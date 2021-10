Her detayı kan donduruyor... Ölen kardeşleriyle aynı evde bir yıl yaşamışlar!

Polisler ABD'nin Texas eyaletinin Houston şehrinde aldıkları bir çağırı sonrası girdikleri evde gördüklerine inanamadı. Adeta bir dehşet evi olan adreste üç küçük çocuk yanlarında bir yetişkin olmadan tek başlarınaydı. Ancak olayın dehşeti ekiplerin evde yaptıkları incelemeyle büyüdü.

7, 10 ve 15 yaşındaki üç çocuk kaldıkları evde yanlarında bir iskeletle birlikte bulundu. Çocuklar hemen sosyal hizmetler görevlileri tarafından gözetim altına alındı. Polis, bulunan insan kalıntılarının çocukların kardeşi olabileceğine inanıyordu.

Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte olayın nasıl bir trajedi olduğu ortaya çıkarken çocukların annesi ve erkek arkadaşı tutuklandı.

According to HCSO 3 children found abandoned in West Harris County - skeletal remains also found. On the scene of 3500 block of Green Crest near Addicks-Clodine and Westpark Tollway. @KHOU pic.twitter.com/kkz9HM9vbS