Aşı karşıtlarından 'Detox' reçetesi! Uzmanlar uyardı: Sakın yapmayın!

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"Aşıyı bir kez oldunuz mu vücudunuzdan atmanız mümkün değil!"

Bu cümle dünyada hızla yükselen aşı karşıtlığı çılgınlığına kapılan ve aşı olduktan sonra yan etkilerini engellemek için vücutlarından aşıyı 'detox' yöntemiyle atmaya çalışanlara uzmanların uyarısı.

Dünyanın birçok yerinde aşı karşıtlarının gösterileri ve itirazları devam ederken hükümetlerin aşı olmayanlara uyguladığı yaptırımlar sebebiyle aşıya karşı olduğu halde kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı artıyor. Ancak kimi sahte uzmanlar, kimisi de yetkin doktorlar olmak üzere bazı kişiler aşı yaptıranlara Kovid-19 aşısının sözde kötü etkilerini vücutlarından atabilmeleri için yöntemler önermeye devam ediyor.

Bir çeşit detox programı olduğu iddiasıyla ortaya atılan bu yöntemler sanal ortamda hızla yayılarak çok kişi tarafından uygulansa da doktorlar bunun hiçbir işe yaramayacağı ve sağlığa kötü etkileri olabileceği konusunda uyarılarına devam ediyor.

ABD'nin Georgia eyalatinden osteopati uzmanı bir doktor hastalarına Kovid-19 aşısını vücutların atmaları için bir detox programı öneriyor. Carrie Madej adlı aşı karşıtı doktora göre kabartma tozu olarak da bilinen karbonat, epsom tuzu ve deterjan olarak kullanılan bir kimyasal olan boraks karıştırılarak hazırlanan bir banyo kişilerin Kovid-19 aşısını vücutlarından atmasını sağlıyor.

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Carrie Madej'in TikTok hesabından paylaştığı ve yüz binlerce kişinin izlediği videoya göre bu karışın aşının vücutta bıraktığı zarar verici maddeleri temizliyor. Ancak uzmanlara göre bu mümkün değil ve hatta oldukça zararlı bir uygulama.

Umanlara göre özellikle boraks içeren bu banyo cilde ve gözlere çok zararlı ve asla aşıyla ilgili bir etkisi yok.

Aşı karşıtı grupların bir 'aşı temizliği' önerisi de 'cupping' adı verilen, halk arasında bardak çekme olarak da adlandırılan metot. Farklı büyüklükteki kupaların deride bir vakum etkisi oluşturarak bölgedeki kan akımını yüksek düzeye çıkarması esasına dayanan bu yöntemle vücuda enjekte edilen aşının vücuttan atılabileceğine inanılıyor. Ancak elbette bu da aşıyı vücuttan atabilecek bir yöntem değil.

ABD’DE KOVİD-19 VAKALARI ARTARKEN YÖNETİM HERKESE HATIRLATMA DOZU AŞISI HAKKI VERMEYE ÇALIŞIYOR

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ABD’de bazı eyaletlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları yeniden yükselişe geçerken, federal yönetimin aşılarını tamamlamış herkese hatırlatma dozu hakkı verilmesi için çalıştığı bildirildi.

Washington Post’un, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) yetkililerine dayandırdığı haberinde, salgın nedeniyle 14 eyalette hastaneye yatan hasta sayısında kayda değer bir artış yaşanırken, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi yetkililerinin, tüm yetişkinlere hatırlatma dozu onayı verilmesi için CDC’ye baskı yaptığı iddia edildi.

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Ancak CDC Direktörü Rochelle Walensky’nin ilaç şirketlerinin verilerini dikkatle incelemeden, danışma kurulunun tavsiyesine karşı gelecek bir karar almak istemediği ifade edildi.

Öte yandan, her gün 3 binin üzerinde yeni vaka bildiren Colorado eyaleti, federal tavsiyeleri aşarak herkesin hatırlatma dozu aşı olmasına izin verdi.

Demokrat Vali Jared Polis, imzaladığı kararnamede eyalette Kovid-19 vakalarının kayda değer oranda artması nedeniyle 18 yaş ve üzerindeki herkesin artık yüksek risk taşıdığını ve dolayısıyla hatırlatma dozu aşı olabileceklerini açıkladı.

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CDC verilerine göre, Colorado’nın yanı sıra, Arizona, Connecticut, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, New Hampshire, Rhode Island, Güney Dakota, Utah, Vermont ve Wisconsin eyaletlerinde de Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatanların sayısında geçen hafta yüzde 10’dan fazla artış görüldü.

CDC iki doz Pfizer/BionTech veya Moderna aşısı olanlardan yalnızca 65 yaş üzeri veya risk taşıyan kişilerin hatırlatma dozu aşı olmasına izin vermişti.

Johnson & Johnson aşısı olan yetişkinlerinse 2 ila 6 ayda hatırlatma dozu aşı olması tavsiye edilmişti.

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ÜLKEDE SON DURUM

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 860 artışla 762 bin 538’e yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 138 bin 86 artışla 46 milyon 993 bin 574’e çıktı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 2 bin 860 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde toplam ölü sayısı 762 bin 538’e ulaştı.

California 4 milyon 994 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 4 milyon 280 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 711 binden fazla vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 73 bin 14 ile ilk sırada bulunuyor, bu rakam Texas​​​​​​'ta 72 bini, Florida'da 60 bini geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 79’una en az bir doz, yüzde 68,6’sına ise iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 14,2’sine ise takviye dozu yapıldı.

Ülkede 225,6 milyon kişiye ilk doz, 194,7 milyon kişiye ikinci doz, 27 milyondan fazla kişiye ise takviye dozu aşı yapıldı.