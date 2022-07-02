Oğlu yetersiz beslenmeden ölmüştü… Vegan anne mahkeme tarafından suçlu bulundu

Haberin Devamı

2019'da sadece meyve, sebze ve anne sütü ile beslenerek kısa bir süre sonra hayatını kaybeden 18 aylık oğlunun ölümüne neden olan vegan anne Sheila O'Leary, birinci derece cinayetten suçlu bulundu.

Ezra’nın yetersiz beslenme sonucu solunumu durdu ve hayatını kaybetti. Ailesi onu sadece çiğ sebze, meyve ve anne sütü ile besliyordu.

Sheila'nın kocası Ryan da cinayetle suçlandı ve yargılama sonucunda benzer bir ceza almayı bekliyor.

ANNE VE BABA SUÇUNU HİÇ KABUL ETMEDİ

Anne ve babanın her ikisi de daha önce 30 yıl hapis cezası teklif eden savunma anlaşmalarını geri çevirmişti ve yöneltilen suçlamaları reddettiler.

Gözden Kaçmasın Gelinini boğarak öldürmüştü…Cinayeti işleyen 85 yaşındaki kadın tahliye edilecek Haberi görüntüle

O'Leary ailesi üyeleri bu fotoğrafta hep birlikte görülüyor

Haberin Devamı

Çiftin ciddi şekilde yetersiz beslenmiş, sarı tenli ve çürük dişleri olan iki büyük çocuğu daha var.

39 yaşındaki Sheila O'Leary, bir hafta süren duruşmanın ardından Cape Coral, Florida'da görülen mahkemede jüri tarafından suçlu bulundu.

Sheila, şimdi hayatını parmaklıklar ardında geçirmekle karşı karşıya ve 25 Temmuz'da hüküm giyecek.

ÖLDÜĞÜNDE 1 HAFTADIR BESLENMEMİŞTİ

Doktorlar, Ezra Eylül 2019'da öldüğünde, çocuğun bir haftadır beslenmediğini tespit etmişti. Annesi, Ezra diş çıkardığı için onu sadece emzirdiğini söylemişti.

Cinayetle suçlanan Sheila ve kocası, Ezra'nın nefesinin kesilmesi üzerine 911'i aradı.

Sağlık ekipleri, küçük çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yetkililer sonrasında çiftin daha büyük üç çocuğunu da incelediler.

Çocuğun öldüğünde ne durumda olduğunu gösteren hiçbir fotoğraf yayınlanmadı.

Ancak Sheila'nın davasındaki savcılar, sürekli ağlayan, zayıflamış bir çocuğu tarif etti.

Ezra'nın anne ve babası cinayet suçlamasını kabul etmediler ve savcıların anlaşma taleplerini reddettiler

Haberin Devamı

GERÇEKLER OTOPSİDE ORTAYA ÇIKTI

Öldüğünde sadece 7.7 kilogram olan Ezra'ya yapılan otopside çocuğun açlık ve susuzluk gibi hayati durumlardan dolayı karaciğerinin çalışmadığı ve ellerinin ve ayaklarının da şişmiş olduğu açıklanmıştı.

Eyalet Savcı Yardımcısı Sara Miller duruşmada “Çığlıklarını görmezden gelmeyi seçti. Kemiklerini görmek için teraziye ihtiyacı yoktu. Onun ağlamasını duymak için teraziye ihtiyacı yoktu.” sözlerini sarf etmişti.

Çiftin Ezra dışında ayrıca ciddi şekilde yetersiz beslenen üç yaşında ve beş yaşında bir çocuğu vardı.

Derileri sarıydı ve dişleri o kadar kötü hijyene sahipti ki artık adeta simsiyah olmuşlardı.

18 aylık Ezra'nın hayatını kaybettiği ev...

Haberin Devamı

SADECE 11 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARI SAĞLIKLI

Sheila'nın ayrıca önceki bir ilişkisinden 11 yaşında bir kızı var. Ancak bu çocuğun sağlığı diğer çocuklara göre çok daha iyi.

Polis, bunun sebebinin kızın babasını düzenli olarak farklı bir eyalette ziyaret etmesi ve orada uygun bir diyet verilip sağlıklı beslenmesi olduğuna inanıyor.

Sheila ve kocası Ryan, üç çocuklarına çoğunlukla mango, muz, avokado ve rambutandan oluşan bir menü sunuyordu.

Çocukların doktora götürülüp götürülmedikleri ise hâlâ bilinmiyor. Ezra ise evde doğdu ve hiç doktora gitmedi.

Polise göre, Ezra öldüğü gün, nefes almakta zorlanmaya başladığında annesi onu emziriyordu.

Ailesi doktorları arayıp yardım çağırmak yerine yattıklarını söylemişti. Uyandıklarında ise küçük Ezra’nın nefesi tamamen durmuştu…