'Okullara ve sağlık merkezlerine bomba koydum' demişti... Sahte ihbarcı aşı karşıtı tutuklandı!

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İngiltere’de bir okula ve bir Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) sağlık merkezine karşı bir dizi sahte bomba ihbarında bulunan ve bir Kovid-19 aşı çadırını defalarca tahrip eden bir aşı karşıtı tutuklandı. Yaptığı sahte bomba ihbarıyla bir ortaokulun tahliyesine neden olan 66 yaşındaki Rodney Stuart Peasley, yürüttüğü sahte terör kampanyasıyla sağlık merkezlerinde insanları hayat kurtaran Kovid aşılarını olmaya teşvik eden insanları hedef almıştı.

Bomba sahtecisi ayrıca bir doktor kliniği tarafından kurulan bir aşı merkezi çadırını da parçalayıp üzerine sprey boyayla “No Vax 4 Kids” (Çocuklara Aşı Yok) yazısını yazdı. İngiltere'nin Cornwall şehrine bağlı Scorrier'de yakalanan Peasley, cuma günü Truro Crown Mahkemesi'nde 21 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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OKULLARA VE SAĞLIK MERKEZLERİNE SAHTE İHBARLARDA BULUNDU

66 yaşındaki aşı karşıtı adam geçen yıl ekim ve kasım ayları arasında dört kez cezai zarar vermekten ve 19 Kasım'da üç sahte bomba tehdidinde bulunmaktan suçlu bulundu. Mahkemede, Truro'daki Richard Lander Okulu'nun Peasley'nin bir sesli mesaj bırakıp bir resepsiyon görevlisine okulda patlayıcı cihazlar olduğunu söylemesinin ardından tahliye edildiğini duyuldu. Bu sırada okulda Kovid aşısı yapılacağı öğrenildi.

Aşı karşıtı Peasley daha sonra yine Truro'da bulunan ve bölgedeki Kovid aşılarının uygulanmasından sorumlu olan Kernow Health sağlık merkezini hedef aldı. Peasley, servis araçlarına bir saat içinde rastgele aralıklarla patlayacak çok sayıda bomba cihazı yerleştirildiğini iddia etti. Bu çağrısının ciddiye alınması bazı NHS merkezlerinin kilitlenmesine ve NHS ile polisin acil durum ilan etmesine yol açtı. Daha sonra polis tarafından cep telefonu numarası üzerinden izlenen Peasley tutuklandı.





AŞI İLANLARINA DA ZARAR VERDİ

Mahkemede ayrıca bomba tehditlerine ek olarak, güvenlik kameralarına yakalanan Peasely'nin Mount Hawke kliniğinde Kovid aşı kliniği ilanlarına zarar verdiği görüldü. İlanları parçaladığı, üzerlerine boya sıktığı, bir duman bombası attığı ve görmemesi için güvenlik kameralarını da sprey boyayla kapattığı tespit edildi. Ekim ve Kasım 2021 arasında dört ayrı seferde gerçekleştirdiği saldırılarla Peasley, toplamda 16.000£ değerinde hasara neden oldu.

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AVUKATI SADECE ÇOCUKLARI DÜŞÜNDÜĞÜNÜ ÖNE SÜRDÜ

Peasley'nin avukatı Robin Smith, “gençlerin güvenliğini ve esenliğini gerçekten ve içtenlikle önemseyen bir adam” olarak tanımladığı müvekkilinin yıllardır kendisini gençlerin korunması konusuna vermiş biri olduğunu ve kendisini bir “aşı karşıtı” olarak görmediğini iddia etti. Avukat Smith, müvekkilinin “Gençlerin kendilerine ve ailelerine bilgi verilmeden tek taraflı, bilgisizce, toplu olarak aşılanmasına karşı,” olduğunu söyledi. Ayrıca Peasley'nin bomba tehditlerinden birkaç gün sonra hem okula hem de Kernow Health'e yaptıklarından dolayı özür dilediğini aktardı.





HAKİM, “PİŞMAN OLDUĞU İÇİN” CEZASINI HAFİFLETTİ

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Peasley'i mahkûm eden Hakim Garnham şunları söyledi:

"Benim için bu [cezai hasarın] Cornwall halkına Kovid aşıları sağlama işinde yer alanlara karşı koordineli bir saldırının parçası olduğu açıktır. Bomba tehditleri tehlikeli bir suç türüdür. Yasal faaliyetlerini sürdüren sıradan insanların hayatları için korkuya kapılmasına neden olurlar. Üstelik bu olay, bir okulu ve sağlık hizmeti sunanları içerdiğinden daha ciddidir.”

Hakim yine de sahte bombacının “gerçek pişmanlığını” ve suçunu erken itiraf etmesini cezasını hafifletici etkiler olarak gördü.

Peasley, her bombalı saldırı aldatmacası için 20 ay hapis cezasına çarptırıldı, ancak cezalarını eş zamanlı çekmesine karar kılındı. Buna ek olarak yine aynı eşzamanlı olacak ancak ilk hükme ek olarak her cezai hasar suçu için bir ay hapse çarptırıldı. Sonuç olarak yarısı parmaklıklar ardında, geri kalanı kontrollü serbestlikle geçirilecek toplam 21 ay hapis cezasına çarptırıldı.