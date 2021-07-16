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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 16.07.2021 - 10:23 | Son Güncelleme:

Öldürülen Haiti Cumhurbaşkanı’nın eşi Martine Moise'den ilk fotoğraf

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Öldürülen Haiti Cumhurbaşkanı’nın eşi Martine Moise'den ilk fotoğraf

Öldürülen Haiti Cumhurbaşkanı’nın eşi Martine Moise, hastanede tedavi gördüğü anlar gözler önüne seren iki fotoğraf paylaştı. First Lady, fotoğrafların yanına 25 yıllık eşini kaybetmenin acısının 'hiç geçmeyeceğini' notunu düştü.

Haiti'de suikast uğrayan Devlet Başkanı Jovenel Moïse'nin yaralı eşi, hastane yatağında çekilmiş fotoğraflarını paylaştı ve kocasının gözünün önünde öldürüldüğüne hâlâ inanmadığını söyledi.

7 Temmuz'daki suikastten kurtulan tedavi için Haiti'den tahliye edildikten sonra Miami'ye nakledilen First Lady, fotoğrafların yanına 25 yıllık eşini kaybetmenin acısının 'hiç geçmeyeceğini' notunu düştü.

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47 yaşındaki Fürst Lady paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

'Kocamın bana son bir söz söylemeden gözümün önünden bu şekilde öldüğüne hâlâ inanmıyorum. Bu acı asla geçmeyecek.'

First Lady 'Bu korkunç zaman boyunca bana yardım edenlere teşekkür ederim. Nazik dokunuşunuz, nezaketiniz ve özeninizle hayata tutunabildim' ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından bir ses kaydı paylaşan Moise, saldırganların eşini kurşunlarla 'delik deşik ettiğini' söylemişti.

Öldürülen Haiti Cumhurbaşkanı’nın eşi Martine Moise: Eşim kurşunlarla delik deşik olmuştu
Öldürülen Haiti Cumhurbaşkanı’nın eşi Martine Moise: Eşim kurşunlarla delik deşik olmuştu

Moise, eşinin projelerine devam edeceğinin altını çizmiş ve eşinin öldürülmesinin ardından kilit önemdeki altyapısının korunması için yabancı ülkelerden askerlerini göndermeleri için yardım istemişti.

Haiti polisi Moise'in çarşamba günü 28 yabancı paralı asker tarafından öldürüldüğünü belirtmişti. Başkent Port-au-Prince'teki çatışma sonucunda 17 kişi yakalanmıştı.

First Lady, 7 Temmuz'da gece saatlerinde meydana gelen saldırıda kollarından ve uyluğundan kurşunla yaralanmıştı.

 

 

 

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