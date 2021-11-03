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Yeni Zelanda'da ilginç aşı kampanyası. Çete liderleri çağrı yaptı

#Aşı Çağrısı#Yeni Zelanda#Koronavirüs
Yeni Zelandada ilginç aşı kampanyası. Çete liderleri çağrı yaptı

Koronavirüs salgınıyla mücadelede elimizdeki en büyük silah olmaya devam eden Kovid-19 aşıları tüm dünyada uygulanmaya devam ederken aşı konusunda kararsızlık yaşayan ya da aşı karşıtı olan kimseler bu mücadeleyi sekteye uğratıyor. Bu duruma çözüm arayan Yeni Zelandalı 'çete' liderleri ilginç bir çağrıya imza attı.

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Koronavirüs salgınını yenmemiz için elimizdeki en önemli silah olan aşılar dünya çapında birçok kesim tarafından henüz güvenilir olmadıkları düşünüldüğü için ya da aşı karşıtlığı yüzünden yaptırılmıyor. Bu da salgının yayılmasına, yeni varyantların ortaya çıkmasına ve her şeyden kötüsü aşısız kişilerin virüs yüzünden hayatını kaybetmesine sebep oluyor.

Hal böyle olunca da hükümetler uzmanları ve zaman zaman da tanınmış simaları kullanarak ülkeler çapında aşı kampanyaları düzenliyor ve halkları aşı yaptırmaya çağırıyor. Bunun son örneklerinden bir de Yeni Zelanda'dan geldi. Ancak bu sefer aşı çağrısı kampanyası hiç beklenmedik bir yerden geldi...

Ülkede oldukça etkili olan 7 ayrı 'çete'nin liderleri bir araya gelip bir video mesaj yayınladı ve Yeni Zelanda halkına aşı olmaları konusunda çağrı yaptı. Çağrının fikir babasının ise Maori halkını temsil eden bakan Willie Jackson oldu.

Ülkenin en tanınmış 4 sokak çetesini temsil eden 7 çete lideri bir araya gelerek Jackson'ın belirlediği çerçevede bir aşı çağrısı videosu çekti. Bakan, çete liderleriyle bir araya geldikten sonra çekilen videonun da Jackson'ın oğlu Hikurangi tarafından kurgulandığı açıklandı.

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Yeni Zelandada ilginç aşı kampanyası. Çete liderleri çağrı yaptı

4 dakikalık videoda 'Black Power' çetesinden Denis O’Reilly, çeteye 19 yaşında katıldığını ve bugüne kadar 'birkaç kez vurulduğunu' söylerken bunlardan ikisinin kovid-19 aşısı olduğunu açıklayarak herkesi bu aşıları olmaya çağırdı.

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'Mongrel Çetesi'nden Harry Tam ise bunun çetelerle değil sahip oldukları büyük aileyle ilgili olduğunu ifade ederken aynı çeteden Dennis Makalio da "Bize aşı olmamızı söyleyen devlet değil. Konunun uzmanları devlete aşı olmanın hayat kurtardığını söylüyor ve devlet de bize bunu aktarıyor." sözlerini kullandı.

Yeni Zelanda'da şu an itibarıyla 3 bin 634 vaka mevcutken bunun yüze 70'inin Maori ve Pasifik asıllı Yeni Zelandalılarda görüldüğü biliniyor. Ülkede oldukça yüksek olan aşılama oranları etnik topluluklara bakıldığında düşük kalıyor.

Kovid-19 videoya katkıda bulunan çetelerde de yaygın. zira çete üyelerinin çoğu zorunlu hizmet sektöründe çalışıp karantina ve evden çalışma gibi olanaklara sahip olmayan kişiler.

'Head Hunters' çetesinden Stephen Daley, aşı olduğunun çünkü çocukları için endişelendiğini ve onları korumak istediğini söylüyor ancak aşı yaptırma kararının her birey tarafından kendi başına alınması gerektiğini savunuyor.

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Yeni Zelandada ilginç aşı kampanyası. Çete liderleri çağrı yaptı

Kriminoloji uzmanı Dr. Jarrod Gilbert, Yeni Zelanda medyasına yaptığı açıklamada Bakan Jackson'ın verdiği kararının ne kadar cesurca olduğunu söylerken "Bir bakanın kendi adının çetelerle anılmasına rağmen böyle bir çağrıya önayak olması çok önemli ve aslında kritik dönemlerde halka daha iyi ulaşabilmek için halk arasında saygı gören -çete lideri olsa da- kişilere ulaşmanın gereğini ortaya kokuyor." ifadesini kullandı.

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#Aşı Çağrısı#Yeni Zelanda#Koronavirüs

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