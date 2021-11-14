Son dakika: Koronavirüs belgeleri sızdı... 'B planı' gün yüzüne çıktı!
2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs dünyanın dört bir yanında can almaya devam ederken sızan gizli belgeler tabiri caizse şok etkisi yarattı. Sır gibi saklanan belgenin ortaya çıkması ile 'B planı' deşifre oldu!
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Dünya yaklaşık 2 yıldır koronavirüs ile yatıp koronavirüs ile kalkıyor... İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde görülen Kovid-19 gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.
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Çeyrek milyara yakın insana buluşan Kovid-19, 5 milyondan fazla cana mal oldu. Delta varyantı ile daha bulaşıcı hale gelen virüs dünyanın dört bir yanında can almaya devam ediyor.
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Pandemi ile birlikte bilim dünyası neredeyse tüm mesaisini virüsü yenmeye ayırdı. Bu kapsamda virüse karşı elimizdeki en güçlü silah olan pek çok aşı geliştirildi.
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Virüse karşı geliştirilen ilaçlar için geri sayıma geçilmiş durumda. Ancak tüm bu olumlu gelişmelere rağmen İngiltere'den bir hayli kötü bir haber geldi.
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'KORONA BELGESİ' SIZDI!
İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) Test ve İzleme hizmeti için sonbahar stratejisini özetleyen belge sızdı. Söz konusu belge ezber bozan satırlara ev sahipliği yapıyor.
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Mail on Sunday tarafından elde edilen sızdırılmış belgelere göre İngiltere, Covid ile uzun yıllar 'endemik' bir hastalık olarak yaşamayı öğrenmek zorunda kalacak.
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Başka bir deyişle pandemiyi geride bıraksak bile koronavirüs endemik olarak hayatımızda uzun yıllar kalmaya devam edecek.
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Zira belgenin hazırlanmasında önemli rol oynayan uzmanlar, mutant suşların 'çok gerçek bir risk olmaya devam edeceğini' ve Covid'in yıllarca 'endemik' seviyelerde kalacağını, 'kışın yeniden canlanmayacağı' tahmin ediliyor.
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İŞTE İNGİLTERE'NİN YENİ PLANI
Aynı belgeye göre, İngiliz hükümeti katı koronavirüs önlemlerini de kaldırmaya hazırlanıyor. Rampdown Operasyonu olarak anılan bu plana göre, İngiltere'nin 2022'nin ilk aylarında pek çok kovid kuralını kaldırması öngörülüyor.
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160 sayfalık belgeye göre Rampdown Operasyonu, Covid'e yakalanan kişilerin on gün boyunca tecrit edilmesi için yasal gerekliliği de kaldıracak.
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Ayrıca İngiliz hükümeti, bakım evleri gibi yüksek riskli yerlerdeki enfeksiyonlarla mücadeleye odaklandığı için Test ve İzleme sistemi de iptal edilebilir.
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ÖZLEM TÜRECİ VE UĞUR ŞAHİN AÇIKLAMIŞTI
Sızan belgeler geçtiğimiz günlerde virüsün geleceği ve aşılar ile ilgili konuşan Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin sözlerini bir kez daha gündeme getirdi.
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'Elbette birkaç yıl daha virüsle uğraşacağız' diyen Türeci, koronavirüsün yıllar içinde nüfusun bazı gruplarının her yıl veya iki yılda bir aşılandığı bir virüse dönüşebileceğinin altını çizmişti.
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YENİ AŞI AÇIKLAMASI
'Diğer virüs mutasyonlarına karşı yeni nesil aşınız üzerinde mi çalışıyorsunuz?' sorusu üzerine Uğur Şahin ise 'Evet, şu anda nispeten küçük bir gönüllü grubunda varyant aşıları test ediyoruz' yanıtını vermişti.
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Şahin, 'Güney Afrika beta varyantı üzerine bir çalışma neredeyse tamamlandı ve delta varyantı üzerinde esas olarak veri toplamak için devam eden bir çalışma var' ifadelerini kullanmıştı
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Şu anda aşıyı değiştirmeye gerek yok diyen Şahin, 'Yeni aşılar üretebileceğimizi ve halihazırda kullandığımız aşılar kadar güvenli olduklarını göstermek için klinik olarak test edebildiğimizi göstermek istiyoruz' demişti.
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EN ETKİLİ AŞI BELLİ OLDU
Öte yandan virüse karşı en etkili aşı belli oldu. ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) tarafından finanse edilen çalışma ülkede kullanılan 3 aşı olan Pfizer, Moderna ve Johnson & Johnson (J&J) aşılarını mercek altına aldı.
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Çalışma kapsamında hangi aşının takviye doz olarak uygulandığında daha etkili olduğu belirlendi. Buna göre, orijinal olarak J&J ile aşılanmış kişilerde, antikor seviyeleri bir J&J güçlendiriciden sonra 4 kat, Pfizer güçlendiriciden sonra 35 kat ve Moderna güçlendiriciden sonra 76 kat arttı.
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Aynı çalışmada başlangıçta Moderna aşısı alanların antikor düzeylerinin, başlangıçta Pfizer veya J&J alanlara kıyasla 'uygulanan destekleyici aşıdan bağımsız olarak' daha yüksek olduğu belirtildi.
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458 yetişkin üzerinde yapılan çalışma takviye dozlardan 15 gün sonra antikor seviyelerini analiz ederek bu sonuçlara ulaştı.
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Ancak söz konusu çalışma henüz hakemli bir bilim heyeti tarafından onaylanmadı.