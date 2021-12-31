Dünya ABD'li öğretmeni konuşuyor! Uçuş sırasında Kovid testi pozitif çıkınca...

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ABD’nin Chicago kentinden İzlanda’ya giden bir yolcu uçağında Kovid-19 krizi yaşandı. Michiganlı bir öğretmen olan Marisa Fotieo, 20 Aralık’ta Chicago’dan İzlanda’ya gitmek için bindiği uçakta boğazının ağrıdığını fark edince yanında getirdiği hızlı Kovid-19 testlerinden yaptı. Test sonucunun pozitif olduğunu öğrenen ABD’li öğretmen kendini uçağın tuvaletinde izole etti.



5 saat boyunca uçağın tuvaletinde bekleyen Fotieo, NBC News'e verdiği demeçte, "Boğazım ağrıyınca tuvalete girdim ve hızlı testimi yaptım. İki saniye gibi kısa bir süre içinde testin pozitif olduğunu gösteren iki satır belirdi. Benim için değişik bir deneyimdi, ancak uçakta 150 yolcu olduğu için onlara bulaştırmaktan çok korktum" ifadelerini kullandı.



Uçak mürettebatının da kendisine yardım ettiğini ve 5 saat boyunca kendisiyle özenle ilgilendiklerini dile getiren Fotioe, olay sırasında yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı vededi.

Öğretmenin yüklediği video 4 milyondan fazla izlendi ve izleyiciler onun uçağa nasıl binebildiğini merak ediyor.

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AŞILARININ TAM OLDUĞUNU AÇIKLADI



Aşılarının tam olduğunu belirten Fotieo, uçağın İzlanda’ya inmesiyle birlikte karantinaya alındı. 10 gün boyunca tecrit altında tutulan genç kadının durumunun iyi olduğu bildirildi



ABD’li yetkililere göre, ülkede son bir haftadır günlük vaka 277 bin olarak en yüksek rakam olarak kaydedildi.