÄ±nÄ±n etkisiyle yeniden bir kâbusa dönüÅŸmüÅŸ durumda. Bilim insanlarÄ± ise bu bol mutasyonlu varyantÄ± daha iyi tanÄ±mak ve daha kolay yenebilmek için araÅŸtÄ±rmalarÄ±na devam ediyor. T hücreleri, daha önceki salgÄ±n dalgalarÄ±nda olduÄŸu gibi Omicron dalgasÄ± için de umut vaat ediyor...

Haberin DevamÄ±

DÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±nda T hÃ¼crelerinin Kovid-19'a tepkisini Ã¶lÃ§en araÅŸtÄ±rmalara bir yenisi daha eklendi. Bu yeni Ã§alÄ±ÅŸmada, baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sisteminin beyaz kan hÃ¼crelerinin, Kovid-19'un Omicron varyantÄ±na karÅŸÄ± bir baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k tepkisi oluÅŸturabildiÄŸini ortaya kondu.

Omicron'un, diÄŸer Kovid varyantlarÄ±ndan daha fazla sayÄ±da mutasyona sahip olmasÄ± nedeniyle bazen aÅŸÄ± veya enfeksiyon tarafÄ±ndan oluÅŸturulan antikorlar tarafÄ±ndan bile tanÄ±nmayarak vÃ¼cuda girebildiÄŸi biliniyor. Ancak, virÃ¼sÃ¼n vÃ¼cuda girmesi durumunda T hÃ¼creleri olarak bilinen beyaz kan hÃ¼crelerinin saldÄ±rÄ±ya geÃ§tiÄŸi gÃ¶sterildi.

Omicronda umut veren haber: Ã‡are beyaz kan hÃ¼crelerinde olabilir

OMÄ°CRON VARYANTI AÅžILARIN HEDEF ALDIÄžI KISIMDA MUTASYONA UÄžRUYOR

Haberin DevamÄ±

AraÅŸtÄ±rmacÄ±lara gÃ¶re, Omicron'un en endiÅŸe verici yÃ¶nÃ¼, Kovid-19 aÅŸÄ±larÄ±nÄ±n birincil hedefi olan baÅŸak proteinindeki mutasyonlarÄ±n bolluÄŸu. BaÅŸak kÄ±smÄ±, virÃ¼sÃ¼n insanlarda hÃ¼crelere tutunup iÃ§eri girmesini saÄŸlÄ±yor. Mevcut aÅŸÄ±lar, bu sÃ¼reci bloke etmeyi amaÃ§layan nÃ¶tralize edici antikorlarÄ± Ã¼retirler, ancak bu antikorlarÄ±n Ã¶nceki varyantlara kÄ±yasla Omicron'a karÅŸÄ± daha az etkili olduÄŸu sÃ¶yleniyor.

Gözden KaçmasÄ±n

Sizin baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sisteminiz hangisi General T hÃ¼crelerini dengeleme rehberi...Sizin baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sisteminiz hangisi? 'General' T hücrelerini dengeleme rehberi...Haberi Görüntüle

Ã‡alÄ±ÅŸma, aÅŸÄ±lanmÄ±ÅŸ veya Ã¶nceden enfekte olmuÅŸ bireylerde T hÃ¼creleri tarafÄ±ndan hedeflenen baÅŸak proteininden virÃ¼s epitoplarÄ±nÄ±n analizinde, sadece %20'sinin Omicron ile iliÅŸkili mutasyonlar gÃ¶sterdiÄŸini buldu. Buna raÄŸmen, araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, bu mutasyonlarÄ±n virÃ¼sÃ¼n vÃ¼cudun T hÃ¼crelerinden kaÃ§abileceÄŸi anlamÄ±na gelmediÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor.

Â

Omicronda umut veren haber: Ã‡are beyaz kan hÃ¼crelerinde olabilir

VÄ°RÃœSÃœN T HÃœCRELERÄ°NDEN KAÃ‡MASI MÃœMKÃœN DEÄžÄ°L

Melbourne Ãœniversitesi ve Hong Kong Bilim ve Teknoloji Ãœniversitesi'nden yapÄ±lan yeni araÅŸtÄ±rmada, araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, aÅŸÄ±lanan veya hastalÄ±ÄŸÄ± geÃ§irip iyileÅŸen hastalarda T hÃ¼creleri tarafÄ±ndan tanÄ±ndÄ±ÄŸÄ± tespit edilen epitop adÄ± verilen 1.500'den fazla SARS-CoV-2 viral protein parÃ§asÄ±nÄ± analiz etti. AraÅŸtÄ±rmacÄ±lar, Omicron'un T hÃ¼crelerinden kaÃ§masÄ±nÄ±n pek mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde bulgulara ulaÅŸtÄ±lar.

Haberin DevamÄ±

Melbourne Ãœniversitesi profesÃ¶rÃ¼ ve araÅŸtÄ±rmanÄ±n eÅŸ lideri Matthew McKay ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: â€œBir Ã¶n Ã§alÄ±ÅŸma olmasÄ±na raÄŸmen, bunun olumlu bir haber olduÄŸuna inanÄ±yoruz. Omicron veya baÅŸka bir varyant potansiyel olarak antikorlardan kaÃ§abilse bile, gÃ¼Ã§lÃ¼ bir T hÃ¼cresi yanÄ±tÄ±nÄ±n koruma sunmasÄ± ve ciddi hastalÄ±klarÄ± Ã¶nlemeye yardÄ±mcÄ± olmasÄ± beklenebilir.

Omicronda umut veren haber: Ã‡are beyaz kan hÃ¼crelerinde olabilir

Verilerimize dayanarak, Ã¶rneÄŸin aÅŸÄ±lar ve takviye dozlarÄ± tarafÄ±ndan ortaya Ã§Ä±karÄ±lan T hÃ¼cresi tepkilerinin, diÄŸer varyantlarda gÃ¶zlemlendiÄŸi gibi, Omicron'a karÅŸÄ± korunmaya devam edeceÄŸini tahmin ediyoruz. Bunun, Omicron'a karÅŸÄ± kÃ¼resel mÃ¼cadelede biraz iyi haber sunduÄŸuna inanÄ±yoruz."

DÃ¼nyayÄ± ÅŸaÅŸÄ±rtan aÃ§Ä±klama: Pandemi sona erdi

DünyayÄ± ÅŸaÅŸÄ±rtan açÄ±klama: Pandemi sona erdi!

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#OMICRON#T Hücreleri#Beyaz Kan Hücresi

BAKMADAN GEÃ‡ME!

Cem YÄ±lmaz tartÄ±ÅŸmasÄ± O mu deÄŸiÅŸti, biz mi

Cem YÄ±lmaz tartÄ±ÅŸmasÄ±! O mu deÄŸiÅŸti, biz mi?

#Cem YÄ±lmaz
90lardan beri tansiyon hiÃ§ bu kadar yÃ¼kselmemiÅŸti SÄ±rp lider Dodik neyin peÅŸinde

90'lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemiÅŸti! SÄ±rp lider Dodik neyin peÅŸinde?

#Bosna Hersek
Sahada kalbi durdu, Ã¶lÃ¼mden dÃ¶ndÃ¼, Ä°talya Oynatmam dedi: Eriksen iÃ§in ÅŸimdi sÄ±rada ne var

Sahada kalbi durdu, ölümden döndü, Ä°talya 'Oynatmam' dedi: Eriksen için ÅŸimdi sÄ±rada ne var?

#Christian Eriksen

BAKMADAN GEÇME!

Cem YÄ±lmaz tartÄ±ÅŸmasÄ± O mu deÄŸiÅŸti, biz mi

Cem YÄ±lmaz tartÄ±ÅŸmasÄ±! O mu deÄŸiÅŸti, biz mi?

#Cem YÄ±lmaz
90lardan beri tansiyon hiÃ§ bu kadar yÃ¼kselmemiÅŸti SÄ±rp lider Dodik neyin peÅŸinde

90'lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemiÅŸti! SÄ±rp lider Dodik neyin peÅŸinde?

#Bosna Hersek
Sahada kalbi durdu, Ã¶lÃ¼mden dÃ¶ndÃ¼, Ä°talya Oynatmam dedi: Eriksen iÃ§in ÅŸimdi sÄ±rada ne var

Sahada kalbi durdu, ölümden döndü, Ä°talya 'Oynatmam' dedi: Eriksen için ÅŸimdi sÄ±rada ne var?

#Christian Eriksen