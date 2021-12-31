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Dünya ABD'li öğretmeni konuşuyor! Uçuş sırasında Kovid testi pozitif çıkınca...

#ABD#Koronavirüs#Uçak
Dünya ABDli öğretmeni konuşuyor Uçuş sırasında Kovid testi pozitif çıkınca...

ABD’li bir öğretmen, Chicago'dan İzlanda’ya gittiği uçuş sırasında boğazının ağrıdığını fark etti ve hızlı Kovid testlerinden birini kullandı. Testi pozitif çıkan kadın kendini uçağın tuvaletinde 5 saat boyunca izole etti.

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ABD’nin Chicago kentinden İzlanda’ya giden bir yolcu uçağında Kovid-19 krizi yaşandı. Michiganlı bir öğretmen olan Marisa Fotieo, 20 Aralık’ta Chicago’dan İzlanda’ya gitmek için bindiği uçakta boğazının ağrıdığını fark edince yanında getirdiği hızlı Kovid-19 testlerinden yaptı. Test sonucunun pozitif olduğunu öğrenen ABD’li öğretmen kendini uçağın tuvaletinde izole etti.

Dünya ABDli öğretmeni konuşuyor Uçuş sırasında Kovid testi pozitif çıkınca...

5 SAAT BOYUNCA UÇAĞIN TUVALETİNDE BEKLEDİ

5 saat boyunca uçağın tuvaletinde bekleyen Fotieo, NBC News'e verdiği demeçte, "Boğazım ağrıyınca tuvalete girdim ve hızlı testimi yaptım. İki saniye gibi kısa bir süre içinde testin pozitif olduğunu gösteren iki satır belirdi. Benim için değişik bir deneyimdi, ancak uçakta 150 yolcu olduğu için onlara bulaştırmaktan çok korktum"  ifadelerini kullandı.

Dünya ABDli öğretmeni konuşuyor Uçuş sırasında Kovid testi pozitif çıkınca...

SOSYAL MEDYADA YAYINLADI: VİP KARANTİNA ODAMDAN SESLENİYORUM...

Uçak mürettebatının da kendisine yardım ettiğini ve 5 saat boyunca kendisiyle özenle ilgilendiklerini dile getiren Fotioe, olay sırasında yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı ve  "Atlantik Okyanusu üzerindeyken Kovid testim pozitif çıktı. VIP karantina odamdan sizlere sesleniyorum" dedi.

Öğretmenin yüklediği video 4 milyondan fazla izlendi ve izleyiciler onun uçağa nasıl binebildiğini merak ediyor.

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AŞILARININ TAM OLDUĞUNU AÇIKLADI

Aşılarının tam olduğunu belirten Fotieo, uçağın İzlanda’ya inmesiyle birlikte karantinaya alındı. 10 gün boyunca tecrit altında tutulan genç kadının durumunun iyi olduğu bildirildi

ABD’li yetkililere göre, ülkede son bir haftadır günlük vaka 277 bin olarak en yüksek rakam olarak kaydedildi.

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