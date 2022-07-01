5 yaşındaki çocuğu el birliğiyle öldürdüler! Anne, üvey baba ve üvey kardeş tutuklandı

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Logan Mwangi Temmuz 2021’de acımasızca işlenmiş bir cinayete kurban gitti. Öldüğünde sadece 20 kilogram ağırlığında olan bu savunmasız çocuk, katillerinin ortaya çıkmasıyla birlikte bir anda sadece Birleşik Krallık’ta değil tüm dünyada gündeme geldi.

Logan’ın katilleri annesi 31 yaşındaki Angharad Williamson, üvey babası 40 John Cole ve 14 yaşındaki üvey kardeşi Craig Mulligan olarak açıklandı.

Mahkeme önce 14 yaşındaki katilin adını açıklamamış ancak kamu yararı gözetilen davadaki gizlilik kararı sadece birkaç gün önce kaldırılmıştı ve katil üvey kardeşin adı basına verilmişti.

Talihsiz çocuğun cesedi, Bridgend ilçesi, Sarn'da bulunan evinin yakınında, Ogmore Nehri'nde bulunmuştu.

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ÖLDÜRÜP NEHRE ATTILAR!

Logan’ın annesi, üvey babası ve üvey kardeşine, beş yaşındaki çocuğu öldürüp cesedini nehre atmak suçundan ömür boyu hapis cezası verildi.

40 yaşındaki John Cole en az 29 yıl hapis yatacak, Logan'ın annesi 31 yaşındaki Angharad Williamson ise en az 28 yıl hapis cezasını hapishanede doldurmak zorunda.

14 yaşındaki Craig Mulligan ise en az 15 yıl hapis yatacak. Üçü de Temmuz 2021'de Logan'ı öldürmekten suçlu bulunmuştu.

Bir yargıcın bir gizlilik kararını kaldırmasından sonra ilk kez adı kamuoyuna açıklanabilen Mulligan, Cole'un biyolojik oğlu değil. Cole’un eski sevgilisinin çocuğu olan Craig Mulligan dokuz aylıktan itibaren Cole tarafından büyütülmüş ve onu babası olarak görüyor.

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YARGIÇTAN ANNEYE: KENDİNİ KORUMAK İÇİN YALAN SÖYLÜYORSUN

Anne Williamson'ın, Cole ve Mulligan'ın cesedi bulunmadan iki gün önce Logan'a saldırdığı ve Logan'ın yardım almak için evden kaçtığı şeklindeki iddiaları yargıç Jefford tarafından reddedilmiş ve "Bu, olaydan sonra kendinizi korumak için uydurduğunuz bir yalan.” cevabı almıştı.

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Yargıçlar mahkemede cani anneye "Oğlunuzu daha fazla yaralanmadan koruma fırsatınız oldu ve hiçbir şey yapmadınız. Logan'a yapılan vahşi saldırılar hangi tarihte gerçekleşmiş olursa olsun, onun hayatını kaybettiği cuma günü ölüme adım adım yaklaştığını biliyordunuz ve hiçbir şey yapmadınız.” dedi.

Polis memurları, Logan'ı evinden sadece 250 metre uzaklıktaki Pandy Park'ta kısmen nehre batmış halde buldu. 5 yaşındaki yavrunun üzerinde dinozor pijama altı ve Örümcek Adam bluzu vardı.

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"CESEDİ ÇÖP GİBİ ATTILAR"

Savcılık, cesedinin bir "çöp" gibi atıldığını söyledi.

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Duruşma sırasında jüri üyeleri, Logan'ın ölümünden önceki günlerde nasıl bir mahkûm gibi muamele gördüğünü dinlemişti.

Ölmeden önce, 20 Temmuz'da, Logan'ın Covid-19 testi pozitif çıktı ve 10 gün boyunca yatak odasına kapısına konan bir engel onun odasında hapis tutulmasını sağladı.

Yargıç Jefford, çiftin bu kararını ‘aşırı’ olarak nitelendirdi ve kendisine yapılan muamelenin ‘onu insanlıktan çıkaran muamelenin doruk noktası’ olduğunu söyledi.

Jüriye, Logan'ın kekemeliğininözellikle üvey babası Cole’un yanında kötüleştiği, çocuğun sürekli olarak altını ıslattığı ve kendine zarar vermeye başladığı söylendi.

Jüriye, 31 Temmuz günü saat 02:43'te Cole ve Mulligan'ın Logan'ın cesedini bir spor çanta içinde yakındaki nehre attığını gösteren yakındaki evlerden kapsamlı CCTV görüntüleri oynatıldı.

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Logan'ın giydiği dinozor pijama üstünü almak için eve döndüklerinde tekrar yakalandılar ve polisin ağaçlık bir alanda yaşananların kanıtlarını buldu.

Logan'ın öldürüldüğü ev ve cesedinin atıldığı nehir

KALPSİZ VE HESAPLI BİR CİNAYET

Jefford, Logan'ın cesedinin nehirde gizlenmesini ‘kalpsiz, hesaplanmış ve düzenlenmiş" olarak tanımlandı ve bu örtbas hakkında konuşurken, yaptıklarının "paniğin ürünü değil, dikkatli ve hesaplı" olduğunu söyledi: "Beş yaşındaki bir çocuğun, ailesi olarak kabul edilenler tarafından annesinin itaatiyle maruz kaldığı korkunç acıları çekerken hissedeceği dehşeti hayal etmek imkânsız."

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Jüriye ayrıca Mulligan'ın "şiddet arzusu" olduğu anlatıldı ve Logan'ı merdivenlerden aşağı iterek kolunu kırdığı söylendi. Bir destek görevlisi bir keresinde onun şarkı söylediğini duymuştu: "Çocukların kafasına yumruk atmayı seviyorum, çok hoşuma gidiyor."

Yargıç kararını açıklarken "Kendi evinde öldürüldüğü için başına ne geldiğinden emin olmak mümkün değil" dedi ve üçlüye "Logan'ın ölümünden ve ondan gelen tüm ıstıraptan sorumlu olduklarını" söyledi.

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YARALARI SAYILMAYACAK KADAR ÇOK

Mahkeme, Logan'ın aldığı yaraları ‘istismar edilen çocuklarda görülen türden yaralanmalar’ olarak nitelendirdi.

Daha önce ‘gülümseyen, neşeli bir küçük çocuk’ olan Logan, evde ‘acımasız ve sürekli’ bir saldırı geçirdikten sonra öldü ve başının arkasında geniş morluklar ve karaciğerinde ve bağırsaklarında yırtıklar da dahil olmak üzere 56 korkunç yaralanması vardı.

Çiftin arkadaşları, Cole'un onlara Logan'dan hoşlanmadığını söylediğini anlattı.

Cole, anne Williamson'ın kendisini Logan'ın babası Ben Mwangi ile aldattığı fikrine takıntılı hale gelmişti ve çocuğa karşı tavırları da sonrasında değişmişti.

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'GERİ DÖNMEK İSTEMİYORUM'

Logan’ın öz babası Ben Mwangi, mahkemede sürekli gözyaşı döktü ve işteyken oğlunun ölüm haberini aldığında bayılarak yere yığıldığını söyledi.

Ben Mwangi artık uyuyamayacağını ve tekrarlayan kabuslar gördüğünü söyledi.

Oğlunu koruyamadığı için suçluluk duyan adam "Logan'la ilgili rüyalarım; o kadar canlı ki Logan gelip bana iyi olduğunu söyleyip iyi olup olmadığımı kontrol ediyor. Kollarıma koşuyor ve onu sımsıkı tutuyorum, ama sonra artık kollarımda olmayana kadar yavaşça kayboluyor. Çığlık atarak ve ağlayarak uyanıyorum. Uyumakta zorlanıyorum, tekrar uyumak istemiyorum çünkü bu rüyaları yaşamak istemiyorum çünkü çok acı verici." sözleriyle duyanların yüreğini dağladı.

DURUŞMA SALONU ÇOK KALABALIKTI

Logan'ın ailesi, üç katilin akrabaları ve duruşmaya katılan jüri üyeleri de dahil olmak üzere mahkeme salonu doluydu.

Williamson dava boyunca ağladı ve başını aşağıda tuttu. Cole, mahkûm edilirken hiçbir duygu göstermedi, küçük katil Mulligan da…

Üç katile de ömür boyu hapis cezası verildi ve cezalarının kaç yılını kesin olarak hapiste geçirecekleri açıklandı.

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ÖĞRETMENLERİ BÖYLE ANLATTI...

Logan’ın gittiği Tondu İlkokulu yaptığı açıklamada, Logan'ın "her zaman kibar ve açık sözlü olan sevgi dolu, tatlı huylu bir çocuk" olduğunu söyledi.

Hatırası için okulun bahçesine bir bank yapılan çocuk, mahkemede kendi öğretmenleri tarafından, bir sınıfı aydınlatabilecek türden bir gülümsemeye sahip olarak tanımlandı.

"Özellikle arkadaşlarıyla çok eğleneceği açık hava sınıfını kullanırken derslerinden zevk alan oldukça meraklı bir çocuktu. Logan sınıf arkadaşlarıyla oynamayı, özellikle saklambaç veya süper kahraman gibi davranmayı severdi. En sevdiği karakter her zaman Örümcek Adam'dı ve oyunlarında keskin ve canlı bir hayal gücü sergilerdi. Logan'ı önemseyen, seven ve öğretmek için mutlak bir zevk olan parlak, mutlu bir çocuk olarak hatırlıyoruz."

* Logan Mwangi'nin haberde kullanılan fotoğrafları BBC'nin 21 Nisan ve 30 Haziran tarihli haberlerinden alınmış ve Logan'ın ailesi tarafından basın kuruluşlarına dağıtılmıştır. Diğer fotoğraflar Güney Galler Polisi tarafından basına dağıtılmıştır