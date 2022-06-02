Gelinini boğarak öldürmüştü…Cinayeti işleyen 85 yaşındaki kadın tahliye edilecek

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Surjit, 1988'de henüz 16 yaşındayken zorla evlendirildi ve on yıl boyunca mutsuz ve şiddet dolu bir evliliğe katlandı.

Ona kötü davranan kocası ve kayınvalidesiyle birlikte Batı Londra'daki Hayes'te bir evde hep birlikte yaşıyorlardı.

Kayınvalidesi Bachan, Surjit'e bir köle gibi davranarak yıllarca aileyi demir yumrukla yönetti. Bachan'ın zihninde gelini ailenin iyi adı için bir tehdit oluşturuyordu.

Kocasının ve kayınvalidesinin dayaklarına rağmen Surjit isyan etti. Heathrow Havalimanı'nda gümrükte bir iş buldu, Batılı kadınlarınkine benzeyen kıyafetler giydi ve makyaj yaptı ve yeni arkadaşlarla dışarı çıktı. Kocası ve kayınvalidesi tarafından katledilen Surjit, mutlu günlerinde ağabeyiyle böyle poz vermiş...

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CİNAYET EMRİNİ KAYINVALİDESİ VERDİ

Kayınvalide Bachan, Surjit'in bu Batılı hayat tarzından utandı ve çarpık aile kurallarını korumak için ailesine cinayeti işlenmesini emretti.

Kasım 1998'de Bachan, aile üyelerine şunları söyledi:

“Ondan kurtulmalıyız.”

Talihsiz kadın onu kandıran aile üyeleri tarafından Hindistan'a getirildikten sonra, Bachan'ın kardeşi Darshan Singh'in onu boğduğu iddia edildi.

Surjit Athwal, ortadan kaybolduğunda daha 27 yaşındaydı…

Bachan Kaur Athwal, 2007'de Surjit Athwal'ı öldürmekten suçlu bulundu. Bu, İngiltere dışında işlenen bir cinayetten İngiliz mahkemesinde verilmiş ilk mahkûmiyet kararıydı.

Şartlı Tahliye Kurulu dün, Bachan'ın artık serbest bırakılabileceğini duyurdu. Böylece kendi gelininin Hindistan'a kandırılarak götürülmesini ve öldürülmesini ayarlayan zalim bir kadın haftalar içinde özgür olacak.

Katiller 70 yaşındaki Bachan ve 43 yaşındaki oğlu Sukhdave... (Fotoğraf The Guardian'ın 19 Eylül 2007 tarihli haberinde Metropolitan polisi tarafından sağlanarak kullanılmıştır)



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70 YAŞINDA HAPSE GİRDİ

O zamanlar 70 yaşında olan Brutal Bachan Kaur Athwal, 2007'de mahkûm edildiğinde cinayetten hapse atılan en yaşlı insanlardan biri unvanına sahip olmuştu.

Bachan ve 43 yaşındaki oğlu Sukhdave Athwal, 27 yaşındaki Surjit Athwal'ı öldürmekten suçlu bulunduktan sonra ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Surjit Athwal, Aralık 1998'de bir aile düğünü için İngiltere'den Hindistan'a kayınvalidesiyle birlikte gittikten sonra ortadan kayboldu. Cesedi ise hiç bulunamadı.

Bachan’ı serbest bırakmaya karar veren Şartlı Tahliye Kurulu sözcüsü şunları söyledi:

“Şartlı tahliye kurulunun bir panelinin sözlü bir duruşmanın ardından Bachan Athwal'ın serbest bırakılmasına karar verdiğini doğrulayabiliriz.” Talihsiz Surjit Athwal'ın ortadan kaybolmadan önceki görüntüsü ( Fotoğraf Daily Mail online için 19 Eylül 2007 tarihinde paylaşılmıştır)

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ŞARTLI TAHLİYE GEREKÇESİ

Kurulun verdiği kararla ilgili olarak oldukça uzun bir açıklama metni de yayınlandı:

“Şartlı Tahliye Kurulu kararları, yalnızca bir mahpusun serbest bırakılması halinde halka karşı ne tür bir risk oluşturabileceğine ve bu riskin toplum içinde yönetilebilir olup olmadığına odaklanır. Bir panel, orijinal suçun ayrıntıları ve davranış değişikliği kanıtları da dahil olmak üzere çok çeşitli kanıtları dikkatlice inceleyecek, ayrıca verilen zararı ve suçun mağdurlar üzerindeki etkisini araştıracaktır. Üyeler, sözlü bir duruşmaya kadar yüzlerce sayfa kanıt ve raporu okur ve sindirir. Duruşmada şartlı tahliye memurları, psikiyatristler ve psikologlar dahil tanıklar, suçluyu cezaevinde denetleyen görevliler ve mağdurun kişisel ifadeleri verilir. Mahkûm ve tanıklar daha sonra, genellikle bir tam gün veya daha fazla süren duruşma sırasında uzun uzun sorgulanır. Şartlı tahliye incelemeleri baştan sona ve son derece dikkatli bir şekilde yapılır. Halkı korumak bir numaralı önceliğimizdir.”

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Özetle, Şartlı Tahliye Kurulu Bachan'ın 'sağlığının çok kötü olduğunu' söyledi. Verilen kararda ‘Demanstan muzdarip, fiziksel olarak zayıf ve zihinsel kapasiteden yoksun.' ifadelerine yer verildi.

Her ikisi de Sih olan Bachan ve Sukhdave, Old Bailey'de, 2007 yılında cinayetten hüküm giydiler ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldılar. Bu korkunç olay aylarca, hatta yıllarca gazete manşetlerinden inmedi

DAVA TARİHE GEÇMİŞTİ

Dava, bir İngiliz mahkemesinde Birleşik Krallık dışında işlenen bir cinayete ilişkin ilk mahkûmiyet olarak tarihe geçti.

Yerel polis bu olayla ilgili bir soruşturma başlattığında, otobüs şoförü Athwal yerel İşçi Partisi Milletvekili John McDonnell'i ziyaret etti ve onu Avam Kamarası not kağıdına 'eşinin kaybolmasıyla hiçbir ilgisi olmadığını' belirten resmi bir mektup yazmaya ikna etti.

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McDonnell'in mektubu ayrıca polisin Athwal ailesinin üyelerini gözaltına alması için 'gerekçe' olmadığını iddia ediyordu. Mektup, onu Londra'daki Hindistan Yüksek Komiserliği'ne göndererek Hintli yetkililerden 'Bay Athwal'ın ailesinin acı çekmemesini sağlamalarını' istedi.

Sukhdave ve annesi Bachan, cinayeti örtbas etmek için bir aldatma ağı ördüler, hatta Hindistan'da başka bir adamla kaçtığını iddia ettiler.

Surjit'in erkek kardeşi Jagdeesh, kız kardeşini bulmak için yönetti yıllarca kampanyalar düzenledi. Bu kampanyalar da sonunda Sukhdave ve Bachan'ın Ağustos 2006'da cinayetle suçlanmasına yol açtı. Genç kadının ağabeyi yıllarca kız kardeşi için adalet aradı

BALDIZININ CESARETİ…

Davanı açılmasını sağlayan anahtar, polise Bachan'ın öldürme planını hazırladığını söyleyen Surjit'in baldızı Sarbjit Athwel'in ifadesiydi.

Şimdi boşanmış olan Sarbjit, 2019'da bir gazeteye, planın Kasım 1998'de kendisine söylenmesiyle yaşadığı şoku anlatmıştı.

O işteyken Surjit'in iki çocuğuna bakan Sarbjit “Çaya çağrıldığım günü asla unutmayacağım” diyor.

Katil kayınvalide Bachan onu ön odaya davet etti. Çay içerlerken birdenbire Bachan ”Surjit aileye utanç getiriyor. Karar verildi. Ondan kurtulmalıyız.” dedi.

Sarbjit Athwel, yaşadığı o anları ve büyük şoku şu sözlerle anlattı:

“Şok oldum, ama sadece kızgın olduğunu düşündüm. Cidden cinayeti önermesine imkân yok dedim. Sakinleşeceğini düşündüm, ama Sukhdave - Surjit'in kocası - orada oturuyordu ve hiçbir şey söylemedi.”

Sonunda adalet yerini buldu ve Bachan Athwal 20 yıl ve Sukhdave de 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı, ancak bu süreler daha sonra temyizde sırasıyla 15 ve 20 yıla indirildi. Surjit'in baldızı Sarbjit Athwel, büyük bir cesaret örneği göstererek hem davada ifade verdi hem de Surjit'in adını bir kitap yazarak ölümsüzleştirdi

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DAVANIN YARGICININ SÖZLERİ ÇOK KONUŞULDU

Yargıç dava sırasında Bachan’a şu tarihi konuşmayı yapmıştı:

“Bu ağza alınmayacak eylemi nasıl yapabildiğinizi bilmiyorum. Bunu yapmanızı gerektirecek hiçbir sebep yoktu. Bunu yaptın çünkü onun aile adına utanç getirdiğini anladın. Aslında kendinizce onu, evlilikteki zorluklar ve evliliğin olası çöküşünden daha iyi bir nedenden ötürü öldürdünüz. Ailenizin sözde onurunun bu genç kadının hayatından daha değerli olduğuna karar verdiniz.”

Sukhdave, Hindistan'a gittiği gün karısına 100.000 sterlinlik bir sigorta poliçesi yaptırdı, ancak hiçbir zaman ödenmedi.

Mahkemeye ayrıca Bachan'ın akrabalarına Surjit'in bir erkek akrabası tarafından boğularak Pencap'ta Ravi Nehri'ne atıldığı konusunda övündüğü söylendi.

Duruşmanın sonunda Surjit'in kardeşi Jagdeesh Dhillon, kararın 'son dokuz yılın mücadelesini ve acısını olumlu bir sonuca götürdüğünü' söylemişti.