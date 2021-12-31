Omicron'da müthiş haber! Yeni aşı ve tedavilerin önü açıldı

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Omicron bir çok ülkede baskın varyant haline gelirken koronavirüs tüm dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Bilim insanlarının bulunduğu ilk günden beri Omicron'la ilgili sürdürdüğü çalışmalar sonunda meyvesini verdi.

OMİCRON'U YOK EDEN ANTİKOR BULUNDU

ABD’deki Washington Üniversitesi liderliğinde araştırıma yapan bir grup bilim insanı Omicron varyantını etkisiz hale getiren antikorlar tespit etti. Söz konusu antikorlar, virüsün mutasyona uğradıkça değişmeyen alanlarını hedef alıyor.

Araştırma ekibi daha önce enfekte olmuş veya aşılanmış kişilerden antikorlar aldı ve yeni varyantı nötralize etme yeteneğini koruyan 4 antikor sınıfı belirledi.

YENİ AŞI VE TEDAVİLERİN ÖNÜNÜ AÇABİLİR

The Nature dergisinde yayınlanan araştırma yeni aşıların ve antikor tedavilerinin tasarlanmasına yardımcı olabilir ve potansiyel olarak sadece Omicron'a karşı değil, gelecekte ortaya çıkabilecek diğer varyantlara karşı da etkili olabilir.

VİRÜSÜN EVRİMİNİN ÜSTESİNDEN GELİNEBİLİR

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Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Doçent Dr. David Veesler, "Yeni bulgu bize, spike protein üzerindeki yüksek oranda korunmuş bölgeleri hedef alan antikorlara odaklanarak, virüsün sürekli evriminin üstesinden gelmenin bir yolu olduğunu söylüyor" dedi.

OMİCRON NEDEN U KADAR HIZLI YAYILIYOR?

Omicron varyantı, virüsün insan hücrelerine girmek ve onları enfekte etmek için kullandığı spike proteininde alışılmadık bir şekilde yüksek sayıda 37 mutasyona sahip. Araştırmacılar varyantın bu kadar hızlı yayılmasını ve aşılanmış kişileri yeniden enfekte etmesini buna bağlıyor.