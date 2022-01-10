Aşı karşıtları ordu kurup saldırıya hazırlanıyor... Kan donduran görüntüler yayınlandı!

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Koronavirüs salgını için hali hazırda elimizde bulunan en etkili silah olan Kovid-19 aşıları tüm dünyada uygulanmaya devam ediyor ve başta sağlık çalışanları olmak üzere toplumun sağlık durumu riskli olan bireylerini ve sırayla da hepimizi ağır hastalık ve ölüm ihtimalinden koruyor.

Öte yandan yine dünyanın dört bir yanında aşı karşıtı gruplar ve örgütlenmeler giderek büyüyor. Koronavirüs aşılarının güvenilir olmadığını ve devletlerin vatandaşlarına aşıyı dayatmasının yanlış olduğunu düşünen bu kişiler gösteriler ve protesto eylemleri düzenleyerek aşı yaptırmayanlara uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasını talep ediyor.

İngiliz medyasının ortaya çıkardığı ve binlerce üyesinin olduğu öğrenilen aşı karşıtı bir grupsa amaçları ve yaptıkları akılalmaz hazırlıklarla dünya gündemine bomba gibi düştü. Daily Mail gazetesinin bir muhabirinin kimliğini gizleyerek aralarına sızdığı grup, bir gruptan çok bir 'ordu'yu andırıyor ve hükümeti hedef alan saldırılar planlıyor!

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Gözden Kaçmasın Aşı karşıtı bir sağlık personeli sahte kolla aşı yaptırmaya kalkıştı Haberi Görüntüle





"AŞI MERKEZLERİNİ, OKULLARI VE KONSEYLERİ HEDEF ALMALIYIZ."

Eski askerlerin de aralarında bulunduğu ve yüzlerce kişiye dövüş eğitimi verdiği aşı karşıtı grup 'Alfa Erkekler Topluluğu' hükümeti hedef alan saldırıları planlıyor.

Daily Mail gazetesinden bir muhabirin içlerine sızdığı grupta ordudan ayrılmış ya da emekli olmuş kişiler hükümete açılması planlanan savaş için üyelere ordudakilere benzeyen askeri dövüş eğitimi veriyor.

Mesajlaşma uygulaması Telegram'da yedi binden fazla üyesi olan grubun 100 kişilik bir parçası ise savaş eğitimlerine katılıyor.

'Alfa Erkekler Topluluğu'nun kıdemli üyeleri bu askeri eğitimleri ve dövüş antrenmanlarını sportif faaliyetler diyerek yalanlasa ve bunların amacının savaş olmadığını söylese de ortaya çıkan fotoğraflar, iddiaları görenleri dehşete düşürecek oranda farklı bir algı yaratıyor.

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Aşı merkezlerini, okulları, polisleri ve daha birçok kamu görevlisini hedef olarak belirleyen bu korkunç ordu İngiltere'nin Staffordshire bölgesinde bir parkta eğitim veriyor. Bu grup sadece aşı karşıtı olan ve protesto eylemlerine katılan 'ılımlı' aşı karşıtlarını da hafife alıyor ve adeta onlarla dalga geçiyor. Alfa Erkekler Birliği, üyelerine direkt olarak kick boks gibi dövüş sporları eğitimi verip direkt müdahaleye hazır hale getirmek istediklerini söylüyor.

Daily Mail muhabirine küresel bir savaş yürüttüklerini söyleyen grup üyeleri bağış toplayarak evde eğitim için hocalar tutuyor ve çocukların okullarda aşılanmalarının da önüne geçmeye çalışıyor.