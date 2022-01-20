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Aşı karşıtı tenisçi turnuvaya katılamamıştı... Meğer Covid ilacı üreten şirkete ortakmış!

#Novak Djokovic#Aşı Karşıtlığı#Covid İlacı
Aşı karşıtı tenisçi turnuvaya katılamamıştı... Meğer Covid ilacı üreten şirkete ortakmış

Dünya günlerdir onu konuşuyor... Aşısız olduğu için Avustralya vizesi iptal edilen ve en önemli tenis turnuvalarından biri olan Avustralya Açık'a katılamayan Novak Djokovic'in durumu soru işaretleri yaratmaya devam ederken ünlü sporcunun yaptığı yatırımın ortaya çıkması herkesi şaşkına çevirdi.

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Avustralya'da Covid-19 aşısı olmadığı gerekçesiyle vizesi iptal edilen ve ülkeden sınır dışı edilen Novak Djokovic, Melbourne'de başlayan Avustralya Açık Tenis Turnuvası’na katılamadı ve 21. Grand Slam şampiyonluğunu kazanma umutlarını da sona erdirdi.

Mahkeme kararıyla vizesi iptal edilen ve Avustralya Açık Tenis Turnuvası’na katılamayan dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, ülkesi Sırbistan'a döndü.

Üstelik, Sırp tenisçi Djokovic'in bu yıl Mayıs ayında gerçekleştirilecek bir sonraki Grand Slam turnuvası Fransa Açık'a (Roland Garros) katılması da tartışma konusu oldu. Fransa parlamentosu tarafından onaylanan aşı kartı yasası kapsamında, spor salonları da dahil olmak üzere halka açık yerlere girmek isteyen 16 yaşın üstündeki kişilerin aşı kartına sahip olması gerekiyor. Ancak karar önümüzdeki aylarda kaldırılabilir.

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Aşı karşıtı tenisçi turnuvaya katılamamıştı... Meğer Covid ilacı üreten şirkete ortakmış

Dünya ünlü sporcunun bu durumunu ve aşı yaptırmamaktaki ısrarını konuşurken gelen bir haberse tartışmaları yeniden alevlendirdi. Novak Djokovic'in Danimarka merkezli bir bioteknoloji firmasının en büyük hissedarı olduğu ortaya çıktı!

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Ünlü tenisçinin QuantBioRes adındaki şirketin yüzde 80'lik hissesini 2020 yılında satın aldığı ortaya çıktı. Şirketin aşı üretmediği ancak koronavirüs tedavi için bir ilaç üzerinde çalıştığı biliniyor. Djokovic'in katıldığı turnuvalardan elde ettiği 150 milyon dolarlık bir kazancı bulunuyor. 

Şirketin CEO'su Ivan Loncarevic, yatırımının ortaya çıkmasından sonra yaptığı açıklamada Novak Djokovic'in aşı karşıtı olmadığını söyledi.

QuantBioRes'in Danimarka, Avustralya ve Slovenya'da konuşlanmış araştırmacıları bulunuyor ve şirketin internet sitesindeki açıklamaya göre bu uzmanlar aşı üzerinde değil tedavi üzerinde çalışıyorlar. Yapılan açıklamada QuantBioRes'in Temmuz 2020'den itibaren Covid-19 için 'deaktive mekanizmasını' çalıştırdığı ifade ediliyor.

Aşı karşıtı tenisçi turnuvaya katılamamıştı... Meğer Covid ilacı üreten şirkete ortakmış

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Şirketin geliştirdiği ilacın koronavirüsün hücreye girişini engelleyecek bir peptit (α-amino asitlerin birbirine bağlanmasıyla oluşan kısa polimer) olacağı biliniyor. İlacın klinik deneyleri bu yaz İngiltere'de yapılacak.

Yaşanan son gelişmelerle birlikte aşı karşıtlarının sembolü haline gelen Djokovic'in basın sözcülüğünden ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

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