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Her detayı kan donduruyor... Ölen kardeşleriyle aynı evde bir yıl yaşamışlar!

#ABD#Texas#Dehşet Evi
Her detayı kan donduruyor... Ölen kardeşleriyle aynı evde bir yıl yaşamışlar

ABD'nin Texas eyaletinde bir eve giden polisler üç çocuğu içeride tek başlarına buldu. Evde yapılan arama ise olayın dehşete düşüren detaylarını ortaya çıkardı. Her detayı kan donduran olayın üzerindeki sır perdesi aralanınca ortaya çıkan trajedi ise duyanı şoke etti...

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Polisler ABD'nin Texas eyaletinin Houston şehrinde aldıkları bir çağırı sonrası girdikleri evde gördüklerine inanamadı. Adeta bir dehşet evi olan adreste üç küçük çocuk yanlarında bir yetişkin olmadan tek başlarınaydı. Ancak olayın dehşeti ekiplerin evde yaptıkları incelemeyle büyüdü.

7, 10 ve 15 yaşındaki üç çocuk kaldıkları evde yanlarında bir iskeletle birlikte bulundu. Çocuklar hemen sosyal hizmetler görevlileri tarafından gözetim altına alındı. Polis, bulunan insan kalıntılarının çocukların kardeşi olabileceğine inanıyordu.

Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte olayın nasıl bir trajedi olduğu ortaya çıkarken çocukların annesi ve erkek arkadaşı tutuklandı.

36 yaşındaki anne Gloria Y Williams, çocuk ihmali, 32 yaşındaki erkek arkadaşı Bryan W Coulter ise cinayet suçlamasıyla tutuklandı. Tutuklamalarla birlikte yaşananların ardında yatan gerçekler de bir bir ortaya çıktı.

İskeleti bulunan çocuğun otopsi işlemini gerçekleştiren adli tıp yetkilileri ölüm sebebinin 'ev içi şiddet ve sert cisimle yaralanma' olduğunu tespit etti. 9 yaşında vahşice bir cinayete kurban giden talihsiz çocuğun 15 yaşındaki ağabeyi pazar günü polisi arayarak kardeşinin bir yıl önce öldüğünün ve o zamandan beri evde yanlarında olduğunu söyledi.

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Her detayı kan donduruyor... Ölen kardeşleriyle aynı evde bir yıl yaşamışlar

Daireye gelen yetkililer çocuğun kalıntılarını 7, 10 ve 15 yaşındaki kardeşleriyle birlikte buldular. 15 yaşındaki ağabey polise ailelerinin aylardır eve uğramadığını anlattı. 

Polisler çocukların birbirlerine destek olarak hayatta kalmaya çalıştıklarını, en büyük kardeşin diğer kardeşlerine baktığını açıkladı.

Çocukların bir başlarına bırakıldıkları daire elektriklerin kesik olduğu ve bir komşularının çocuklara telefon şarjı konusunda yardım ettiği ve yiyecek verdiği ortaya çıktı.

7 ve 10 yaşındaki kardeşlerin yetersiz beslenme yüzünden sağlık sorunu yaşadığı ve vücutlarında yaralanma izlerinin olduğunu anlayan yetkililer tüm kardeşleri hastaneye götürerek tedavi almalarını sağladı.

Her detayı kan donduruyor... Ölen kardeşleriyle aynı evde bir yıl yaşamışlar
Çocukların bulunduğu ev

Çocukların son olarak 2020 yılının mayıs ayında okula gittiğini söyleyen yetkililer okulun sonrasında aileye ve çocuklara ulaşamadığı aktardı.

Soruşturmayı yürüten polisler neden evin bulunduğu sitede hiç kimsenin çocukların başına gelenlerden haberi olmadığını ve olayın nasıl bu kadar uzun süre saklı kaldığını araştıryor.

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Tutuklanan anne Gloria Y Williams ve erkek arkadaşı Bryan W Coulter kefalet hakları olmadan tutuldukları cezaevinde yargıç önüne çıkarılmayı bekliyor.

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